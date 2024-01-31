https://ukraina.ru/20240131/1053000451.html
"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин
"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин - 31.01.2024 Украина.ру
"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин
В России главу верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля заподозрили в том, что он претендует на место главы военного ведомства Украины вместо Валерия Залужного. Такие предположения высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале 31 января
2024-01-31T12:57
2024-01-31T12:57
2024-01-31T12:57
новости
жозеп боррель
карасин
валерий залужный
украина
перемирие
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"Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону. Внешне вроде приличный человек, но несет несусветную чушь", - заявил Карасин.Высокопоставленный чиновник Евросоюза 30 января в колонке для журнала L'Obs назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине. Он напомнил, что украинское контрнаступление летом 2023 года оказалось провальным, а Москва, в свою очередь, продолжает оказывать давление на Украину и не собирается отступать на поле боя."В связи с этим мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержка Запада не будет долгой. И снова возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня", — предположил Боррель.По его словам, Брюссель не должен позволять кому-то формировать политику в отношении Украины. Вместо того, чтобы искать примирения, Западу следует помнить уроки 2022 года, избегать повторения ошибок и удвоить усилия там, где ранее был достигнут успех.Официальный представитель МИД России в эфире радио Sputnik назвала слова Борреля об ошибочности идеи перемирия на Украине "очередным чудовищным заявлением". Она предположила, что для жителей Евросоюза эти слова также звучат безумными.
https://ukraina.ru/20231220/1052276943.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, жозеп боррель, карасин, валерий залужный, украина, перемирие, мария захарова
Новости, Жозеп Боррель, Карасин, Валерий Залужный, Украина, перемирие, Мария Захарова
"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин
В России главу верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля заподозрили в том, что он претендует на место главы военного ведомства Украины вместо Валерия Залужного. Такие предположения высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале 31 января
"Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону. Внешне вроде приличный человек, но несет несусветную чушь", - заявил Карасин.
Высокопоставленный чиновник Евросоюза 30 января в колонке для журнала L'Obs назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине. Он напомнил, что украинское контрнаступление летом 2023 года оказалось провальным, а Москва, в свою очередь, продолжает оказывать давление на Украину и не собирается отступать на поле боя.
"В связи с этим мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержка Запада не будет долгой. И снова возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня", — предположил Боррель.
По его словам, Брюссель не должен позволять кому-то формировать политику в отношении Украины. Вместо того, чтобы искать примирения, Западу следует помнить уроки 2022 года, избегать повторения ошибок и удвоить усилия там, где ранее был достигнут успех.
Официальный представитель МИД России в эфире радио Sputnik назвала слова Борреля об ошибочности идеи перемирия на Украине "очередным чудовищным заявлением". Она предположила, что для жителей Евросоюза эти слова также звучат безумными.