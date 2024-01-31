Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО - 31.01.2024 Украина.ру
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Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО
Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО - 31.01.2024 Украина.ру
Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО
Донецкий волонтер, сам в прошлом участник боевых действий, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие ранения получают бойцы на фронте
2024-01-31T15:33
2024-01-31T16:28
эксклюзив
сво
спецоперация
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1) Осколочные раненияМатюшин: «Это следствия попадания осколков снарядов. В результате могут быть оторваны конечности — руки-ноги. Часты и ранения головы и торса. Например, осколки от 155-мм снарядов пробивают и бронежилет, и шлем, но могут спасти от осколков мин — 82 мм и 120 мм, а также ВОГов, сброшенных с БПЛА, или которые выстрелили из АГС. Могут быть и легкие осколочные ранения. Но они тоже опасны, так как ведут к деморализации бойцов подразделения — представьте, что рядом с тобой корчится от боли и кричит раненый товарищ. При этом из подразделения выбывают еще как минимум два бойца, которые должны доставить его в тыл с передовой.Есть умельцы, которые к ВОГу клеем приклеивают металлические шарики. При взрыве тебя может ранить таким шариком. Но это лёгкое ранение. Это как от газового пистолета в упор. Но все равно очень неприятно».2) Пулевые раненияМатюшин: «В основном такие ранения получают в результате боёв в городской застройке, когда штурмовые группы вступают в непосредственный огневой контакт с противником. Так сейчас происходит в Авдеевке. Так было недавно при освобождении Марьинки, а также в 2022–2023 годах во время освобождения Мариуполя, Волновахи, Артемовска и других городов Новороссии.Также можно получить пулю или от снайпера, или пулю шальную.Мне один боец из моего отряда "Варяг" говорил: "Командир, страшнее не под обстрел попасть, а получить шальную пулю. Просто противник может беспричинно или по какой-то неизвестной тебе причине начать вдруг стрелять в то место, где ты находишься. Ты просто не можешь вычислить заранее, что по тебе сейчас будут стрелять. В этом и опасность.Что касается ранения от снайперской пули, то оно может быть по двум причинам. Первая — снайпер промахнулся. Вторая — снайпер специально тебя ранил, а не убил, чтобы к тебе подбежали товарищи и начали тебя вытаскивать из зоны огня. Они не могут поступить иначе: они только-только с тобой ели из одной миски или разговаривали, а теперь слышат твой нечеловеческий крик от боли. Поэтому не могут остаться безучастными к твоей ситуации. И сами в итоге попадают под пули снайпера, возможно, с летальным исходом для себя. На это и рассчитана хитрость».3) Минно-взрывные травмыМатюшин: «Их получают, как вы понимаете, в результате того, что боец наступил на мину. Если этой миной оказался "Лепесток", то в лучшем случае ему раздробит ступню, которую постараются собрать в госпитале, в худшем — ступню просто оторвет.В Новороссии многие носят специальную тактическую обувь под названием Lowa. У нее особенная конструкция подошвы. Если вы наступите на "Лепесток", то в 50% случаев ступню не оторвет».К этому пункту стоит еще добавить компрессионные переломы позвоночника или позвонков в поясничном отделе.Матюшин: «У меня в 2017 году, осенью, на юге ДНР, когда я служил в "батальоне Прилепина", был компрессионный перелом грудных позвонков в трех местах. Такие переломы не приводят к потере способности передвигаться, так как не задевают спинной мозг. Такой позвонок потом зарастает хрящами и всё — тебе просто нельзя будет носить тяжести.Я был тогда на минном поле. Начался обстрел, от которого мины начали взрываться. Меня взрывной волной — а я был в шлеме и бронежилете — отбросило на землю. В результате компрессионный перелом.Аналогичный перелом, но в поясничном отделе, случился во время СВО с бойцом с позывным "Скорпион". Он ехал сверху на БТР в шлеме и бронежилете. Взрывной волной его сбросило с брони — компрессионный перелом. Комиссовали, но он все равно рвется в бой. Тяжести свыше 3 кг он может поднимать, только надев специальное приспособление».4) КонтузииМатюшин: «Как правило, они бывают от взрывной воздушной волны, когда рядом с вами взрывается что-то очень серьезное, или вы случайно оказались рядом со стреляющим танком, РСЗО, гаубицей и так далее.Основной признак контузии — временная потеря сознания. Бывают тяжелые контузии, которые иногда после потери создания могут привести к коме. Если у вас выступила кровь из ушей — это точно тяжелая контузия. В этом случае надо обратиться к врачу и пройти краткий или продолжительный курс лечения. У меня в последний раз была контузия осенью 2022 года в Марьинке. Поехал к врачу и прокапался. Многие бойцы, с которыми я разговаривал на эту тему, говорят, что две-три контузии подряд могут привести к серьезному психическому расстройству.Есть легкие контузии, после которых может быть временная потеря слуха, ухудшение зрения и расстройство речи. Все это может продолжаться недели две. В это время у вас могут быть головные боли, повышенная чувствительной, быстрая утомляемость и организм может реагировать на изменение погоды. Потом пройдет.Контузия — это плохо, но, как мне говорили в батальоне "БАРС-13", солдат без контузии — как боксер без нокаута».5) ОжогиМатюшин: «Они, как правило, случаются у экипажей танков и САУ. Когда снаряд противника попадает в их боевую машину, в случае пожара экипаж может получить как легкие ожоги — волдыри, так и тяжелые — обгорает большая часть тела.Также ожоги могут получить бойцы, которые едут на броне или в машине, когда по машине ударит FPV-дрон».
https://ukraina.ru/20240131/1052993973.html
https://ukraina.ru/20240129/1052963814.html
https://ukraina.ru/20240123/1052828066.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, спецоперация
Эксклюзив, СВО, Спецоперация

Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО

15:33 31.01.2024 (обновлено: 16:28 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота медицинского отряда в Запорожской области
Работа медицинского отряда в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер, сам в прошлом участник боевых действий, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие ранения получают бойцы на фронте
1) Осколочные ранения
Матюшин: «Это следствия попадания осколков снарядов. В результате могут быть оторваны конечности — руки-ноги. Часты и ранения головы и торса. Например, осколки от 155-мм снарядов пробивают и бронежилет, и шлем, но могут спасти от осколков мин — 82 мм и 120 мм, а также ВОГов, сброшенных с БПЛА, или которые выстрелили из АГС.
Могут быть и легкие осколочные ранения. Но они тоже опасны, так как ведут к деморализации бойцов подразделения — представьте, что рядом с тобой корчится от боли и кричит раненый товарищ.
При этом из подразделения выбывают еще как минимум два бойца, которые должны доставить его в тыл с передовой.
Есть умельцы, которые к ВОГу клеем приклеивают металлические шарики. При взрыве тебя может ранить таким шариком. Но это лёгкое ранение. Это как от газового пистолета в упор. Но все равно очень неприятно».
2) Пулевые ранения
Матюшин: «В основном такие ранения получают в результате боёв в городской застройке, когда штурмовые группы вступают в непосредственный огневой контакт с противником.
Так сейчас происходит в Авдеевке. Так было недавно при освобождении Марьинки, а также в 2022–2023 годах во время освобождения Мариуполя, Волновахи, Артемовска и других городов Новороссии.
Производство беспилотных летательных аппаратов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
07:17
Украинский фронт. Дроны смертельнее и кровавее артиллерии. Произошла ли революция беспилотников?Западная пресса в последнее время стала писать о том, что война в Новороссии, которая длительное время была войной артиллерии, изменила свой характер. Теперь это война дронов, на действия которых приходится примерно две трети всех потерь
Также можно получить пулю или от снайпера, или пулю шальную.
Мне один боец из моего отряда "Варяг" говорил: "Командир, страшнее не под обстрел попасть, а получить шальную пулю. Просто противник может беспричинно или по какой-то неизвестной тебе причине начать вдруг стрелять в то место, где ты находишься.
Ты просто не можешь вычислить заранее, что по тебе сейчас будут стрелять. В этом и опасность.
Что касается ранения от снайперской пули, то оно может быть по двум причинам. Первая — снайпер промахнулся. Вторая — снайпер специально тебя ранил, а не убил, чтобы к тебе подбежали товарищи и начали тебя вытаскивать из зоны огня. Они не могут поступить иначе: они только-только с тобой ели из одной миски или разговаривали, а теперь слышат твой нечеловеческий крик от боли. Поэтому не могут остаться безучастными к твоей ситуации.
И сами в итоге попадают под пули снайпера, возможно, с летальным исходом для себя. На это и рассчитана хитрость».
3) Минно-взрывные травмы
Матюшин: «Их получают, как вы понимаете, в результате того, что боец наступил на мину. Если этой миной оказался "Лепесток", то в лучшем случае ему раздробит ступню, которую постараются собрать в госпитале, в худшем — ступню просто оторвет.
В Новороссии многие носят специальную тактическую обувь под названием Lowa. У нее особенная конструкция подошвы. Если вы наступите на "Лепесток", то в 50% случаев ступню не оторвет».
29 января, 16:24
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К этому пункту стоит еще добавить компрессионные переломы позвоночника или позвонков в поясничном отделе.
Матюшин: «У меня в 2017 году, осенью, на юге ДНР, когда я служил в "батальоне Прилепина", был компрессионный перелом грудных позвонков в трех местах. Такие переломы не приводят к потере способности передвигаться, так как не задевают спинной мозг. Такой позвонок потом зарастает хрящами и всё — тебе просто нельзя будет носить тяжести.
Я был тогда на минном поле. Начался обстрел, от которого мины начали взрываться. Меня взрывной волной — а я был в шлеме и бронежилете — отбросило на землю. В результате компрессионный перелом.
Аналогичный перелом, но в поясничном отделе, случился во время СВО с бойцом с позывным "Скорпион". Он ехал сверху на БТР в шлеме и бронежилете. Взрывной волной его сбросило с брони — компрессионный перелом.
Комиссовали, но он все равно рвется в бой. Тяжести свыше 3 кг он может поднимать, только надев специальное приспособление».
4) Контузии
Матюшин: «Как правило, они бывают от взрывной воздушной волны, когда рядом с вами взрывается что-то очень серьезное, или вы случайно оказались рядом со стреляющим танком, РСЗО, гаубицей и так далее.
Основной признак контузии — временная потеря сознания. Бывают тяжелые контузии, которые иногда после потери создания могут привести к коме. Если у вас выступила кровь из ушей — это точно тяжелая контузия. В этом случае надо обратиться к врачу и пройти краткий или продолжительный курс лечения.
У меня в последний раз была контузия осенью 2022 года в Марьинке. Поехал к врачу и прокапался. Многие бойцы, с которыми я разговаривал на эту тему, говорят, что две-три контузии подряд могут привести к серьезному психическому расстройству.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2024
23 января, 04:03
Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с югаБои начались непосредственно на улицах Авдеевки. Донецкие подразделения штурмуют укрепрайон, созданный в части ПВО
Есть легкие контузии, после которых может быть временная потеря слуха, ухудшение зрения и расстройство речи. Все это может продолжаться недели две. В это время у вас могут быть головные боли, повышенная чувствительной, быстрая утомляемость и организм может реагировать на изменение погоды. Потом пройдет.
Контузия — это плохо, но, как мне говорили в батальоне "БАРС-13", солдат без контузии — как боксер без нокаута».
5) Ожоги
Матюшин: «Они, как правило, случаются у экипажей танков и САУ. Когда снаряд противника попадает в их боевую машину, в случае пожара экипаж может получить как легкие ожоги — волдыри, так и тяжелые — обгорает большая часть тела.
Также ожоги могут получить бойцы, которые едут на броне или в машине, когда по машине ударит FPV-дрон».
 
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