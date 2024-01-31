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"Закон о негодяях принят". В Госдуме утвердили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

"Закон о негодяях принят". В Госдуме утвердили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ - 31.01.2024 Украина.ру

"Закон о негодяях принят". В Госдуме утвердили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Государственная дума РФ на пленарном заседании 31 января приняла во втором и третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства

2024-01-31T13:26

2024-01-31T13:26

2024-01-31T13:26

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государственная дума рф

закон

дискредитация вс рф

вячеслав володин

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"Закон о негодяях принят", — прокомментировал решение законодателей председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.На заседании он уточнил, что авторами инициативы являются 395 депутатов российского парламента."Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из‑за рубежа льют грязьна нашустрану, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим", — сказал Володин.Конфискация будет грозить тем, кто распространяет заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК), публично призывает к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК), а также публично призывает к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК).В соответствии с законом, конфискация имущества также грозит за такие преступления как публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК).В Госдуме опровергли информацию о том, что лишение званий коснется всех покинувших Россию на фоне СВО деятелей культуры.

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новости, государственная дума рф, закон, дискредитация вс рф, вячеслав володин