Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении - 01.02.2024 Украина.ру
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Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении
Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении - 01.02.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении
Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства на Купянском направлении. Об этом сообщили 1 февраля в Минобороны России
2024-02-01T07:42
2024-02-01T07:42
гаубицы
новости
военные
всу
западная украина
россия
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"На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ... Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - указали в ведомстве.Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.
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гаубицы, новости, военные, всу, западная украина, россия
гаубицы, Новости, военные, ВСУ, Западная Украина, Россия

Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении

07:42 01.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС УкраїниМ777
М777 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України
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Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства на Купянском направлении. Об этом сообщили 1 февраля в Минобороны России
"На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ... Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - указали в ведомстве.
Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.
5 января, 13:57
Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
 
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