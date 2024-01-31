"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин - 31.01.2024 Украина.ру
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"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин
"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин - 31.01.2024 Украина.ру
"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин
В России главу верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля заподозрили в том, что он претендует на место главы военного ведомства Украины вместо Валерия Залужного. Такие предположения высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале 31 января
2024-01-31T12:57
2024-01-31T12:57
новости
жозеп боррель
карасин
валерий залужный
украина
перемирие
мария захарова
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"Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону. Внешне вроде приличный человек, но несет несусветную чушь", - заявил Карасин.Высокопоставленный чиновник Евросоюза 30 января в колонке для журнала L'Obs назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине. Он напомнил, что украинское контрнаступление летом 2023 года оказалось провальным, а Москва, в свою очередь, продолжает оказывать давление на Украину и не собирается отступать на поле боя."В связи с этим мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержка Запада не будет долгой. И снова возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня", — предположил Боррель.По его словам, Брюссель не должен позволять кому-то формировать политику в отношении Украины. Вместо того, чтобы искать примирения, Западу следует помнить уроки 2022 года, избегать повторения ошибок и удвоить усилия там, где ранее был достигнут успех.Официальный представитель МИД России в эфире радио Sputnik назвала слова Борреля об ошибочности идеи перемирия на Украине "очередным чудовищным заявлением". Она предположила, что для жителей Евросоюза эти слова также звучат безумными.
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новости, жозеп боррель, карасин, валерий залужный, украина, перемирие, мария захарова
Новости, Жозеп Боррель, Карасин, Валерий Залужный, Украина, перемирие, Мария Захарова

"А внешне вроде приличный". Боррель претендует на замену Залужного - Карасин

12:57 31.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В России главу верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля заподозрили в том, что он претендует на место главы военного ведомства Украины вместо Валерия Залужного. Такие предположения высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале 31 января
"Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону. Внешне вроде приличный человек, но несет несусветную чушь", - заявил Карасин.
Высокопоставленный чиновник Евросоюза 30 января в колонке для журнала L'Obs назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине. Он напомнил, что украинское контрнаступление летом 2023 года оказалось провальным, а Москва, в свою очередь, продолжает оказывать давление на Украину и не собирается отступать на поле боя.
"В связи с этим мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержка Запада не будет долгой. И снова возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня", — предположил Боррель.
По его словам, Брюссель не должен позволять кому-то формировать политику в отношении Украины. Вместо того, чтобы искать примирения, Западу следует помнить уроки 2022 года, избегать повторения ошибок и удвоить усилия там, где ранее был достигнут успех.
Официальный представитель МИД России в эфире радио Sputnik назвала слова Борреля об ошибочности идеи перемирия на Украине "очередным чудовищным заявлением". Она предположила, что для жителей Евросоюза эти слова также звучат безумными.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
20 декабря 2023, 15:35
Боррель засомневался, что ЕС способен помогать Украине Евросоюз в целом оказал Украине гораздо большую помощь, чем США, но неизвестно, сможет ли продолжаться такая помощь, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме Sommet Grand Continent, сообщили 20 декабря журналисты РИА Новости
 
НовостиЖозеп БоррельКарасинВалерий ЗалужныйУкраинаперемириеМария Захарова
 
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