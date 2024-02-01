Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении
Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства на Купянском направлении. Об этом сообщили 1 февраля в Минобороны России
"На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ... Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - указали в ведомстве.
Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.