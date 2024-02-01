Суд высмеял претензии Украины к России — сенатор Карасин
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Украинские горе-политики получили значимый шлепок от Международного суда ООН, который констатировал отсутствие в России дискриминации крымских татар и украинцев. На это указал 1 февраля сенатор России Григорий Карасин в своем телеграм-канале
"В компенсациях, которые так полюбили в Киеве, тоже отказано. Суд, по существу, высмеял все претензии к нам по поводу "преследования" крымских татар по этническому признаку. Отклонены обвинения Украины в якобы причастности России к "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев в Крыму. <...> В общем, юристы горлохватам нос утёрли!", - указал сенатор.
Накануне Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.
В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями".
08:18Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - КосачевНесмотря на давление, оказываемое на Международный Суд ООН со стороны партнеров Украины, судебное решение не вынесено в пользу Киева, поскольку обвинения против России имели мало общего с реальностью. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает 1 февраля РИА Новости