https://ukraina.ru/20240201/1053027410.html
СК России установил тип вооружения, которым ВСУ поразили Ил-76
СК России установил тип вооружения, которым ВСУ поразили Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру
СК России установил тип вооружения, которым ВСУ поразили Ил-76
В районе крушения самолета Ил-76 под Белгородом обнаружили 116 фрагментов двух зенитных ракет американского комплекса Patriot с надписями на английском языке. Об этом сообщили 1 февраля в телеграм-канале Следственного комитета (СК) России
2024-02-01T13:19
2024-02-01T13:19
2024-02-01T13:24
ил-76
самолет
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новости
зрк patriot
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"В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 километров северо-восточнее и 4,8 километров юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", - говорится в материале.На изъятых фрагментах обнаружили маркировку: Экспертиза установила, что обломки, найденные на месте крушения Ил-76, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon.На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ил-76, самолет, всу, новости, зрк patriot, ск рф
СК России установил тип вооружения, которым ВСУ поразили Ил-76
13:19 01.02.2024 (обновлено: 13:24 01.02.2024)
В районе крушения самолета Ил-76 под Белгородом обнаружили 116 фрагментов двух зенитных ракет американского комплекса Patriot с надписями на английском языке. Об этом сообщили 1 февраля в телеграм-канале Следственного комитета (СК) России
"В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 километров северо-восточнее и 4,8 километров юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", - говорится
в материале.
На изъятых фрагментах обнаружили маркировку:
—Assy 11455748, Sn740179,
—Assy 11461343, Sn740206,
—Assy 11461865, Sn740207,
—Raytheon, Confidential Classified By Patriot Security Classification Guide Dated: 9/22/83 Addenda Dated 11/28/83 8/8/84 Contract No/Daah01-86c-A018,
—18876 Assy,
—Martin Marieta и 10253043-39 02 S/N 80025.
Экспертиза установила, что обломки, найденные на месте крушения Ил-76, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon.
На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.