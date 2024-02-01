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Новый закон о мобилизации, новые тарифы и урезание соцвыплат. Что ждет украинцев в феврале

Новый закон о мобилизации, новые тарифы и урезание соцвыплат. Что ждет украинцев в феврале - 01.02.2024 Украина.ру

Новый закон о мобилизации, новые тарифы и урезание соцвыплат. Что ждет украинцев в феврале

С каждым месяцем на Украине усиливают мобилизацию, а также ищут возможности для изъятия денег у населения. Последний месяц зимы не станет исключением в этом ряду.

2024-02-01T07:58

2024-02-01T07:58

2024-02-01T08:00

эксклюзив

украина

мобилизация

тарифы

социальные выплаты

законопроект

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В конце января Кабмин внес в парламент новую версию законопроекта о мобилизации, который депутаты должны обсудить 6 февраля, после того как ЕС или США определятся с объемом финансирования проекта "Украина" на текущий год."Очевидно, что если денег от ЕС будет недостаточно, то новая мобилизация будет ограничена, а демобилизации не будет совсем. Это обострит отношения центральных властей с армией. На этом фоне, из-за бюджетного дефицита начнется урезание различных соцпакетов, что обострит отношения властей с обществом", - пишет опальный депутат Александр Дубинский.В случае одобрения законопроекта повестка для военнообязанных будет считаться "врученной", даже если она будет опубликована на специальном сайте или выслана на электронную почту. Возраст мобилизации снижается до 25 лет, а украинцы в возрасте от 18 до 25 лет должны проходить базовую военную подготовку, после чего тоже будут считаться военнообязанными.В случае неявки в военкомат суды будут блокировать счета и ограничивать право на вождение. Хватать и приводить в военкомат теперь смогут не только военкомы (сотрудники ТЦК), но также полиция и органы местной власти. Штрафы за нарушение правил воинского учета должны увеличиться в 10 раз.Отсрочку теряют те, кто ухаживает за больными родителями жены или мужа. Те, кто ранее был признан непригодным, должен будет снова пройти медкомиссию, то есть, тех, кто купил себе отсрочку, должны "обстричь" еще раз. Отменяется отсрочка и для студентов, получающих второе высшее образование. Граждане, пребывающие в запасе, включая женщин, могут привлекаться к работам оборонного характера, то есть могут быть использованы для строительства укреплений."Создается впечатление, что те, кто готовили эти изменения, кроме наказания и нового унижения украинцев больше ничего нового не придумали. Попытки за счет наказания вынудить служить в ВСУ - это очень плохая идея", - комментирует законопроект украинский адвокат Ростислав Кравец.Не дожидаясь принятия законопроекта, украинские мужчины уже начали переписывать собственность на жен, снимать деньги со счетов, обрывать все связи с государством, работать неофициально и не появляются по месту регистрации.В начале февраля Верховная Рада Украины должна рассмотреть во втором чтении так называемый законопроект №8371 о запрете канонической Украинской православной церкви, как "аффилированной с центрами влияния в РФ". По сути, законопроект должен легализовать религиозные преследования, которые последние годы приобрели систематический характер.В феврале украинцы также получат еще одну квитанцию за газ. Тарифы на него пока запрещено поднимать, но Зеленский еще в 2019 году говорил, что "нашел интересное решение", как формально не повышая, все же повысить тарифы. Он просто регулярно вводит новые обязательные услуги и новые тарифы. С февраля украинцы должны будут платить не только за газ, за его распределение, но и за "техническое обслуживание систем газоснабжения".В феврале также тысячам украинцев начнут отключать свет за долги, что ранее было запрещено. На днях также член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию может быть повышен вдвое в этом году.Цены и тарифы украинцам повышают прямо из Белого дома. "К этому решению нас подталкивают партнеры. Мы хорошо помним публичное письмо Белого дома к украинским властям с перечнем реформ, которые Украине желательно выполнить, чтобы и дальше получать финансовую и военную помощь от США. Это письмо пришло в сентябре-2023, среди перечня реформ были либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию и для населения, и для коммунальных предприятий", - сообщил Нагорняк.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что Офис Зеленского ждет февраля, чтобы начать сокращать социальные выплаты и девальвировать гривну. "На Банковой ждут февраля, чтобы окончательно посчитать помощь от Запала на 2024 год и пересмотреть бюджет, но уже сейчас есть основные пункты: девальвация гривны до 45-50 за доллар, что поможет получить дополнительно 200-250 миллиардов гривен; сокращение социальных выплат -25-30 миллиардов гривен; рост тарифов ЖКХ позволит дополнительно привлечь 20 миллиардов гривен", - пишет "Резидент".Уже известно, что выплаты для внутренних переселенцев на Украине продлили только до 1 марта, хотя они и получали каких-то несчастных 2000 гр. (4500 р.) в месяц. По словам украинского министра социальной политики Оксаны Жолнович, такое решение правительство приняло для того, чтобы мотивировать переселенцев устраиваться на работу. В целом количество внутренних переселенцев, получающих государственную помощь, по планам, должно уменьшиться почти в 15 раз.В конце января Зеленский также решил наложить лапу на выплаты, которые украинские беженцы получают в ЕС. В интервью немецкому телеканалу ARD он заявил, что желает, чтобы европейцы платили не украинцам заграницей, а перечисляли деньги в украинский бюджет. "Для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости, где находится этот человек", - заявил Зеленский. Такая схема позволила бы не только "освоить" средства, предназначенные для украинских женщин и детей, но и выманить побольше украинских мужчин на родину.В феврале власти богатой Норвегии решили сократить пособия и льготы для украинских беженцев. Украинцы больше не будут получать финансовую поддержку, если они решат жить в частном порядке, а не в центре приема беженцев. Вводится требование о проживании в течение 12 месяцев для получения права на единовременное пособие. Сокращают выплаты и в Ирландии, где население последнее время недовольно наплывом беженцев, в том числе и из Украины. Срок пребывания в бесплатном жилье сокращается до 90 дней, а пособие – с 220 евро до всего лишь 38, что по ирландским ценам не более чем нищенская подачка.Германия также в феврале вводит новую схему сокращения расходов на социальные расходы из-за бюджетного кризиса, что коснется и украинских беженцев. В частности, планируется предоставить право центрам занятости прекращать выплаты Bürgergeld – пособий по безработице, которые получают также безработные украинские беженцы.В целом же в феврале украинские власти совместно с западными странами планируют усилить давление на украинцев, чтобы побольше загнать их на фронт. Для этого будут использовать, как экономические методы давления, так и репрессии. На украинском телевидении радикальные националисты уже призывают "простреливать колени" уклонистам или "зачищать" их.

https://ukraina.ru/20240131/1053008406.html

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эксклюзив, украина, мобилизация, тарифы, социальные выплаты, законопроект