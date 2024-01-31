https://ukraina.ru/20240131/1053003894.html

Юрий Кот: Когда Залужный откусит последний кусок от Зеленского, женщины Одессы выйдут на борьбу с ВСУ

Юрий Кот: Когда Залужный откусит последний кусок от Зеленского, женщины Одессы выйдут на борьбу с ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру

Юрий Кот: Когда Залужный откусит последний кусок от Зеленского, женщины Одессы выйдут на борьбу с ВСУ

Украина – страна с карнавальной политикой, которой нужны люди-символы. Залужный – это символ. Это проамериканский всеядный силовик. А все опросы последних нескольких лет показывали, что украинцы хотели бы видеть сильную руку во главе государства

2024-01-31T14:28

2024-01-31T14:28

2024-01-31T14:28

интервью

сша

владимир зеленский

валерий залужный

украина

майдан

политика

россия

всу

одесса

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Зеленский явно не тянет на сильную руку, в какой бы камуфляж он ни наряжался. Так что Залужный – реальный претендент на президентское кресло, а Зеленский пытается его убрать, считает политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Юрий, в Киеве ранее сообщили, что Зеленский якобы предложил Залужному написать рапорт об отставке с поста главкома ВСУ, но другой должности после этого не предложил. Залужный якобы сказал: "хорошо", но никакие документы подписывать не стал. Чем закончится их давняя вражда?- Дыма без огня не бывает. Мои источники тоже подтверждают, что был такой разговор. Зеленский действительно предлагал Залужному уйти с его должности, поскольку он становится опасен для самого Зеленского и для его окружения. Слишком большой у Залужного авторитет, слишком серьезная поддержка американцев и слишком высокие амбиции. Залужный не скрывает, что если американская родина прикажет, то на Украине он готов стать кем угодно. Даже президентом. Поэтому Зеленский попытался его сбить. Но слишком мало он Залужному предложил.Знаете, у меня складывается впечатление, что должность президента Украины – это заколдованное место. Человек, который сидит в этом кресле, становится неадекватным. Он перестает понимать элементарные вещи.Напомню, что когда появились реальные угрозы со стороны радикалов на Майдане, Янукович, будучи президентом, вызвал Яроша на разговор и предложил ему денег (около 5 миллионов долларов), чтобы Ярош со своими боевиками отвалил с Майдана. Ярош согласился, деньги взял, но на эти деньги купил еще больше оружия, нанял еще больше боевиков, сверг Януковича и получил гораздо больше. Дело даже не в том, что Янукович продешевил. Он вообще не должен был вести переговоры с такого рода конкурентами.Залужный опасен для Зеленского не только потому, что его поддерживают американцы. У него очень много сторонников среди украинских военных, среди которых везде "герои Майдана". А Зеленский их очень боится. Если Янукович, который казался здоровым мужиком, перед ними пасовал, то Зеленский и Порошенко – подавно. Мы же помним разговор Зеленского с этими военными: "лох-не лох".Так вот для этих военных Залужный гораздо более авторитетен, чем Зеленский. Сколько времени Зеленский уже пытается протащить на должность главкома ВСУ то Сырского, то Буданова, а не получается. Потому что как бы ужасно ни воевала украинская армия, на Залужного работают американские политтехнологи, которые выстраивают его политический проект.Украина – страна с карнавальной политикой, которой нужны люди-символы. Залужный – это символ. Это проамериканский всеядный силовик. А все опросы последних нескольких лет показывали, что украинцы хотели бы видеть сильную руку во главе государства. Зеленский явно не тянет на сильную руку, в какой бы камуфляж он ни наряжался. Так что Залужный – реальный претендент на президентское кресло, а Зеленский пытается его убрать.Он ему предложил 20 миллионов долларов в виде золотого парашюта и должность посла. Залужный понимает, что это ни о чем. Он гораздо больше может получить.Более того, из каждой конфликтной ситуации между Зеленским и Залужным победителем выходит именно Залужный. Именно он получает больше очков и больше симпатизантов среди украинского общества, которое продолжает смотреть на украинскую политику как на увлекательный телесериал, не понимая, что и Залужный и Зеленский несут для них смерть и нищету.Эти люди не выражают интересы жителей Украины. Это гаулейтеры англосаксонских колонизаторов. Кстати, противостояние между Зеленским и Залужным – это часть противостояния американских и британских кураторов.Резюмирую. После этого конфликта Залужный набрал еще больше очков, а Зеленский еще больше обмяк и ослаб. Залужный продемонстрировал, что он неприкасаемый, что у него серьезная поддержка и что он может отказать президенту. Вы можете назвать еще какую-то страну, где президент не может уволить главкома? Нет? А почему? Потому что Украина украинцам не принадлежит.Американцы и дальше будут откусывать у Зеленского по кусочку, пока не обгрызут до пустоты.- Если Залужный имеет такой большой вес, может ли он совершить военный переворот? Или такого не будет, потому что у него с Зеленским общая цель – воевать до последнего украинца?- Одно другому не противоречит. Война до последнего украинца будет продолжена и при Зеленском, и при Залужном. Вопрос лишь в том, насколько они будут опасны друг для друга.Залужного вполне устраивает нынешнее положение дел. Он находится в серьезной оппозиции, которая ни за что не отвечает. Залужный не отвечает за экономику, но может воровать на военных бюджетах. А ответственность за любые поражения на фронте он сбрасывает на Зеленского. Зеленский тоже пытается сбрасывать их на Залужного, но у Залужного получается лучше.Если Залужного не трогать, он еще какое-то время может спокойно быть самым влиятельным человеком в стране. У него есть фракция депутатов, к нему подтянулись олигархи. К нему даже потянулся Кличко, а мэр Киева – это очень серьезная сила. Мы же знаем, что все перевороты происходят в столице.Постепенно вокруг Залужного складывается ситуация, когда он имеет все, но ни за что не отвечает. Судьба страны его не волнует. Он точно так же занимается полной утилизацией украинцев, банкуя свои кровавые барыши. И при желании он может сковырнуть Зеленского. Рано или поздно это произойдет.Сам Зеленский не уйдет. Даже если бы он сам этого хотел, это не позволит его окружение. Ермак и остальные понимают, что без Зеленского им хана. Их разденут на раз. За него будут держаться так же, как Блинкен и Салливан держатся за Байдена. Дедушка уже с трудом ноги передвигает, но он все равно пытается участвовать в выборах.Зеленский – это удобная марионетка, которая устраивает как оппозицию, так и свое окружение.Залужный рано или поздно придет власти через переворот, а не на демократических выборах. Только этот переворот должен произойти с минимальным напряжением за одну ночь без палаточных городков. Вертепные Майданы на Украине ушли в прошлое и никогда не повторятся. Все будет быстро и максимально жестоко.Ночь длинных ножей – это тот формат, который ожидает Украину и который устроит Залужный. Но не сегодня и не завтра.- Получается, что на Украине хунта сменит хунту?- Конечно. Это объективный исторический процесс. Если ты пришел к власти на штыках, то и удержать ее можешь только на штыках. Должно пройти несколько избирательных циклов, чтобы успокоить политическое пространство и настроить государство на новый лад. А 10 лет с госпереворота – это вообще ни о чем. Все те же герои все там же скачут.Они пришли к власти, разрушив всевозможные правовые отношения. Сейчас они пытаются надувать щеки и использовать закон как закон, а не как инструмент уничтожения противников. Но это не работает. Это люди-разрушители. Придя к власти, они не занимаются созиданием. Они разрушают и разрушаются внутри себя.Посмотрите на Оранжевый Майдан в 2004 году. Эта банда дорвалась до власти, но буквально через год перегрызлась друг с другом и проиграла. С 2014 году было то же самое. Просто в 2004 году были сделаны серьезные выводы. Была изменена конфигурация медийного пространства Украины, когда все свободные телеканалы были загнаны в медиахолдинги, контролируемые олигархами, а олигархов контролировал иностранный капитал. Сейчас все медийное пространство полностью зачищено. Но внутри они все равно продолжают грызть друг другу глотки.Это не идейные люди. Это люди, которые используют идеи для самообогащения. Им важно набить карманы потуже, потому что завтра все может рухнуть. А все рано или поздно рухнет.Есть такое понятие – усталость металла. Металл может гнуться и гнуться. Вроде бы ничего не происходит, но во время очередной попытки его согнуть он сломается. Почему он все время гнулся, а сейчас сломался? Из-за усталости металла.На Украине сейчас тоже происходит усталость от общественно-политического строя. Она неизбежна. На линии фронта у ВСУ ничего не получается. Да, они держатся. Да, у них еще есть запас людей и техники. Но у них беда с экономикой. Денег нет, люди нищают. Западные партнеры, которые клялись им в любви и верности, их тупо кидают, а потом спрашивают: "А куда деньги дел?". А в это время Россия давит и Россия не отступит.Запомните мои слова. На Украине в одночасье все посыплется и развалится. Потому что "у пана-атамана нет золотого запаса" и потому что люди устали. Посмотрите видео из Одессы. Там женщина в маршрутке слушала гимн России в исполнении Shamanа, забыв, что у нее наушники отключились. И вся маршрутка ему подпевала. Только один испуганный полудурок, выходя из маршрутки, чтобы бабы его не запинали ногами, крикнул, что он ее за углом поймает и убьет. И то это прозвучало на ломаном рагульском языке. Это явно не одессит.Есть еще одно видео из Одессы. Там военкоматчики остановили маршрутку и попытались вывести оттуда мужиков. Женщины встали на их защиту. Там нашлась одна идиотка, которая начала рассказывать, что надо идти на фронт и воевать, потому что надо. У нее спрашивают: "Почему ты сама не на фронте?". Она говорит: "А у меня два деда на войне погибли".Понимаете, у этой дуры даже в голове не укладывается, что ее два деда погибли, сражаясь с нацистами, за которых она сегодня призывает умирать других мужиков. Но это на Украине воспринимается нормально.Тем не менее, процесс идет. Пока он незаметен. Но все произойдет как в сказке про курочку-рябу. "Мышка бежала, хвостиком махнуло, яичко упало и разбилось". Мы сейчас, как дед и бабка, бьем это яичко. Пока оно не разбивается. Но потом прибежит мышка, махнет хвостиком и яйцо разобьется.

https://ukraina.ru/20231206/1051785553.html

https://ukraina.ru/20240131/1053000619.html

https://ukraina.ru/20240130/1052968555.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сша, владимир зеленский, валерий залужный, украина, майдан, политика, россия, всу, одесса, дмитрий ярош, виктор янукович