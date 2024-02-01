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Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах

Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах - 01.02.2024 Украина.ру

Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза (ЕС), в котором описал критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил (ВСУ), сообщило агентство Блумберг

2024-02-01T08:59

2024-02-01T08:59

2024-02-01T08:59

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"Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи", - говорится в материале.Умеров пожаловался, что украинские войска ежедневно способны выпускать не более двух тысяч снарядов по всей линии фронта.Министр добавил, что дефицит оружия на Украине с каждым днем ​​увеличивается, и призвал союзников из ЕС "сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов", чтобы, по крайней мере, соответствовать огневой мощи российской армии.

https://ukraina.ru/20240131/1052998620.html

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снаряды, новости, всу, рустем умеров, ес, россия