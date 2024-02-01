Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву

"Пациент мертв": Ростислав Ищенко о том, почему Киеву нужна срочная мобилизация и 1,5 миллиона снарядов Чтобы Украина смогла продержаться, ей нужно получить от Запада 1,5 миллиона снарядов и несколько тысяч ракет. При этом за пару месяцев Киеву надо мобилизовать минимум 300 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко