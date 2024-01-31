"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны - 31.01.2024 Украина.ру
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"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны
"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны - 31.01.2024 Украина.ру
"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны
В украинском экспертном сообществе все меньше говорят о выходе к границам 1991 года, но все чаще обсуждают вопрос, удастся ли сохранить государственность и нацию
2024-01-31T07:21
2024-01-31T07:21
эксклюзив
украина
владимир зеленский
россия
нато
переговоры
ростислав ищенко
георгий тука
дроздов
игорь мосийчук
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Так ставит вопрос экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе, украинский националист Игорь Мосийчук, который в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) предположил, что в случае поражения "выедет просто огромнейшее количество людей" – в дополнение к тем миллионам украинцев, кто уже выехал."Естественно, что они будут раскиданы, начнется процесс ассимиляции. Посмотрите, все кричали: "бандеровцы — националисты". А их внуки в Канаде, в Голландии в лучшем случае язык знают так (себе). Вот и все.Поэтому мы для себя должны решить: мы остановим это все, сохраним государственность и нацию? Или будем идти до конца, а потом кто-то на газовом хабе зарабатывать, а кто-то полы мыть в ирландских пабах или на фермах немецких бюргеров выращивать что-то?" - сказал Мосийчук.Украина в ее нынешнем виде уже потерпела крах, но народ в большинстве своем еще не осознал этого, считает львовский националист, телеведущий Остап Дроздов."Основной народной эмоцией исподволь становится злость. На всех и вся. За все. Отчасти за то, что на всю страну не найдется ни одного честного смельчака, который прямым текстом сообщит стране весть о ее цивилизационном крахе", – написал Дроздов в своем блоге.Те, кто это осознал, пытаются бежать из гибнущей страны, их количество будет только расти. По словам Дроздова, "участвовать в конкурсе на лучшее поражение захочет все меньшее количество вменяемых"."Вменяемых" станет куда больше, если украинцы будут получать правдивую информацию о ситуации в зоне боевых действий. Сейчас на Украине идут споры, нужно ли обнародовать точные данные о потерях ВСУ. У противников открытости в этом вопросе свои аргументы.Как отметил в эфире телеканала "Прямой" бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, еще в 2025 году в стране утвердился такой взгляд на происходящее, что "эта война — она где-то там далеко, это не наша война, она где-то там"."Вот сейчас такое самое ощущение в обществе есть. Вся эта болтовня и забалтывание привели к такому отношению в большинстве общества к тому, что происходит.Поэтому если сейчас обнародовать реальные потери, то я думаю, что это только приведет к реально паническим настроениям, особенно в среде уклонистов и членов их семей", – заявил экс-министр.Может ли Киев, точнее, его западные хозяева о чем-то договариваться с Москвой?Покинувший страну украинский политэксперт Михаил Чаплыга напомнил в эфире ютуб-канала Шелеста (признан иноагентом в РФ), что ни в каком законе Украины война не названа войной, никаким законом парламенту не запрещено вести переговоры с Россией.Есть лишь решение (о запрете переговоров — Ред.) консультативного органа при президенте — СНБО, которое введено в действие указом Зеленского.Однако переговоры, точнее, большие торги уже идут, только без Киева, считает эксперт. Новый "Стамбул" (условно) назрел после того, как западное оружие уничтожило на территории России российский самолет с украинскими пленными — по существу, это можно расценивать как объявление НАТО войны России.По словам Чаплыги, торги между мировыми игроками длились сутки, результаты мы скоро увидим. А пока о них можно судить по косвенным признакам, по некоторым заявлениям западных политиков.Эксперт отметил, что, по его мнению, придет время, когда "выжившие поставят памятник невинным жертвам, погибшим в том в том самолете, потому что ценой своей жизни они оплатили жизнь тех, кто выживет — ибо это поворотная точка".Долго ли всему этому длиться? Политолог Ростислав Ищенкосчитает, что "в тот момент, когда США перенесли в очередной раз решение по принятию бюджета на март и когда они в очередной раз отказались вне принятия бюджета проголосовать за финансирование Украины, они фактически подписали Киеву смертный приговор"."Неизвестно вообще, встретит ли Украина эти американские выборы еще в существующем государстве. Это кончится раньше, чем пройдут американские выборы", – сказал Ищенко в интервью изданию Украина.ру.По мнению эксперта, не благодаря Зеленскому, но благодаря ошибкам Зеленского "вариантов сохранения Украины не осталось".Все это понимают. Вот в Венгрии и в Румынии политики говорят о претензиях на определенные украинские территории в случае, если Украина (киевский режим — Ред.) падет, "если государственность Украины прекратится".Кажется, в этом уже мало кто сомневается. Вопрос времени.
https://ukraina.ru/20240130/1052971243.html
https://ukraina.ru/20240129/1052949560.html
https://ukraina.ru/20240128/1052943014.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, россия, нато, переговоры, ростислав ищенко, георгий тука, дроздов, игорь мосийчук
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, переговоры, Ростислав Ищенко, Георгий Тука, Дроздов, Игорь Мосийчук

"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны

07:21 31.01.2024
 
© AP / Felipe Dana
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP / Felipe Dana
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе все меньше говорят о выходе к границам 1991 года, но все чаще обсуждают вопрос, удастся ли сохранить государственность и нацию
Так ставит вопрос экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе, украинский националист Игорь Мосийчук, который в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) предположил, что в случае поражения "выедет просто огромнейшее количество людей" – в дополнение к тем миллионам украинцев, кто уже выехал.
"Естественно, что они будут раскиданы, начнется процесс ассимиляции. Посмотрите, все кричали: "бандеровцы — националисты". А их внуки в Канаде, в Голландии в лучшем случае язык знают так (себе). Вот и все.
Поэтому мы для себя должны решить: мы остановим это все, сохраним государственность и нацию? Или будем идти до конца, а потом кто-то на газовом хабе зарабатывать, а кто-то полы мыть в ирландских пабах или на фермах немецких бюргеров выращивать что-то?" - сказал Мосийчук.
Украина в ее нынешнем виде уже потерпела крах, но народ в большинстве своем еще не осознал этого, считает львовский националист, телеведущий Остап Дроздов.
"Основной народной эмоцией исподволь становится злость. На всех и вся. За все. Отчасти за то, что на всю страну не найдется ни одного честного смельчака, который прямым текстом сообщит стране весть о ее цивилизационном крахе", – написал Дроздов в своем блоге.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Вчера, 03:05
План Запада - запереть Россию в России, говорят украинские эксперты о новой стратегии партнеров по НАТОСобытия развиваются таким образом, что к 2025 году Украина в своем нынешнем виде может существовать, а может уже и не существовать, именно так стоит вопрос. Об этом сказал известный украинский политолог Андрей Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
Те, кто это осознал, пытаются бежать из гибнущей страны, их количество будет только расти. По словам Дроздова, "участвовать в конкурсе на лучшее поражение захочет все меньшее количество вменяемых".
"Вменяемых" станет куда больше, если украинцы будут получать правдивую информацию о ситуации в зоне боевых действий. Сейчас на Украине идут споры, нужно ли обнародовать точные данные о потерях ВСУ. У противников открытости в этом вопросе свои аргументы.
Как отметил в эфире телеканала "Прямой" бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, еще в 2025 году в стране утвердился такой взгляд на происходящее, что "эта война — она где-то там далеко, это не наша война, она где-то там".
"Вот сейчас такое самое ощущение в обществе есть. Вся эта болтовня и забалтывание привели к такому отношению в большинстве общества к тому, что происходит.
Поэтому если сейчас обнародовать реальные потери, то я думаю, что это только приведет к реально паническим настроениям, особенно в среде уклонистов и членов их семей", – заявил экс-министр.
Может ли Киев, точнее, его западные хозяева о чем-то договариваться с Москвой?
Покинувший страну украинский политэксперт Михаил Чаплыга напомнил в эфире ютуб-канала Шелеста (признан иноагентом в РФ), что ни в каком законе Украины война не названа войной, никаким законом парламенту не запрещено вести переговоры с Россией.
Есть лишь решение (о запрете переговоров — Ред.) консультативного органа при президенте — СНБО, которое введено в действие указом Зеленского.
М-113 флаг украины
29 января, 06:12
Фатальный шторм. Украинские эксперты и политики о перспективах своей страныВ ближайшее время Украину ожидают серьезные внутренние кризисы, которые могут вылиться в нечто большее, само существование киевского режима может оказаться под угрозой, считают эксперты
Однако переговоры, точнее, большие торги уже идут, только без Киева, считает эксперт. Новый "Стамбул" (условно) назрел после того, как западное оружие уничтожило на территории России российский самолет с украинскими пленными — по существу, это можно расценивать как объявление НАТО войны России.
По словам Чаплыги, торги между мировыми игроками длились сутки, результаты мы скоро увидим. А пока о них можно судить по косвенным признакам, по некоторым заявлениям западных политиков.
Эксперт отметил, что, по его мнению, придет время, когда "выжившие поставят памятник невинным жертвам, погибшим в том в том самолете, потому что ценой своей жизни они оплатили жизнь тех, кто выживет — ибо это поворотная точка".
Долго ли всему этому длиться? Политолог Ростислав Ищенкосчитает, что "в тот момент, когда США перенесли в очередной раз решение по принятию бюджета на март и когда они в очередной раз отказались вне принятия бюджета проголосовать за финансирование Украины, они фактически подписали Киеву смертный приговор".
"Неизвестно вообще, встретит ли Украина эти американские выборы еще в существующем государстве. Это кончится раньше, чем пройдут американские выборы", – сказал Ищенко в интервью изданию Украина.ру.
По мнению эксперта, не благодаря Зеленскому, но благодаря ошибкам Зеленского "вариантов сохранения Украины не осталось".
28 января, 11:36
"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеНа Украине эксперты обсуждают причины желания многих депутатов Верховной Рады распрощаться с мандатом и строят версии, каким образом нынешняя власть попытается спасти свой имидж
Все это понимают. Вот в Венгрии и в Румынии политики говорят о претензиях на определенные украинские территории в случае, если Украина (киевский режим — Ред.) падет, "если государственность Украины прекратится".
Кажется, в этом уже мало кто сомневается. Вопрос времени.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияНАТОпереговорыРостислав ИщенкоГеоргий ТукаДроздовИгорь Мосийчук
 
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