https://ukraina.ru/20240201/1053021574.html

Суд высмеял претензии Украины к России — сенатор Карасин

Суд высмеял претензии Украины к России — сенатор Карасин - 01.02.2024 Украина.ру

Суд высмеял претензии Украины к России — сенатор Карасин

Украинские горе-политики получили значимый шлепок от Международного суда ООН, который констатировал отсутствие в России дискриминации крымских татар и украинцев. На это указал 1 февраля сенатор России Григорий Карасин в своем телеграм-канале

2024-02-01T11:44

2024-02-01T11:44

2024-02-01T11:44

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"В компенсациях, которые так полюбили в Киеве, тоже отказано. Суд, по существу, высмеял все претензии к нам по поводу "преследования" крымских татар по этническому признаку. Отклонены обвинения Украины в якобы причастности России к "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев в Крыму. <...> В общем, юристы горлохватам нос утёрли!", - указал сенатор.Накануне Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями".

https://ukraina.ru/20240201/1053017784.html

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