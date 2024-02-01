https://ukraina.ru/20240201/1053030405.html

Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи

Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи - 01.02.2024 Украина.ру

Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи

Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил 1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель в сети X

2024-02-01T14:37

2024-02-01T14:37

2024-02-01T14:37

венгрия

новости

ес

украина

евро

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101864/98/1018649842_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7d77a70b1642a1d6e160d79bd9ff1dd.jpg.webp

"Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины", - написал он.По информации дипломатических источников, скорее всего, такая помощь будет обусловлена ежегодными отчетами и обсуждением на высшем европейском уровне.СМИ пишут, что лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Киеву, в случае необходимости пересмотреть ее через два года.На декабрьском саммите ЕС Венгрия блокировала решение по выделению Украине макрофинансовой помощи. На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что сделал Брюсселю компромиссное предложение: Будапешт формально поддержит общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму и целесообразность помощи будут утверждать ежегодно единогласным голосованием.

https://ukraina.ru/20240129/1052954722.html

венгрия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

венгрия, новости, ес, украина, евро, зарубежье