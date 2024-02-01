https://ukraina.ru/20240201/1053031025.html
Песков указал на незаинтересованность Запада в международном расследовании по Ил-76
Песков указал на незаинтересованность Запада в международном расследовании по Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру
Песков указал на незаинтересованность Запада в международном расследовании по Ил-76
Европейцы не заинтересованы в проведении международного расследования по делу крушения Ил-76. Об этом 1 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-02-01T14:53
2024-02-01T14:53
2024-02-01T14:53
ил-76
самолет
дмитрий песков
новости
всу
расследование
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"Тут уже такая парадоксальная ситуация. Президент [России Владимир Путин] открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование этого ужасающего акта и мы в нем заинтересованы. Вот теперь мы уже слышим от европейцев голоса - дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем", - сказал Песков.Он подчеркнул, что никто на Западе не будет заинтересован в том, чтобы "провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя" в результате.На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ukraina.ru/20240201/1053027410.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ил-76, самолет, дмитрий песков, новости, всу, расследование
Песков указал на незаинтересованность Запада в международном расследовании по Ил-76
Европейцы не заинтересованы в проведении международного расследования по делу крушения Ил-76. Об этом 1 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Тут уже такая парадоксальная ситуация. Президент [России Владимир Путин] открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование этого ужасающего акта и мы в нем заинтересованы. Вот теперь мы уже слышим от европейцев голоса - дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что никто на Западе не будет заинтересован в том, чтобы "провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя" в результате.
"Наша позиция абсолютно прозрачна, понятна, а позиция коллективного Запада, который является непосредственно прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна", - заключил официальный представитель Кремля.
На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".
Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.