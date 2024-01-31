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"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин

"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин - 31.01.2024 Украина.ру

"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин

В России главу верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля заподозрили в том, что он претендует на место главы военного ведомства Украины вместо Валерия Залужного. Такие предположения высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале 31 января

2024-01-31T12:57

2024-01-31T12:57

2024-01-31T12:57

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"Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону. Внешне вроде приличный человек, но несет несусветную чушь", - заявил Карасин.Высокопоставленный чиновник Евросоюза 30 января в колонке для журнала L'Obs назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине. Он напомнил, что украинское контрнаступление летом 2023 года оказалось провальным, а Москва, в свою очередь, продолжает оказывать давление на Украину и не собирается отступать на поле боя."В связи с этим мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержка Запада не будет долгой. И снова возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня", — предположил Боррель.По его словам, Брюссель не должен позволять кому-то формировать политику в отношении Украины. Вместо того, чтобы искать примирения, Западу следует помнить уроки 2022 года, избегать повторения ошибок и удвоить усилия там, где ранее был достигнут успех.Официальный представитель МИД России в эфире радио Sputnik назвала слова Борреля об ошибочности идеи перемирия на Украине "очередным чудовищным заявлением". Она предположила, что для жителей Евросоюза эти слова также звучат безумными.

https://ukraina.ru/20231220/1052276943.html

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новости, жозеп боррель, карасин, валерий залужный, украина, перемирие, мария захарова