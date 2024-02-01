Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах - 01.02.2024 Украина.ру
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Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах
Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах - 01.02.2024 Украина.ру
Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах
Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза (ЕС), в котором описал критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил (ВСУ), сообщило агентство Блумберг
2024-02-01T08:59
2024-02-01T08:59
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"Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи", - говорится в материале.Умеров пожаловался, что украинские войска ежедневно способны выпускать не более двух тысяч снарядов по всей линии фронта.Министр добавил, что дефицит оружия на Украине с каждым днем ​​увеличивается, и призвал союзников из ЕС "сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов", чтобы, по крайней мере, соответствовать огневой мощи российской армии.
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снаряды, новости, всу, рустем умеров, ес, россия
снаряды, Новости, ВСУ, Рустем Умеров, ЕС, Россия

Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах

08:59 01.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза (ЕС), в котором описал критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил (ВСУ), сообщило агентство Блумберг
"Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи", - говорится в материале.
Умеров пожаловался, что украинские войска ежедневно способны выпускать не более двух тысяч снарядов по всей линии фронта.
Министр добавил, что дефицит оружия на Украине с каждым днем ​​увеличивается, и призвал союзников из ЕС "сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов", чтобы, по крайней мере, соответствовать огневой мощи российской армии.
ВСУ АТО Оружие снаряд стрелять бой - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Вчера, 10:46
Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - лидеры пяти стран ЕСЛидеры ЕС признали, что у Украины будут серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, письмо европейских лидеров опубликовала газета Financial Times
 
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