https://ukraina.ru/20240201/1053031201.html
Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76
Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру
Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76
Во время крушения Ил-76 в Белгородской области погибли шестеро членов экипажа, трое сотрудников военной полиции и 65 украинских военных. Об этом сообщили 1 февраля в телеграм-канале Следственного комитета России
2024-02-01T14:55
2024-02-01T14:55
2024-02-01T15:22
ил-76
самолет
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погибшие
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В районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".
https://ukraina.ru/20240201/1053031025.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ил-76, самолет, эксперты, следователи, погибшие, новости
Ил-76, самолет, эксперты, следователи, погибшие, Новости
Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76
14:55 01.02.2024 (обновлено: 15:22 01.02.2024)
Во время крушения Ил-76 в Белгородской области погибли шестеро членов экипажа, трое сотрудников военной полиции и 65 украинских военных. Об этом сообщили 1 февраля в телеграм-канале Следственного комитета России
В районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.
В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".
"Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года", - подчеркнули эксперты.
На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".