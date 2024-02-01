Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи - 01.02.2024 Украина.ру
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Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи
Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи - 01.02.2024 Украина.ру
Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи
Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил 1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель в сети X
2024-02-01T14:37
2024-02-01T14:37
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"Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины", - написал он.По информации дипломатических источников, скорее всего, такая помощь будет обусловлена ежегодными отчетами и обсуждением на высшем европейском уровне.СМИ пишут, что лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Киеву, в случае необходимости пересмотреть ее через два года.На декабрьском саммите ЕС Венгрия блокировала решение по выделению Украине макрофинансовой помощи. На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что сделал Брюсселю компромиссное предложение: Будапешт формально поддержит общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму и целесообразность помощи будут утверждать ежегодно единогласным голосованием.
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венгрия, новости, ес, украина, евро, зарубежье
Венгрия, Новости, ЕС, Украина, Евро, Зарубежье

Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи

14:37 01.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил 1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель в сети X
"Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины", - написал он.
По информации дипломатических источников, скорее всего, такая помощь будет обусловлена ежегодными отчетами и обсуждением на высшем европейском уровне.
СМИ пишут, что лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Киеву, в случае необходимости пересмотреть ее через два года.
На декабрьском саммите ЕС Венгрия блокировала решение по выделению Украине макрофинансовой помощи. На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что сделал Брюсселю компромиссное предложение: Будапешт формально поддержит общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму и целесообразность помощи будут утверждать ежегодно единогласным голосованием.
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
29 января, 09:44
Проверка военкоматов, принуждение Венгрии к помощи. Главное на Украине на утро 29 январяМинистр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о проверке военкоматов. Евросоюз разрабатывает план уничтожения экономики Венгрии, если та не поддержит выделение помощи Украине
 
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