https://ukraina.ru/20240131/1053006995.html

Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО

Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО - 31.01.2024 Украина.ру

Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВО

Донецкий волонтер, сам в прошлом участник боевых действий, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие ранения получают бойцы на фронте

2024-01-31T15:33

2024-01-31T15:33

2024-01-31T16:28

эксклюзив

сво

спецоперация

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1) Осколочные раненияМатюшин: «Это следствия попадания осколков снарядов. В результате могут быть оторваны конечности — руки-ноги. Часты и ранения головы и торса. Например, осколки от 155-мм снарядов пробивают и бронежилет, и шлем, но могут спасти от осколков мин — 82 мм и 120 мм, а также ВОГов, сброшенных с БПЛА, или которые выстрелили из АГС. Могут быть и легкие осколочные ранения. Но они тоже опасны, так как ведут к деморализации бойцов подразделения — представьте, что рядом с тобой корчится от боли и кричит раненый товарищ. При этом из подразделения выбывают еще как минимум два бойца, которые должны доставить его в тыл с передовой.Есть умельцы, которые к ВОГу клеем приклеивают металлические шарики. При взрыве тебя может ранить таким шариком. Но это лёгкое ранение. Это как от газового пистолета в упор. Но все равно очень неприятно».2) Пулевые раненияМатюшин: «В основном такие ранения получают в результате боёв в городской застройке, когда штурмовые группы вступают в непосредственный огневой контакт с противником. Так сейчас происходит в Авдеевке. Так было недавно при освобождении Марьинки, а также в 2022–2023 годах во время освобождения Мариуполя, Волновахи, Артемовска и других городов Новороссии.Также можно получить пулю или от снайпера, или пулю шальную.Мне один боец из моего отряда "Варяг" говорил: "Командир, страшнее не под обстрел попасть, а получить шальную пулю. Просто противник может беспричинно или по какой-то неизвестной тебе причине начать вдруг стрелять в то место, где ты находишься. Ты просто не можешь вычислить заранее, что по тебе сейчас будут стрелять. В этом и опасность.Что касается ранения от снайперской пули, то оно может быть по двум причинам. Первая — снайпер промахнулся. Вторая — снайпер специально тебя ранил, а не убил, чтобы к тебе подбежали товарищи и начали тебя вытаскивать из зоны огня. Они не могут поступить иначе: они только-только с тобой ели из одной миски или разговаривали, а теперь слышат твой нечеловеческий крик от боли. Поэтому не могут остаться безучастными к твоей ситуации. И сами в итоге попадают под пули снайпера, возможно, с летальным исходом для себя. На это и рассчитана хитрость».3) Минно-взрывные травмыМатюшин: «Их получают, как вы понимаете, в результате того, что боец наступил на мину. Если этой миной оказался "Лепесток", то в лучшем случае ему раздробит ступню, которую постараются собрать в госпитале, в худшем — ступню просто оторвет.В Новороссии многие носят специальную тактическую обувь под названием Lowa. У нее особенная конструкция подошвы. Если вы наступите на "Лепесток", то в 50% случаев ступню не оторвет».К этому пункту стоит еще добавить компрессионные переломы позвоночника или позвонков в поясничном отделе.Матюшин: «У меня в 2017 году, осенью, на юге ДНР, когда я служил в "батальоне Прилепина", был компрессионный перелом грудных позвонков в трех местах. Такие переломы не приводят к потере способности передвигаться, так как не задевают спинной мозг. Такой позвонок потом зарастает хрящами и всё — тебе просто нельзя будет носить тяжести.Я был тогда на минном поле. Начался обстрел, от которого мины начали взрываться. Меня взрывной волной — а я был в шлеме и бронежилете — отбросило на землю. В результате компрессионный перелом.Аналогичный перелом, но в поясничном отделе, случился во время СВО с бойцом с позывным "Скорпион". Он ехал сверху на БТР в шлеме и бронежилете. Взрывной волной его сбросило с брони — компрессионный перелом. Комиссовали, но он все равно рвется в бой. Тяжести свыше 3 кг он может поднимать, только надев специальное приспособление».4) КонтузииМатюшин: «Как правило, они бывают от взрывной воздушной волны, когда рядом с вами взрывается что-то очень серьезное, или вы случайно оказались рядом со стреляющим танком, РСЗО, гаубицей и так далее.Основной признак контузии — временная потеря сознания. Бывают тяжелые контузии, которые иногда после потери создания могут привести к коме. Если у вас выступила кровь из ушей — это точно тяжелая контузия. В этом случае надо обратиться к врачу и пройти краткий или продолжительный курс лечения. У меня в последний раз была контузия осенью 2022 года в Марьинке. Поехал к врачу и прокапался. Многие бойцы, с которыми я разговаривал на эту тему, говорят, что две-три контузии подряд могут привести к серьезному психическому расстройству.Есть легкие контузии, после которых может быть временная потеря слуха, ухудшение зрения и расстройство речи. Все это может продолжаться недели две. В это время у вас могут быть головные боли, повышенная чувствительной, быстрая утомляемость и организм может реагировать на изменение погоды. Потом пройдет.Контузия — это плохо, но, как мне говорили в батальоне "БАРС-13", солдат без контузии — как боксер без нокаута».5) ОжогиМатюшин: «Они, как правило, случаются у экипажей танков и САУ. Когда снаряд противника попадает в их боевую машину, в случае пожара экипаж может получить как легкие ожоги — волдыри, так и тяжелые — обгорает большая часть тела.Также ожоги могут получить бойцы, которые едут на броне или в машине, когда по машине ударит FPV-дрон».

https://ukraina.ru/20240131/1052993973.html

https://ukraina.ru/20240129/1052963814.html

https://ukraina.ru/20240123/1052828066.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация