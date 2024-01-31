https://ukraina.ru/20240131/1053000619.html

Алексей Фененко: США будут радоваться любым успехам ВСУ, пока Россия не устроит им новый СССР

Алексей Фененко: США будут радоваться любым успехам ВСУ, пока Россия не устроит им новый СССР - 31.01.2024 Украина.ру

Алексей Фененко: США будут радоваться любым успехам ВСУ, пока Россия не устроит им новый СССР

США прекратят финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ), как только сочтут, что проект "Украина" уже не спасти. Или когда наши войска будут снова под Киевом, либо же когда будет прорван фронт и начнётся отступление украинской армии к Днепру

2024-01-31T13:18

2024-01-31T13:18

2024-01-31T13:18

интервью

сша

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украина

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британия

англосаксы

валерий залужный

владимир зеленский

наступление

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.— Алексей Валериевич, есть распространенное мнение, что "разборки" Зеленского и Залужного — это конфликт между США и Великобританией. Это действительно так?— Боюсь, что мы хотим увидеть то, чего зачастую нет. Любое современное государство — это колоссальная переразвитая бюрократическая система, которая сильнее любой личности. Уйдет Зеленский — его сменит другой президент, проводя примерно ту же политику. Уйдет Залужный — на его место встанет новый военачальник, например, Сырский, действующий примерно также. Что от этого для нас с вами поменяется? Абсолютно ничего.Понимаю, нам очень хочется, чтобы страны Запада перестали выступать единым фронтом. Нам хочется, чтобы, наконец-то, на Западе возник раскол, и чтобы кто-то прекратил финансирование Украины, перестал ее поддерживать, вышел с нами на диалог.Но, к сожалению, противоречий между западными странами пока не наблюдаю. В действительности США и Британия действуют слаженно. Это и неудивительно, учитывая степень их взаимодействия.— Но кто, все-таки, больше виноват в провале украинского наступления: американцы или британцы?— А у них дискуссия совсем не об этом. Они считают совершенно по-другому: раз какая-то, согласно их мнению, пятистепенная Украина может провести "контрнаступ" против России — это показатель слабости последней. Англосаксы, и правда, в отличие от нас прибегли бы к своей любимой тактике "воздушного геноцида".— Ранее, 29 января, среди украинских СМИ ходил вброс о том, что Зеленский уволил Залужного. Не означает ли это, что украинцев готовят к отставке последнего?— Мы опять мыслим личностями: Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден. Это не то направление.Англосаксы, если мы изучаем их подходы, мыслят потенциалами. Например, ты нам враг, потому что у тебя есть ядерное оружие или угрожающий США потенциал. Или ты нам враг, потому что у тебя такой-то объем военно-промышленного комплекса (ВПК). Ты враг потому, что по совокупности ресурсов мешаешь реализовать нам такие-то цели.Этот подход англичане разрабатывали ещё в XVII веке. На континенте, утверждали теоретики английской политики, не должно быть преобладающей державы, способной бросить вызов и стать угрозой Англии. Поэтому Лондон всегда — враг сильнейшей державы и союзник слабых.В 1814 году такой подход приняли американцы. Тогда экс-президент Томас Джефферсон четко провозгласил: хотя США воюют с Великобританией, они не союзник Наполеона, потому что потенциально император с объединенными ресурсами Европы опаснее для США. Поэтому фамилии для англосаксонских стран не важны — полезнее долгосрочная стратегия.Допускаю, что американцы сменят какие-то фигуры в руководстве Киева, но курс его политики останется прежним. Не для того американцы и англичане столько десятилетий вкладывались в создание антироссийского курса Украины, чтобы теперь его изменить.— Но Залужный довольно популярен на Украине, особенно у солдат ВСУ…— Так рассуждать — типично для современных СМИ. Если тот-то уйдёт, дескать, такое начнётся — чуть ли не крах государства. Вспомните, сколько у нас говорили, что отставка Юрия Лужкова приведет к потрясению власти. Или что уход Евгения Примакова с поста премьера вызовет невероятный кризис. И что? Поговорили о них неделю, десять дней до первого праздника, до первых выходных — потом информационная повестка сменилась.Современное общество — не аристократическое, а бюрократическое. Оно сильнее любой личности. Уберите ее — будет чуть лучше или чуть хуже, но примерно то же самое.— Как вы прокомментируете волнения и миграционный кризис в Техасе? Быть ли гражданской войне в Америке?— Этот миграционный кризис опровергает все концепции глобализации, какие сложились за минувшие 40 лет. Например, в 19 веке все радовались приезду любого иностранца на свою территорию. США, Австралия, Новая Зеландия были созданы иммигрантами! В России шло колоссальное немецкое колонизационное движение. Во Франции — греческое. Многие, художники и писатели прожили полжизни за границей — например, венгерский композитор Ференц Лист.Об этом явлении я впервые задумался в далёком 2012 году, когда ехал на конференцию в США. Подавая документы на визу, я должен был сообщить мои доходы (приложив соответствующие подтверждающие бумаги), сведения о родственниках, показать приглашение принимающей стороны, дать имена поручителей и описать цель поездки.В аэропорту вылета я должен был сообщить представителям авиакомпании, где я буду жить в США, показать бронь моей гостиницы и даты пребывания (то есть прилёта и отлёта). Я должен был пройти целую серию детекторов, подтвердить, что лично собирал свои вещи и не везу с собой оружия, наркотиков, антиквариата, крупных денежных сумм и так далее по большому списку.Читая литературу позапрошлого века от Дюма до Достоевского, мы с удивлением заметим, что, приезжая в другую страну, человек не сообщал ничего о своей личности, кроме предъявления паспорта. И тем более никому в голову не приходило требовать от взъезжающих сообщения об их доходах, семье или месте, где они собираются жить. Это было правом любого въезжающего.Ездили в другие страны, кстати, с личным оружием и даже выходили гулять с ним. Вспомните фильм "Тайна карпатского замка", где иностранец спокойно охотится в Карпатах? Попробуйте сейчас приехать в другую страну и поохотиться без лицензии и заполнения всех необходимых бумаг и получения разрешений.Иначе говоря, двести лет назад мы жили в мире глобализации, какая никакими Джорджу Соросу и не снилась. То есть, на самом деле, мы даже не восстановили тот уровень глобализации, который был в мире ХIX века!— Все разговоры о глобализации — это сказка? А что тогда ожидает США?— Раскол в США, безусловно, будет назревать, потому что англосаксы становятся меньшинством. Штаты приходят к объективному кризису. Американское государство всегда было выстроено как государство белого человека. Заметьте, какие полномочия имеет полиция в США — вплоть до права стрелять без предупреждения. Такое есть в немногих странах мира.Это было связано с борьбой с организованной преступностью. То есть США — страна, созданная белым человеком для поддержания контроля над небелыми людьми.Еще один момент. Ядро государственности в США составляли белые англосаксы. Диаспор было много, но во главе страны стояли белые англосаксы-протестанты. Теперь, впервые, начиная с 1970-х годов (за минувшие 50 лет, когда все уравнялись в правах), США начинают демографически превращаться в латиноамериканское государство, где впервые в истории англосаксонское ядро становится меньшинством.Недаром англосаксонские политики в Америке имеют очень солидный почтенный возраст. Это поколение, родившееся во время или около Второй мировой войны. К нему принадлежат Трамп и Байден. Даже Билл и Хиллари Клинтон — фактически представители послевоенного первого поколения.Теперь это поколение уходит. Кто приходит ему на смену? Уже не совсем англосаксы, а какие-то другие политики: с мексиканской, с черной, как Обама, подоплекой. То есть США переживают колоссальную трансформацию своей государственности. Им от этого не уйти, так же, как было в начале 1980-х с Советским Союзом.— Есть мнение, что англосаксы, несмотря на внутренние распри, всегда объединялись против внешней угрозы Западу, против нас. Вы согласны с этим?— Они никогда не были едины. Вспомните, во всех ключевых войнах Россия была союзником США и Великобритании: в наполеоновские и двух мировых войнах. И это было не случайно. Ещё в XIX веке. британский премьер Биконсфилд (Дизраэли) писал, что у англичан и русских — общая задача: следить за тем, чтобы не поднялся гегемон в континентальной Европе.Они едины, пока США господствуют в западном мире. Если завтра это доминирование закончится, Запад снова может легко расколоться. Если, например, перевооружат Германию или дадут Японии сильную армию. Кстати, это может со временем стать угрозой для самих США и Британии.— Власти США заметили последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, без одобрения финансирования в будущем всё то, чего добилась Украина с начала боевых действий, окажется под угрозой. Что зашифровано в этом послании?— Во-первых, они считают, что Украина добилась многого, что у нее есть успехи. Второй месседж — она этого добилась за счет их оружия. Третье — они говорят, давайте действуйте дальше, нам надо выбить поставки вооружений ВСУ. Я думаю, что они будут поставлять оружие и дальше. Не надо надеяться на то, что завтра они бросят поддержку Украины.Они прекратят финансирование, как только сочтут, что проект "Украина" уже не спасти. Или, когда наша армия будет снова под Киевом, либо же когда будет прорван фронт и начнётся отступление украинской армии к Днепру. Тогда они будут готовы вести с нами переговоры.— А миграционный кризис в Америке не повлияет на голосование по военному траншу для Украины? Республиканцы требуют в первую очередь решать вопрос нелегалов в стране...— Помимо США есть немало стран Запада, которые готовы поддерживать ВСУ. А потом, вспомните, сколько в СССР ждали в 1970-е годы, что из-за внутренних разногласий Америка вот-вот отступит отовсюду. После поражения США во Вьетнаме, на фоне расовых волнений конца 60-х и так далее… И что — американцы отступили?!Мы надеялись, что после ухода из Афганистана Америка будет вести себя в мире тише или вообще не пойдет на конфронтацию. Пошла, да еще как!Не надо преувеличивать влияние внутренних разногласий США на их внешнюю политику. Конечно, если они окажутся в положении Советского Союза 1990 года, когда будет обсуждаться Конституция США с правом выхода штатов, тогда, может быть, им действительно будет не до оказания помощи Украине.Но до этого — весьма далеко.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html

https://ukraina.ru/20240131/1052991447.html

https://ukraina.ru/20240131/1052992371.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, украина, ссср, британия, англосаксы, валерий залужный, владимир зеленский, наступление, запад, вооружение