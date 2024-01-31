https://ukraina.ru/20240131/1053007408.html

Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ

Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ - 31.01.2024 Украина.ру

Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ

Президент России Владимир Путин проведёт большое совещание по развитию новых субъектов России, сообщил 31 января телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-01-31T15:48

2024-01-31T15:48

2024-01-31T15:48

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владимир путин

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в декабре на пресс-конференции заявила, что возвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами.Глава Совфеда привела слова президента России Владимира Путина, что даже за время специальной военной операции за счёт хозяйственной деятельности этих регионов, они перечислили более 170 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. "Там огромный потенциал: промышленный, сельскохозяйственный, научный и другой", заявила она.

https://ukraina.ru/20231221/1052300199.html

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новости, россия, новые регионы, владимир путин, совещание