Затея украинцев провалилась, потому что в суд пришли с нечистыми руками - Косачев
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева
Затея украинцев использовать Международный Суд ООН в политических целях провалилась. Об этом сообщил 1 февраля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале
"Судьи в Гааге, вынося решение по иску Украины против России, продемонстрировали некоторые признаки оздоровления международного правосудия", - отметил политик.
Он напомнил, что суд рассматривал события 2014-2017 годов на предмет соответствия двум конвенциям ООН – о финансировании терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.
К сильным сторонам решения суда Косачев отнес то, что применительно к статусу Крыма в тексте решения судьи не использовали термин "оккупация". Судьи предпочли избегать подобных оценок.
"Интересно и то, что единожды судьи использовали в решении официальное название боевых действий – "специальная военная операция" России. Безусловно, вопросы терминологии важны, это говорит об определенном правовом восприятии реальности", - подчеркнул он.
Также политик указал на то, что судом не было установлено, что Россия якобы нарушила обязательство по обеспечению доступности образования на украинском языке в Крыму.
"К слабым сторонам решения я бы отнес игнорирование английской правовой доктрины "нечистых рук", на чем настраивала Россия. Считаю важным еще раз повторить эти аргументы. Украина пришла в Суд с "нечистыми руками", а значит не может требовать правовой защиты", - написал Косачев.
Он пояснил, что "руки Украины стали грязными", так как страна не выполнила Минские соглашения, обстреливала жилые районы и применяла оружие неизбирательного действия против гражданского населения на востоке Украины, кроме того, страна придерживается "лицемерного подхода" в своей интерпретации и применении международных конвенций, которые использует против своих политических оппонентов правительства Украины, а также ДНР и ЛНР.
"Тем не менее, признаки оздоровления имеют место. Окончательные выводы в отношении беспристрастности суда делать рано - в его производстве находится другой иск Украины, который касается событий 24 февраля 2022 года и где Россию обвиняют в геноциде. Так что основные юридические баталии еще впереди", - заметил Косачев.
"Тем не менее, признаки оздоровления имеют место. Окончательные выводы в отношении беспристрастности суда делать рано - в его производстве находится другой иск Украины, который касается событий 24 февраля 2022 года и где Россию обвиняют в геноциде. Так что основные юридические баталии еще впереди", - заметил Косачев.
Накануне Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.
В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями".
08:18Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - КосачевНесмотря на давление, оказываемое на Международный Суд ООН со стороны партнеров Украины, судебное решение не вынесено в пользу Киева, поскольку обвинения против России имели мало общего с реальностью. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает 1 февраля РИА Новости