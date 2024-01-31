Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Президент России Владимир Путин проведёт большое совещание по развитию новых субъектов России, сообщил 31 января телеграм-канал "Вы слушали маяк"
"Путин сегодня проведет большое совещание по развитию новых субъектов России. По ВКС будут открыты некоторые социальные объекты в Донецке, Мариуполе, Луганске и Мелитополе", - говорится в сообщении.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в декабре на пресс-конференции заявила, что возвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами.
Глава Совфеда привела слова президента России Владимира Путина, что даже за время специальной военной операции за счёт хозяйственной деятельности этих регионов, они перечислили более 170 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. "Там огромный потенциал: промышленный, сельскохозяйственный, научный и другой", заявила она.
21 декабря 2023, 12:48Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - МатвиенкоВозвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами, а их финансирование было по остаточному принципу, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации