https://ukraina.ru/20240131/1053012088.html
Shaman ответил, когда напишет песню про Путина
Shaman ответил, когда напишет песню про Путина - 31.01.2024 Украина.ру
Shaman ответил, когда напишет песню про Путина
Российский певец Shaman (по паспорту Ярослав Дронов) пока не планирует записать песню в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом он соообщил 31 января корреспонденту РИА Новости
2024-01-31T17:32
2024-01-31T17:32
2024-01-31T17:32
новости
россия
shaman
владимир путин
песня
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На встрече с доверенными лицами кандидата в президенты России Владимира Путина Shaman рассказал, запишет ли он песню в поддержку президента.Shaman подчеркнул, что когда пишется песня на заказ, это всегда чувствуется. А "формулы хита" не существует.Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. Трек набрал 59 миллионов просмотров на платформе YouTube, а в июле 2022 года Shaman выпустил композицию "Я русский", собравшую 48 миллионов просмотров.В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.
https://ukraina.ru/20231225/1052376490.html
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новости, россия, shaman, владимир путин, песня
Новости, Россия, SHAMAN, Владимир Путин, песня
Shaman ответил, когда напишет песню про Путина
Российский певец Shaman (по паспорту Ярослав Дронов) пока не планирует записать песню в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом он соообщил 31 января корреспонденту РИА Новости
На встрече с доверенными лицами кандидата в президенты России Владимира Путина Shaman рассказал, запишет ли он песню в поддержку президента.
Shaman подчеркнул, что когда пишется песня на заказ, это всегда чувствуется. А "формулы хита" не существует.
"Песня только от сердца и от души дойдет до человеческого сердца, заставит биться в унисон. [...]Поэтому пока не планирую", - заявил певец.
Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".
23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. Трек набрал 59 миллионов просмотров на платформе YouTube, а в июле 2022 года Shaman выпустил композицию "Я русский", собравшую 48 миллионов просмотров.
В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.