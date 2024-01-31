https://ukraina.ru/20240131/1053009595.html

Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки

Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки - 31.01.2024 Украина.ру

Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки

Государственная Дума России приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение парламентариев, об этом он написал в телеграм-канале

2024-01-31T16:13

2024-01-31T16:13

2024-01-31T16:13

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Аксенов предложил перекрыть любые возможности зарабатывать в России людям, которые поливают страну и ее армию грязью. Он поддержал решение Госдумы и предложил "бить мерзавцев по больному месту". "Всех этих мерзавцев надо бить по их самому больному месту – кошельку. Причем бить как можно больнее. Надо перекрыть любые возможности зарабатывать в России, одновременно поливая грязью Россию. Пусть враги харчуются на вражеских территориях. Но вряд ли они там кому-то интересны. Так, расходный материал", - написал Аксенов. Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ приняла Госдума на пленарном заседании 31 января. Конфискация будет грозить тем, кто распространяет заведомо ложную информацию, призывает публично к экстремистской деятельности и призывает к действиям, направленным на нарушение целостности РФ.

https://ukraina.ru/20231225/1052379085.html

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новости, фейк, госдума, конфискация