США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов - 01.02.2024 Украина.ру
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США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов
США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов - 01.02.2024 Украина.ру
США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов
Поставки США высокоточных бомб Украине перечеркивают любые заявления Белого дома о желании добиться скорейшего разрешения украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
2024-02-01T08:39
2024-02-01T08:46
glsdb
новости
пентагон
анатолий антонов
посол
конфликт
украина
зарубежье
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"Безответственные слова чиновников просто потрясают. Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот - действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - возмутился Антонов.По его словам, Россия считает шаг американских властей "своеобразной реакцией на теракт украинских головорезов, сбивших на днях российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американского же оружия - системы Patriot". В Пентагоне подтверждали, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования.Замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.
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glsdb, новости, пентагон, анатолий антонов, посол, конфликт, украина, зарубежье
GLSDB, Новости, Пентагон, Анатолий Антонов, посол, конфликт, Украина, Зарубежье

США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов

08:39 01.02.2024 (обновлено: 08:46 01.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Поставки США высокоточных бомб Украине перечеркивают любые заявления Белого дома о желании добиться скорейшего разрешения украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Безответственные слова чиновников просто потрясают. Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот - действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - возмутился Антонов.
По его словам, Россия считает шаг американских властей "своеобразной реакцией на теракт украинских головорезов, сбивших на днях российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американского же оружия - системы Patriot".
"Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных "клиентов", США направляют им новую смертоносную продукцию. Таким образом даже не словами, а делом подзуживая марионеток на новые злодеяния", - подчеркнул Антонов.
В Пентагоне подтверждали, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования.
Замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.
GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.
HIMARS
29 ноября 2022, 10:58
Военный летчик рассказал об "умных" снарядах GLSDB, которые Boeing предложил отправить в КиевСнаряд GLSDB может определить конкретную цель и ударить по ней, а не по всему объекту. Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, член экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов рассказал изданию Украина.ру о преимуществах снарядов GLSDB, которые корпорация Boeing планирует поставлять на Украину
 
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