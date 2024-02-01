Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев - 01.02.2024 Украина.ру
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Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев
Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев - 01.02.2024 Украина.ру
Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев
Несмотря на давление, оказываемое на Международный Суд ООН со стороны партнеров Украины, судебное решение не вынесено в пользу Киева, поскольку обвинения против России имели мало общего с реальностью. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает 1 февраля РИА Новости
2024-02-01T08:18
2024-02-01T08:18
международный суд оон
новости
косачев
украина
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"Изначально было очевидно, что украинские обвинения имели мало общего с реальностью и составлялись исключительно в расчете на огульную поддержку Запада. Однако детальное разбирательство этих обвинений по существу выявило лишь то, что с реальностью они не имели вообще ничего общего", - сказал политик.Он подчеркнул, что несмотря на давление, которое не могло не оказываться на суд со стороны Запада "с учетом его общеизвестных приемов достижения поставленных целей любыми средствами", у суда "просто не оказалось возможности сманеврировать в пользу истца, то есть Украины, поскольку доводы ответчика, то есть России, были неопровержимыми".Ранее в МИД России сообщили, что Международный Суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями".Как отметили в министерстве, "вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций".
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международный суд оон, новости, косачев, украина, россия
Международный суд ООН, Новости, Косачев, Украина, Россия

Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев

08:18 01.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции "Альянс патриотов Грузии" Г. Ломия
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Несмотря на давление, оказываемое на Международный Суд ООН со стороны партнеров Украины, судебное решение не вынесено в пользу Киева, поскольку обвинения против России имели мало общего с реальностью. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает 1 февраля РИА Новости
"Изначально было очевидно, что украинские обвинения имели мало общего с реальностью и составлялись исключительно в расчете на огульную поддержку Запада. Однако детальное разбирательство этих обвинений по существу выявило лишь то, что с реальностью они не имели вообще ничего общего", - сказал политик.
Он подчеркнул, что несмотря на давление, которое не могло не оказываться на суд со стороны Запада "с учетом его общеизвестных приемов достижения поставленных целей любыми средствами", у суда "просто не оказалось возможности сманеврировать в пользу истца, то есть Украины, поскольку доводы ответчика, то есть России, были неопровержимыми".
"Большой плюс в пользу репутации суда. Очередной огромный минус из репутации Украины", - заключил сенатор.
Ранее в МИД России сообщили, что Международный Суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями".
Как отметили в министерстве, "вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций".
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