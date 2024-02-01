Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру
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Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76
Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру
Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76
Во время крушения Ил-76 в Белгородской области погибли шестеро членов экипажа, трое сотрудников военной полиции и 65 украинских военных. Об этом сообщили 1 февраля в телеграм-канале Следственного комитета России
2024-02-01T14:55
2024-02-01T15:22
ил-76
самолет
эксперты
следователи
погибшие
новости
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В районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".
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ил-76, самолет, эксперты, следователи, погибшие, новости
Ил-76, самолет, эксперты, следователи, погибшие, Новости

Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76

14:55 01.02.2024 (обновлено: 15:22 01.02.2024)
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
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Во время крушения Ил-76 в Белгородской области погибли шестеро членов экипажа, трое сотрудников военной полиции и 65 украинских военных. Об этом сообщили 1 февраля в телеграм-канале Следственного комитета России
В районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.
В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".

"Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года", - подчеркнули эксперты.

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
14:53
Песков указал на незаинтересованность Запада в международном расследовании по Ил-76Европейцы не заинтересованы в проведении международного расследования по делу крушения Ил-76. Об этом 1 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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