https://ukraina.ru/20240131/1053010899.html

США взяли под контроль расходы Украины на вооружение

США взяли под контроль расходы Украины на вооружение - 31.01.2024 Украина.ру

США взяли под контроль расходы Украины на вооружение

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании в области контроля за использованием международной помощи в сфере безопасности. Об этом 31 января сообщило министерство обороны Украины

2024-01-31T17:09

2024-01-31T17:09

2024-01-31T17:10

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меморандум

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Документ предусматривает обмен актуальной информацией для выявления и предотвращения мошенничества или коррупции, касающейся помощи в сфере безопасности, которую США предоставляют Украине.От имени Украины меморандум подписал главный инспектор минобороны страны адмирал Игорь Воронченко, от имени США - генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи с представителем минобороны США подчеркнул, что усиление контроля за использованием военной помощи, которую Украине предоставляют ее партнеры, является одним из приоритетов в работе ведомства.Также Умеров проинформировал американскую сторону об институциональных трансформациях, которые продолжаются в министерстве в целях усиления контроля и предотвращения коррупции."До конца апреля мы будем иметь стопроцентную уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", - рассказал Умеров.В сентябре 2023 года в США сформирована группа, которая должна взять под контроль использование военной помощи со стороны Украины.

https://ukraina.ru/20240129/1052956935.html

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новости, украина, сша, минобороны украины, рустем умеров, меморандум