Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ - 31.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240131/1053007408.html
Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ
Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ - 31.01.2024 Украина.ру
Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ
Президент России Владимир Путин проведёт большое совещание по развитию новых субъектов России, сообщил 31 января телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-01-31T15:48
2024-01-31T15:48
новости
россия
новые регионы
владимир путин
совещание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039267695_0:32:3051:1748_1920x0_80_0_0_3c43f222843952fb76a600552749ec51.jpg
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в декабре на пресс-конференции заявила, что возвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами.Глава Совфеда привела слова президента России Владимира Путина, что даже за время специальной военной операции за счёт хозяйственной деятельности этих регионов, они перечислили более 170 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. "Там огромный потенциал: промышленный, сельскохозяйственный, научный и другой", заявила она.
https://ukraina.ru/20231221/1052300199.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039267695_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_b35cd8cefa818bd2cb1e0e5b8f0c930b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, новые регионы, владимир путин, совещание
Новости, Россия, Новые регионы, Владимир Путин, совещание

Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ

15:48 31.01.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин проведёт большое совещание по развитию новых субъектов России, сообщил 31 января телеграм-канал "Вы слушали маяк"

"Путин сегодня проведет большое совещание по развитию новых субъектов России. По ВКС будут открыты некоторые социальные объекты в Донецке, Мариуполе, Луганске и Мелитополе", - говорится в сообщении.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в декабре на пресс-конференции заявила, что возвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами.
Глава Совфеда привела слова президента России Владимира Путина, что даже за время специальной военной операции за счёт хозяйственной деятельности этих регионов, они перечислили более 170 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. "Там огромный потенциал: промышленный, сельскохозяйственный, научный и другой", заявила она.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря 2023, 12:48
Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - МатвиенкоВозвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами, а их финансирование было по остаточному принципу, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации
 
НовостиРоссияНовые регионыВладимир Путинсовещание
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена
16:13Мерзавцев надо бить по самому больному месту - Аксенов о конфискации имущества за фейки
16:00Фильм "Долгие проводы": мнимое диссидентство, как промоушен
15:48Путин проведёт совещание по развитию новых субъектов РФ
15:48Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись
15:45Виктория Нуланд приехала в Киев во второй раз с начала СВО
15:33Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО
14:42Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГ
14:32Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg
14:28Юрий Кот: Когда Залужный откусит последний кусок от Зеленского, женщины Одессы выйдут на борьбу с ВСУ
14:06Перекладывают всю ответственность за провалы. Зеленского превращают в "украинского Гитлера"
13:50Судиться до Страшного суда. Чем православным Украины грозит "законопроект о запрете УПЦ"
13:46"Очевидным остается одно". Кремль отреагировал на информацию об отставке Залужного
13:26"Закон о негодяях принят". В Госдуме утвердили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
13:18Алексей Фененко: США будут радоваться любым успехам ВСУ, пока Россия не устроит им новый СССР
13:16Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит
13:11Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза
13:11"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай
13:00Донаты на войну, отсутствие поддержки, загнанный в угол Зеленский. Главное на Украине на 13:00 31 января
12:57"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин
Лента новостейМолния