https://ukraina.ru/20240130/1052991253.html

Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам

Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам - 30.01.2024 Украина.ру

Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам

Турецкая компания Turkcell свои украинские активы, включая мобильного оператора Lifecell, собирается продать французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей французскому миллиардеру Ксавье Нилю. Об этом 30 января сообщил портал Totaltele

2024-01-30T18:00

2024-01-30T18:00

2024-01-30T18:00

новости

мобильная связь

украина

турция

франция

продажа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102790/22/1027902277_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_cb4f8d9cd888cbac9add9797244a4704.jpg.webp

По данным портала, стоимость сделки составит не менее 500 миллионов долларов.Первоначально соглашение было подписано в декабре, когда Turkcell согласилась передать все акции бизнеса компании NJJ по нераскрытой цене.По поводу Lifecell французский миллиардер заявил, что продажа была относительно дешевой, так как "это актив, за который мы платим не очень много по сравнению с его прибылью".Ксавье Нил владеет также телекоммуникационными активами в соседней с Украиной Польше через французскую компанию Iliad. По его словам, приобретение украинских активов для него выгодно, учитывая большой объем роумингового трафика между двумя странами.

https://ukraina.ru/20231220/1052259040.html

украина

турция

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобильная связь, украина, турция, франция, продажа