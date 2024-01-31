Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная зона на Украине - 31.01.2024 Украина.ру
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Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная зона на Украине
Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная зона на Украине - 31.01.2024 Украина.ру
Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная зона на Украине
Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 31 января во время встречи с доверенными лицами в Москве
2024-01-31T17:53
2024-01-31T17:53
новости
владимир путин
демилитаризация
украина
сво
россия
обстрелы
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"Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", - рассказал президент России.По его словам, российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону от жизненно важных пунктов РФ."Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют — защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать",— сказал Владимир Путин.В феврале 2023 года президент Путин заявил, что при поставках на Украину западных дальнобойных систем вооружений российские войска будут отодвигать "зону безопасности" дальше от границ страны.
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новости, владимир путин, демилитаризация, украина, сво, россия, обстрелы
Новости, Владимир Путин, демилитаризация, Украина, СВО, Россия, обстрелы

Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная зона на Украине

17:53 31.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 31 января во время встречи с доверенными лицами в Москве
"Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", - рассказал президент России.
По его словам, российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону от жизненно важных пунктов РФ.
"Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют — защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать",— сказал Владимир Путин.
В феврале 2023 года президент Путин заявил, что при поставках на Украину западных дальнобойных систем вооружений российские войска будут отодвигать "зону безопасности" дальше от границ страны.
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