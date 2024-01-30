Турецкий Turkcell продает свои украинские активы французам
Турецкая компания Turkcell свои украинские активы, включая мобильного оператора Lifecell, собирается продать французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей французскому миллиардеру Ксавье Нилю. Об этом 30 января сообщил портал Totaltele
По данным портала, стоимость сделки составит не менее 500 миллионов долларов.
Первоначально соглашение было подписано в декабре, когда Turkcell согласилась передать все акции бизнеса компании NJJ по нераскрытой цене.
По поводу Lifecell французский миллиардер заявил, что продажа была относительно дешевой, так как "это актив, за который мы платим не очень много по сравнению с его прибылью".
Ксавье Нил владеет также телекоммуникационными активами в соседней с Украиной Польше через французскую компанию Iliad. По его словам, приобретение украинских активов для него выгодно, учитывая большой объем роумингового трафика между двумя странами.
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