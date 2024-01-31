"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений
У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он должен учиться управлять ротой и самостоятельно принимать решения. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Чтобы батальон хорошо работал, надо дать свободу комбату, чтобы он самостоятельно руководил. Его надо только учить, но не мешать, не лезть в роты. Тогда он научится самостоятельно принимать решения, рассказал комбриг.
У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он самостоятельно должен управлять ротой. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться, отметил офицер.
"Поначалу командиры терялись, что я подсказал, но не настаивал. Таким образом заставил их думать. Они раз сделали — не получилось. Второй раз сделали — получилось. И они поняли, что дальше можно самостоятельно делать. И потом уже докладывать", - подчеркнул Федоров.
Я уверен, что каждый батальон 200-й бригады сможет самостоятельно принять решение и самостоятельно работать. В том числе без вмешательства штаба бригады. Руководству остаётся только дать задачу комбатам и дать команду "вперёд", резюмировал собеседник Украина.ру.
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