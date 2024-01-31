Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки - 31.01.2024 Украина.ру
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Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки
Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки - 31.01.2024 Украина.ру
Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки
Государственная Дума России приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение парламентариев, об этом он написал в телеграм-канале
2024-01-31T16:13
2024-01-31T16:13
новости
фейк
госдума
конфискация
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Аксенов предложил перекрыть любые возможности зарабатывать в России людям, которые поливают страну и ее армию грязью. Он поддержал решение Госдумы и предложил "бить мерзавцев по больному месту". "Всех этих мерзавцев надо бить по их самому больному месту – кошельку. Причем бить как можно больнее. Надо перекрыть любые возможности зарабатывать в России, одновременно поливая грязью Россию. Пусть враги харчуются на вражеских территориях. Но вряд ли они там кому-то интересны. Так, расходный материал", - написал Аксенов. Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ приняла Госдума на пленарном заседании 31 января. Конфискация будет грозить тем, кто распространяет заведомо ложную информацию, призывает публично к экстремистской деятельности и призывает к действиям, направленным на нарушение целостности РФ.
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новости, фейк, госдума, конфискация
Новости, фейк, Госдума, конфискация

Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки

16:13 31.01.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Государственная Дума России приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение парламентариев, об этом он написал в телеграм-канале
Аксенов предложил перекрыть любые возможности зарабатывать в России людям, которые поливают страну и ее армию грязью. Он поддержал решение Госдумы и предложил "бить мерзавцев по больному месту".
"Всех этих мерзавцев надо бить по их самому больному месту – кошельку. Причем бить как можно больнее. Надо перекрыть любые возможности зарабатывать в России, одновременно поливая грязью Россию. Пусть враги харчуются на вражеских территориях. Но вряд ли они там кому-то интересны. Так, расходный материал", - написал Аксенов.
Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ приняла Госдума на пленарном заседании 31 января. Конфискация будет грозить тем, кто распространяет заведомо ложную информацию, призывает публично к экстремистской деятельности и призывает к действиям, направленным на нарушение целостности РФ.
25 декабря 2023, 14:19
Аксенов дал совет "ждунам" УкраиныВ новые регионы, вошедшие в состав РФ, власть Украины не возвратится, заявил глава Крыма в интервью "Россия 24"
 
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Заголовок открываемого материала
16:15Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена
16:13Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки
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