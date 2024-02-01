https://ukraina.ru/20240201/1053017784.html

Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев

Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев - 01.02.2024 Украина.ру

Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев

Несмотря на давление, оказываемое на Международный Суд ООН со стороны партнеров Украины, судебное решение не вынесено в пользу Киева, поскольку обвинения против России имели мало общего с реальностью. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает 1 февраля РИА Новости

2024-02-01T08:18

2024-02-01T08:18

2024-02-01T08:18

международный суд оон

новости

косачев

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102509/57/1025095738_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_e78e09a1c520387ad95a266e9d85faca.jpg.webp

"Изначально было очевидно, что украинские обвинения имели мало общего с реальностью и составлялись исключительно в расчете на огульную поддержку Запада. Однако детальное разбирательство этих обвинений по существу выявило лишь то, что с реальностью они не имели вообще ничего общего", - сказал политик.Он подчеркнул, что несмотря на давление, которое не могло не оказываться на суд со стороны Запада "с учетом его общеизвестных приемов достижения поставленных целей любыми средствами", у суда "просто не оказалось возможности сманеврировать в пользу истца, то есть Украины, поскольку доводы ответчика, то есть России, были неопровержимыми".Ранее в МИД России сообщили, что Международный Суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями".Как отметили в министерстве, "вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций".

https://ukraina.ru/20240201/1053017420.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

международный суд оон, новости, косачев, украина, россия