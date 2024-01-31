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"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений

"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений - 31.01.2024 Украина.ру

"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений

У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он должен учиться управлять ротой и самостоятельно принимать решения. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-01-31T04:20

2024-01-31T04:20

2024-01-31T04:20

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Чтобы батальон хорошо работал, надо дать свободу комбату, чтобы он самостоятельно руководил. Его надо только учить, но не мешать, не лезть в роты. Тогда он научится самостоятельно принимать решения, рассказал комбриг.У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он самостоятельно должен управлять ротой. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться, отметил офицер.Я уверен, что каждый батальон 200-й бригады сможет самостоятельно принять решение и самостоятельно работать. В том числе без вмешательства штаба бригады. Руководству остаётся только дать задачу комбатам и дать команду "вперёд", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240130/1052968555.html

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новости, вс рф, россия, украина, сво, командование, бригада, решение, штаб, военные, спецоперация