Затея украинцев провалилась, потому что в суд пришли с нечистыми руками - Косачев - 01.02.2024 Украина.ру
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Затея украинцев провалилась, потому что в суд пришли с нечистыми руками - Косачев
Затея украинцев провалилась, потому что в суд пришли с нечистыми руками - Косачев - 01.02.2024 Украина.ру
Затея украинцев провалилась, потому что в суд пришли с нечистыми руками - Косачев
Затея украинцев использовать Международный Суд ООН в политических целях провалилась. Об этом сообщил 1 февраля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале
2024-02-01T14:22
2024-02-01T14:22
косачев
суд
новости
украина
россия
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"Судьи в Гааге, вынося решение по иску Украины против России, продемонстрировали некоторые признаки оздоровления международного правосудия", - отметил политик.Он напомнил, что суд рассматривал события 2014-2017 годов на предмет соответствия двум конвенциям ООН – о финансировании терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.К сильным сторонам решения суда Косачев отнес то, что применительно к статусу Крыма в тексте решения судьи не использовали термин "оккупация". Судьи предпочли избегать подобных оценок.Также политик указал на то, что судом не было установлено, что Россия якобы нарушила обязательство по обеспечению доступности образования на украинском языке в Крыму."К слабым сторонам решения я бы отнес игнорирование английской правовой доктрины "нечистых рук", на чем настраивала Россия. Считаю важным еще раз повторить эти аргументы. Украина пришла в Суд с "нечистыми руками", а значит не может требовать правовой защиты", - написал Косачев.Он пояснил, что "руки Украины стали грязными", так как страна не выполнила Минские соглашения, обстреливала жилые районы и применяла оружие неизбирательного действия против гражданского населения на востоке Украины, кроме того, страна придерживается "лицемерного подхода" в своей интерпретации и применении международных конвенций, которые использует против своих политических оппонентов правительства Украины, а также ДНР и ЛНР."Тем не менее, признаки оздоровления имеют место. Окончательные выводы в отношении беспристрастности суда делать рано - в его производстве находится другой иск Украины, который касается событий 24 февраля 2022 года и где Россию обвиняют в геноциде. Так что основные юридические баталии еще впереди", - заметил Косачев.Накануне Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями".
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Косачев, Суд, Новости, Украина, Россия

Затея украинцев провалилась, потому что в суд пришли с нечистыми руками - Косачев

14:22 01.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева
Пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Затея украинцев использовать Международный Суд ООН в политических целях провалилась. Об этом сообщил 1 февраля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале
"Судьи в Гааге, вынося решение по иску Украины против России, продемонстрировали некоторые признаки оздоровления международного правосудия", - отметил политик.
Он напомнил, что суд рассматривал события 2014-2017 годов на предмет соответствия двум конвенциям ООН – о финансировании терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.
К сильным сторонам решения суда Косачев отнес то, что применительно к статусу Крыма в тексте решения судьи не использовали термин "оккупация". Судьи предпочли избегать подобных оценок.

"Интересно и то, что единожды судьи использовали в решении официальное название боевых действий – "специальная военная операция" России. Безусловно, вопросы терминологии важны, это говорит об определенном правовом восприятии реальности", - подчеркнул он.

Также политик указал на то, что судом не было установлено, что Россия якобы нарушила обязательство по обеспечению доступности образования на украинском языке в Крыму.
"К слабым сторонам решения я бы отнес игнорирование английской правовой доктрины "нечистых рук", на чем настраивала Россия. Считаю важным еще раз повторить эти аргументы. Украина пришла в Суд с "нечистыми руками", а значит не может требовать правовой защиты", - написал Косачев.
Он пояснил, что "руки Украины стали грязными", так как страна не выполнила Минские соглашения, обстреливала жилые районы и применяла оружие неизбирательного действия против гражданского населения на востоке Украины, кроме того, страна придерживается "лицемерного подхода" в своей интерпретации и применении международных конвенций, которые использует против своих политических оппонентов правительства Украины, а также ДНР и ЛНР.

"Тем не менее, признаки оздоровления имеют место. Окончательные выводы в отношении беспристрастности суда делать рано - в его производстве находится другой иск Украины, который касается событий 24 февраля 2022 года и где Россию обвиняют в геноциде. Так что основные юридические баталии еще впереди", - заметил Косачев.
Накануне Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.
В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями".
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
08:18
Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - КосачевНесмотря на давление, оказываемое на Международный Суд ООН со стороны партнеров Украины, судебное решение не вынесено в пользу Киева, поскольку обвинения против России имели мало общего с реальностью. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает 1 февраля РИА Новости
 
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