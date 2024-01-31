"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений - 31.01.2024 Украина.ру
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"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений
"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений - 31.01.2024 Украина.ру
"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений
У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он должен учиться управлять ротой и самостоятельно принимать решения. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-01-31T04:20
2024-01-31T04:20
новости
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россия
украина
сво
командование
бригада
решение
штаб
военные
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Чтобы батальон хорошо работал, надо дать свободу комбату, чтобы он самостоятельно руководил. Его надо только учить, но не мешать, не лезть в роты. Тогда он научится самостоятельно принимать решения, рассказал комбриг.У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он самостоятельно должен управлять ротой. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться, отметил офицер.Я уверен, что каждый батальон 200-й бригады сможет самостоятельно принять решение и самостоятельно работать. В том числе без вмешательства штаба бригады. Руководству остаётся только дать задачу комбатам и дать команду "вперёд", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240130/1052968555.html
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новости, вс рф, россия, украина, сво, командование, бригада, решение, штаб, военные, спецоперация
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, командование, бригада, решение, штаб, военные, Спецоперация

"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений

04:20 31.01.2024
 
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У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он должен учиться управлять ротой и самостоятельно принимать решения. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Чтобы батальон хорошо работал, надо дать свободу комбату, чтобы он самостоятельно руководил. Его надо только учить, но не мешать, не лезть в роты. Тогда он научится самостоятельно принимать решения, рассказал комбриг.
У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он самостоятельно должен управлять ротой. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться, отметил офицер.
"Поначалу командиры терялись, что я подсказал, но не настаивал. Таким образом заставил их думать. Они раз сделали — не получилось. Второй раз сделали — получилось. И они поняли, что дальше можно самостоятельно делать. И потом уже докладывать", - подчеркнул Федоров.
Я уверен, что каждый батальон 200-й бригады сможет самостоятельно принять решение и самостоятельно работать. В том числе без вмешательства штаба бригады. Руководству остаётся только дать задачу комбатам и дать команду "вперёд", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Армен Гаспарян интервью
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