Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву - 01.02.2024 Украина.ру
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Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву
Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву - 01.02.2024 Украина.ру
Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву
Европейский союз (ЕС) не выполнит цель по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту. Об этом заявил 31 января на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
2024-02-01T07:13
2024-02-01T07:26
миллионы
снаряды
новости
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После неофициальной встречи министров обороны ЕС Боррель заявил, что за счет "снижения запасов, индивидуальных и совместных закупок" к марту ЕС сможет поставить только 524 тысячи снарядов (около 52 процентов от поставленной цели). Он заверил, что по мере увеличения производственных мощностей к концу этого года ЕС сможет поставить Украине более миллиона снарядов.В прошлом году государства-члены ЕС обязались поставить Украине миллион 155-миллиметровых снарядов к марту 2024 года.
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миллионы, снаряды, новости, ес, жозеп боррель, украина
миллионы, снаряды, Новости, ЕС, Жозеп Боррель, Украина

Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву

07:13 01.02.2024 (обновлено: 07:26 01.02.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Европейский союз (ЕС) не выполнит цель по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту. Об этом заявил 31 января на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
После неофициальной встречи министров обороны ЕС Боррель заявил, что за счет "снижения запасов, индивидуальных и совместных закупок" к марту ЕС сможет поставить только 524 тысячи снарядов (около 52 процентов от поставленной цели).
Он заверил, что по мере увеличения производственных мощностей к концу этого года ЕС сможет поставить Украине более миллиона снарядов.
В прошлом году государства-члены ЕС обязались поставить Украине миллион 155-миллиметровых снарядов к марту 2024 года.
ВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря 2023, 05:50
"Пациент мертв": Ростислав Ищенко о том, почему Киеву нужна срочная мобилизация и 1,5 миллиона снарядовЧтобы Украина смогла продержаться, ей нужно получить от Запада 1,5 миллиона снарядов и несколько тысяч ракет. При этом за пару месяцев Киеву надо мобилизовать минимум 300 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
 
миллионыснарядыНовостиЕСЖозеп БоррельУкраина
 
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