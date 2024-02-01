Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву
07:13 01.02.2024 (обновлено: 07:26 01.02.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Европейский союз (ЕС) не выполнит цель по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту. Об этом заявил 31 января на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
После неофициальной встречи министров обороны ЕС Боррель заявил, что за счет "снижения запасов, индивидуальных и совместных закупок" к марту ЕС сможет поставить только 524 тысячи снарядов (около 52 процентов от поставленной цели).
Он заверил, что по мере увеличения производственных мощностей к концу этого года ЕС сможет поставить Украине более миллиона снарядов.
В прошлом году государства-члены ЕС обязались поставить Украине миллион 155-миллиметровых снарядов к марту 2024 года.
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