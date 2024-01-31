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"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны

"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны - 31.01.2024 Украина.ру

"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны

В украинском экспертном сообществе все меньше говорят о выходе к границам 1991 года, но все чаще обсуждают вопрос, удастся ли сохранить государственность и нацию

2024-01-31T07:21

2024-01-31T07:21

2024-01-31T07:21

эксклюзив

украина

владимир зеленский

россия

нато

переговоры

ростислав ищенко

георгий тука

дроздов

игорь мосийчук

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Так ставит вопрос экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе, украинский националист Игорь Мосийчук, который в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) предположил, что в случае поражения "выедет просто огромнейшее количество людей" – в дополнение к тем миллионам украинцев, кто уже выехал."Естественно, что они будут раскиданы, начнется процесс ассимиляции. Посмотрите, все кричали: "бандеровцы — националисты". А их внуки в Канаде, в Голландии в лучшем случае язык знают так (себе). Вот и все.Поэтому мы для себя должны решить: мы остановим это все, сохраним государственность и нацию? Или будем идти до конца, а потом кто-то на газовом хабе зарабатывать, а кто-то полы мыть в ирландских пабах или на фермах немецких бюргеров выращивать что-то?" - сказал Мосийчук.Украина в ее нынешнем виде уже потерпела крах, но народ в большинстве своем еще не осознал этого, считает львовский националист, телеведущий Остап Дроздов."Основной народной эмоцией исподволь становится злость. На всех и вся. За все. Отчасти за то, что на всю страну не найдется ни одного честного смельчака, который прямым текстом сообщит стране весть о ее цивилизационном крахе", – написал Дроздов в своем блоге.Те, кто это осознал, пытаются бежать из гибнущей страны, их количество будет только расти. По словам Дроздова, "участвовать в конкурсе на лучшее поражение захочет все меньшее количество вменяемых"."Вменяемых" станет куда больше, если украинцы будут получать правдивую информацию о ситуации в зоне боевых действий. Сейчас на Украине идут споры, нужно ли обнародовать точные данные о потерях ВСУ. У противников открытости в этом вопросе свои аргументы.Как отметил в эфире телеканала "Прямой" бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, еще в 2025 году в стране утвердился такой взгляд на происходящее, что "эта война — она где-то там далеко, это не наша война, она где-то там"."Вот сейчас такое самое ощущение в обществе есть. Вся эта болтовня и забалтывание привели к такому отношению в большинстве общества к тому, что происходит.Поэтому если сейчас обнародовать реальные потери, то я думаю, что это только приведет к реально паническим настроениям, особенно в среде уклонистов и членов их семей", – заявил экс-министр.Может ли Киев, точнее, его западные хозяева о чем-то договариваться с Москвой?Покинувший страну украинский политэксперт Михаил Чаплыга напомнил в эфире ютуб-канала Шелеста (признан иноагентом в РФ), что ни в каком законе Украины война не названа войной, никаким законом парламенту не запрещено вести переговоры с Россией.Есть лишь решение (о запрете переговоров — Ред.) консультативного органа при президенте — СНБО, которое введено в действие указом Зеленского.Однако переговоры, точнее, большие торги уже идут, только без Киева, считает эксперт. Новый "Стамбул" (условно) назрел после того, как западное оружие уничтожило на территории России российский самолет с украинскими пленными — по существу, это можно расценивать как объявление НАТО войны России.По словам Чаплыги, торги между мировыми игроками длились сутки, результаты мы скоро увидим. А пока о них можно судить по косвенным признакам, по некоторым заявлениям западных политиков.Эксперт отметил, что, по его мнению, придет время, когда "выжившие поставят памятник невинным жертвам, погибшим в том в том самолете, потому что ценой своей жизни они оплатили жизнь тех, кто выживет — ибо это поворотная точка".Долго ли всему этому длиться? Политолог Ростислав Ищенкосчитает, что "в тот момент, когда США перенесли в очередной раз решение по принятию бюджета на март и когда они в очередной раз отказались вне принятия бюджета проголосовать за финансирование Украины, они фактически подписали Киеву смертный приговор"."Неизвестно вообще, встретит ли Украина эти американские выборы еще в существующем государстве. Это кончится раньше, чем пройдут американские выборы", – сказал Ищенко в интервью изданию Украина.ру.По мнению эксперта, не благодаря Зеленскому, но благодаря ошибкам Зеленского "вариантов сохранения Украины не осталось".Все это понимают. Вот в Венгрии и в Румынии политики говорят о претензиях на определенные украинские территории в случае, если Украина (киевский режим — Ред.) падет, "если государственность Украины прекратится".Кажется, в этом уже мало кто сомневается. Вопрос времени.

https://ukraina.ru/20240130/1052971243.html

https://ukraina.ru/20240129/1052949560.html

https://ukraina.ru/20240128/1052943014.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, россия, нато, переговоры, ростислав ищенко, георгий тука, дроздов, игорь мосийчук