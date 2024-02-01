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США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов

США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов - 01.02.2024 Украина.ру

США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов

Поставки США высокоточных бомб Украине перечеркивают любые заявления Белого дома о желании добиться скорейшего разрешения украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

2024-02-01T08:39

2024-02-01T08:39

2024-02-01T08:46

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"Безответственные слова чиновников просто потрясают. Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот - действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - возмутился Антонов.По его словам, Россия считает шаг американских властей "своеобразной реакцией на теракт украинских головорезов, сбивших на днях российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американского же оружия - системы Patriot". В Пентагоне подтверждали, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования.Замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.

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glsdb, новости, пентагон, анатолий антонов, посол, конфликт, украина, зарубежье