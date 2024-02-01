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Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении

Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении - 01.02.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении

Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства на Купянском направлении. Об этом сообщили 1 февраля в Минобороны России

2024-02-01T07:42

2024-02-01T07:42

2024-02-01T07:42

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"На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ... Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - указали в ведомстве.Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.

https://ukraina.ru/20240105/1052558923.html

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гаубицы, новости, военные, всу, западная украина, россия