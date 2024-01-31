Ил-76 сбит системой Patriot. Путин о результатах экспертизы авиакатастрофы под Белгородом - 31.01.2024 Украина.ру
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Ил-76 сбит системой Patriot. Путин о результатах экспертизы авиакатастрофы под Белгородом
Ил-76 сбит системой Patriot. Путин о результатах экспертизы авиакатастрофы под Белгородом - 31.01.2024 Украина.ру
Ил-76 сбит системой Patriot. Путин о результатах экспертизы авиакатастрофы под Белгородом
Экспертиза установила, что военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Об этом заявил президент России Владимир Путин 31 января
2024-01-31T17:47
2024-01-31T17:47
новости
владимир путин
ил-76
зрк patriot
крушение
белгородская область
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"Самолет был сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot", - рассказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами в Москве, которая транслировалась в соцсетях.Президент России добавил, что пока украинские власти говорят о проведении международного расследования авиакатастрофы, Россия настаивает на проведении этого расследования. Тем не менее, "желающих из международных организаций нет"."Я официально заявляю – мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot из конкретного места и в конкретное время. Я уже говорил, в 11:10 [24 января 2024 года] были произведены два пуска с территории, подконтрольной украинским властям", - подчеркнул президент России.Вооруженные силы Украины 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".
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новости, владимир путин, ил-76, зрк patriot, крушение, белгородская область
Новости, Владимир Путин, Ил-76, ЗРК Patriot, крушение, Белгородская область

Ил-76 сбит системой Patriot. Путин о результатах экспертизы авиакатастрофы под Белгородом

17:47 31.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с доверенными лицами
Президент РФ В. Путин встретился с доверенными лицами - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Экспертиза установила, что военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Об этом заявил президент России Владимир Путин 31 января
"Самолет был сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot", - рассказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами в Москве, которая транслировалась в соцсетях.
Президент России добавил, что пока украинские власти говорят о проведении международного расследования авиакатастрофы, Россия настаивает на проведении этого расследования. Тем не менее, "желающих из международных организаций нет".
"Я официально заявляю – мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot из конкретного места и в конкретное время. Я уже говорил, в 11:10 [24 января 2024 года] были произведены два пуска с территории, подконтрольной украинским властям", - подчеркнул президент России.
Вооруженные силы Украины 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".
Константин Блохин интервью
29 января, 15:37
Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два годаДля военной помощи киевскому режиму США используют замороженные финансовые активы России, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
 
НовостиВладимир ПутинИл-76ЗРК PatriotкрушениеБелгородская область
 
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