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Россия ждет извинений после решения суда ООН по иску Киева — дипломат

Россия ждет извинений после решения суда ООН по иску Киева — дипломат - 01.02.2024 Украина.ру

Россия ждет извинений после решения суда ООН по иску Киева — дипломат

Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял ее в дискриминации крымских татар и украинцев. Об этом 31 января заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая

2024-02-01T07:59

2024-02-01T07:59

2024-02-01T08:04

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"Сегодня Международный суд отклонил практически все претензии Украины к России о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). Это было сделано несмотря на колоссальное политическое давление на суд", - указала Заболоцкая.По ее словам, этим решением Международный суд ООН установил ложь в заявлениях Украины и ее западных кураторов, "а также проплаченных НПО о якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев"."Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар", притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем, констатировала дипломат.По словам зампостпреда, что касается заявлений о якобы нарушении Москвой Международной конвенции о борьбе с финансирование терроризма, то Международный суд ООН установил, "что заявления Украины о том, что Донецкая и Луганская Народные Республики якобы являются "террористическими организациями", также являются ложью".В 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Накануне председатель Международного суда ООН Джоан Донохью сообщила, что суд отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму.В МИД России, комментируя это решение, заявили, что Международный Суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Москву "агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями". Как отметили в министерстве, вердиктом инстанции "Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций".

https://ukraina.ru/20240118/1052754296.html

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киев, крым, донбасс, международный суд оон, новости, россия