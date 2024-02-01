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США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов
США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов - 01.02.2024 Украина.ру
США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов
Поставки США высокоточных бомб Украине перечеркивают любые заявления Белого дома о желании добиться скорейшего разрешения украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
2024-02-01T08:39
2024-02-01T08:39
2024-02-01T08:46
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"Безответственные слова чиновников просто потрясают. Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот - действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - возмутился Антонов.По его словам, Россия считает шаг американских властей "своеобразной реакцией на теракт украинских головорезов, сбивших на днях российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американского же оружия - системы Patriot". В Пентагоне подтверждали, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования.Замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
glsdb, новости, пентагон, анатолий антонов, посол, конфликт, украина, зарубежье
GLSDB, Новости, Пентагон, Анатолий Антонов, посол, конфликт, Украина, Зарубежье
США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов
08:39 01.02.2024 (обновлено: 08:46 01.02.2024)
Поставки США высокоточных бомб Украине перечеркивают любые заявления Белого дома о желании добиться скорейшего разрешения украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Безответственные слова чиновников просто потрясают. Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот - действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - возмутился Антонов.
По его словам, Россия считает шаг американских властей "своеобразной реакцией на теракт украинских головорезов, сбивших на днях российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американского же оружия - системы Patriot".
"Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных "клиентов", США направляют им новую смертоносную продукцию. Таким образом даже не словами, а делом подзуживая марионеток на новые злодеяния", - подчеркнул Антонов.
В Пентагоне подтверждали, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования.
Замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.
GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.