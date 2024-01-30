Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам - 30.01.2024 Украина.ру
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Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам
Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам - 30.01.2024 Украина.ру
Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам
Турецкая компания Turkcell свои украинские активы, включая мобильного оператора Lifecell, собирается продать французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей французскому миллиардеру Ксавье Нилю. Об этом 30 января сообщил портал Totaltele
2024-01-30T18:00
2024-01-30T18:00
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По данным портала, стоимость сделки составит не менее 500 миллионов долларов.Первоначально соглашение было подписано в декабре, когда Turkcell согласилась передать все акции бизнеса компании NJJ по нераскрытой цене.По поводу Lifecell французский миллиардер заявил, что продажа была относительно дешевой, так как "это актив, за который мы платим не очень много по сравнению с его прибылью".Ксавье Нил владеет также телекоммуникационными активами в соседней с Украиной Польше через французскую компанию Iliad. По его словам, приобретение украинских активов для него выгодно, учитывая большой объем роумингового трафика между двумя странами.
https://ukraina.ru/20231220/1052259040.html
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новости, мобильная связь, украина, турция, франция, продажа
Новости, мобильная связь, Украина, Турция, Франция, продажа

Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам

18:00 30.01.2024
 
© РИА Новости . Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтаж вышек сотовой связи в Томской области
Монтаж вышек сотовой связи в Томской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Яков Андреев
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Турецкая компания Turkcell свои украинские активы, включая мобильного оператора Lifecell, собирается продать французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей французскому миллиардеру Ксавье Нилю. Об этом 30 января сообщил портал Totaltele
По данным портала, стоимость сделки составит не менее 500 миллионов долларов.
Первоначально соглашение было подписано в декабре, когда Turkcell согласилась передать все акции бизнеса компании NJJ по нераскрытой цене.
По поводу Lifecell французский миллиардер заявил, что продажа была относительно дешевой, так как "это актив, за который мы платим не очень много по сравнению с его прибылью".
Ксавье Нил владеет также телекоммуникационными активами в соседней с Украиной Польше через французскую компанию Iliad. По его словам, приобретение украинских активов для него выгодно, учитывая большой объем роумингового трафика между двумя странами.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря 2023, 08:30
Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связиСообщения о проблемах со связью оператора мобильной связи "Киевстар" появились на странице оператора в социальной сети Facebook* утром 20 декабря. Абоненты сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и ряде других населённых пунктов Украины.
 
Новостимобильная связьУкраинаТурцияФранцияпродажа
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам
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