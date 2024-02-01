https://ukraina.ru/20240201/1053031201.html

Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76

Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру

Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76

Во время крушения Ил-76 в Белгородской области погибли шестеро членов экипажа, трое сотрудников военной полиции и 65 украинских военных. Об этом сообщили 1 февраля в телеграм-канале Следственного комитета России

2024-02-01T14:55

2024-02-01T14:55

2024-02-01T15:22

ил-76

самолет

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следователи

погибшие

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В районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".

https://ukraina.ru/20240201/1053031025.html

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ил-76, самолет, эксперты, следователи, погибшие, новости