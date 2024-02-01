https://ukraina.ru/20240201/1053027410.html

СК России установил тип вооружения, которым ВСУ поразили Ил-76

СК России установил тип вооружения, которым ВСУ поразили Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру

СК России установил тип вооружения, которым ВСУ поразили Ил-76

В районе крушения самолета Ил-76 под Белгородом обнаружили 116 фрагментов двух зенитных ракет американского комплекса Patriot с надписями на английском языке. Об этом сообщили 1 февраля в телеграм-канале Следственного комитета (СК) России

2024-02-01T13:19

2024-02-01T13:19

2024-02-01T13:24

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"В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 километров северо-восточнее и 4,8 километров юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", - говорится в материале.На изъятых фрагментах обнаружили маркировку: Экспертиза установила, что обломки, найденные на месте крушения Ил-76, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon.На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.

https://ukraina.ru/20240201/1053018850.html

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ил-76, самолет, всу, новости, зрк patriot, ск рф