Конец "проекта Украина", львовские борцы с "идолами", проблемы демократии на Франковщине. Итоги 30 января - 30.01.2024 Украина.ру
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Конец "проекта Украина", львовские борцы с "идолами", проблемы демократии на Франковщине. Итоги 30 января
Конец "проекта Украина", львовские борцы с "идолами", проблемы демократии на Франковщине. Итоги 30 января - 30.01.2024 Украина.ру
Конец "проекта Украина", львовские борцы с "идолами", проблемы демократии на Франковщине. Итоги 30 января
Лавров рассказал о конце "проекта Украина" и западном финансировании; Львов отчитался о тотальной декоммунизации; франковские депутаты поругались из-за демократии
2024-01-30T17:56
2024-01-30T17:56
эксклюзив
хроники
сергей лавров
украина
декоммунизация
львов
ивано-франковская область
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"Для Запада важно не допустить провала проекта "Украина" – ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации на Украине рассказал о главных странах – спонсорах Киева и перспективах развития конфликта.Основной донор Украины сейчас – США, отметил он, за ним следуют Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция."И в целом, конечно, цифры, которые "закапываются" на Украине, они, действительно, говорят о многом: о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего "проекта Украина"", - сказал он.Что еще сказал Лавров:– Они уже понимают, что срыв-то начался, но тем не менее остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который, они считают, поставили на карту и не могут проиграть, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды.– Вот Энтони Блинкен - госсекретарь США - 7 декабря 2023: "Поддержка Украины - выгодная инвестиция в собственную экономику, так как 90% выделенных Киеву средств были потрачены внутри самих США и пошли на производство оружия. Благодаря этому в стране появились рабочие места, следовательно, необходимо продолжать этот курс.–Позиции американского военно-промышленного комплекса в Европе резки укрепились. "Более 60% тех вооружений, которые закупают страны Евросоюза, американского производства. Страны Евросоюза Вашингтон заставляет отдать все, что у них есть, на Украину почти даром, а арсеналы тех стран, которые так поступили, пополняются путем поставок американских вооружений по полной цене.Страны Запада за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд, также отметил Лавров."Для сравнения: на социально-экономическую поддержку государств глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее $80 млрд, но на семь лет", - обратил внимание министр.Львовский губернатор отчитался о полной "декоммунизации"Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий в своем-телеграм канале сообщил о том, что Львовщина якобы полностью избавилась от советского монументального искусства и памятных указателей."Львовщина первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации. После активной работы областной рабочей группы в Лопатиской общине демонтировали последний советский памятник. В течение 2023 года на Львовщине снесли 312 таких. Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации.Ни одной копейки из областного бюджета на свержение этих идолов не потратили", - написал он, прикрепив фотографию варварски уничтоженного монумента на месте захоронения советских солдат.При этом Козицкий может сообщать не до конца правдивую информацию, так как всеукраинский радикальный телеграм-канал "Деколонизация. Украина" по-прежнему собирает пожертвования на декомунизацию Львовщины и других западных областей, а местный "патриотический" актив регулярно жалуется на чиновницу из региона, которая "на второй год войны укрывает советские памятники".Летом главу Белжской территориальной общины Червоноградского района Оксану Березу обвинили в "сокрытии" трех советских памятников.В городе Белз и селах Хлевчаны и Домашев специальная группа по вопросам декоммунизации обнаружила целых три монумента памяти Великой Отечественной войне, которые Береза "скрыла" по документам. Пикантность ситуации в том, что чиновница – член националистической партии "Свобода".Червоноград, в целом, город не поддающийся насильственной украинизации: только за последний год центральные власти несколько раз заставляли местный горсовет и жителей проводить голосования за переименование населенного пункта, но каждое из них с треском провалилось."Ведьма" и проблемы демократии на ФранковщинеСекретарь Коломийского горсовета (Ивано-Франковская область) Андрей Куничак отстранен от должности из-за "высказывания, которое унижает женщину, нарушают ее право на уважение к чести, достоинству и влияют на деловую репутацию как депутата городского совета". Об этом 30 января в своем телеграм-канале сообщил украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.В ноябре 2023 года на сессии коломийского горсовета Куничак обратился к депутату Галине Беле:"– Не смотрите на меня так!– Как?– Как ведьма!"В этой истории есть несколько интересных подробностей. В комментарии изданию "Информатор" Куничак рассказал, что испытывал постоянное давление со стороны других депутатов, его увольнение готовилось задолго до перепалки с Белей, а его настоящая причина – противостояние с мэром города Богданом Станиславским.После конфликта Беля написала петицию об отставке Кунчака, ее подписали 23 депутата (из необходимых 200 голов).Интересно само выступление Куничака, за которым последовало оскорбление: полную запись заседания в интернете не найти, но на том отрывке, который опубликовали украинские СМИ, прежде, чем сделать Беле некорректное замечание, он говорит следующее:"… лозунг о том, что мы строим демократическую страну… Это плохой показатель для парней, которые сейчас там [военнослужащих на фронте], вот они вернутся…"После того как Куничак назвал Белю "ведьмой" в зале раздались громкий смех и аплодисменты.
https://ukraina.ru/20240130/1052987605.html
https://ukraina.ru/20240130/1052979146.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, сергей лавров, украина, декоммунизация, львов, ивано-франковская область
Эксклюзив, Хроники, Сергей Лавров, Украина, декоммунизация, Львов, Ивано-Франковская область

Конец "проекта Украина", львовские борцы с "идолами", проблемы демократии на Франковщине. Итоги 30 января

17:56 30.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Лавров рассказал о конце "проекта Украина" и западном финансировании; Львов отчитался о тотальной декоммунизации; франковские депутаты поругались из-за демократии
"Для Запада важно не допустить провала проекта "Украина" Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации на Украине рассказал о главных странах – спонсорах Киева и перспективах развития конфликта.
"Запад понимает, что начался срыв "проекта Украина", но не может остановиться в своей поддержке, в том числе с точки зрения экономической выгоды", - подчеркнул Лавров.
Основной донор Украины сейчас – США, отметил он, за ним следуют Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция.
"И в целом, конечно, цифры, которые "закапываются" на Украине, они, действительно, говорят о многом: о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего "проекта Украина"", - сказал он.
Что еще сказал Лавров:
– Они уже понимают, что срыв-то начался, но тем не менее остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который, они считают, поставили на карту и не могут проиграть, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды.
– Вот Энтони Блинкен - госсекретарь США - 7 декабря 2023: "Поддержка Украины - выгодная инвестиция в собственную экономику, так как 90% выделенных Киеву средств были потрачены внутри самих США и пошли на производство оружия. Благодаря этому в стране появились рабочие места, следовательно, необходимо продолжать этот курс.
–Позиции американского военно-промышленного комплекса в Европе резки укрепились. "Более 60% тех вооружений, которые закупают страны Евросоюза, американского производства. Страны Евросоюза Вашингтон заставляет отдать все, что у них есть, на Украину почти даром, а арсеналы тех стран, которые так поступили, пополняются путем поставок американских вооружений по полной цене.
Страны Запада за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд, также отметил Лавров.
"Для сравнения: на социально-экономическую поддержку государств глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее $80 млрд, но на семь лет", - обратил внимание министр.
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Львовский губернатор отчитался о полной "декоммунизации"
Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий в своем-телеграм канале сообщил о том, что Львовщина якобы полностью избавилась от советского монументального искусства и памятных указателей.
"Львовщина первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации. После активной работы областной рабочей группы в Лопатиской общине демонтировали последний советский памятник. В течение 2023 года на Львовщине снесли 312 таких. Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации.
Ни одной копейки из областного бюджета на свержение этих идолов не потратили", - написал он, прикрепив фотографию варварски уничтоженного монумента на месте захоронения советских солдат.
При этом Козицкий может сообщать не до конца правдивую информацию, так как всеукраинский радикальный телеграм-канал "Деколонизация. Украина" по-прежнему собирает пожертвования на декомунизацию Львовщины и других западных областей, а местный "патриотический" актив регулярно жалуется на чиновницу из региона, которая "на второй год войны укрывает советские памятники".
Летом главу Белжской территориальной общины Червоноградского района Оксану Березу обвинили в "сокрытии" трех советских памятников.
В городе Белз и селах Хлевчаны и Домашев специальная группа по вопросам декоммунизации обнаружила целых три монумента памяти Великой Отечественной войне, которые Береза "скрыла" по документам. Пикантность ситуации в том, что чиновница – член националистической партии "Свобода".
Червоноград, в целом, город не поддающийся насильственной украинизации: только за последний год центральные власти несколько раз заставляли местный горсовет и жителей проводить голосования за переименование населенного пункта, но каждое из них с треском провалилось.
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"Ведьма" и проблемы демократии на Франковщине
Секретарь Коломийского горсовета (Ивано-Франковская область) Андрей Куничак отстранен от должности из-за "высказывания, которое унижает женщину, нарушают ее право на уважение к чести, достоинству и влияют на деловую репутацию как депутата городского совета". Об этом 30 января в своем телеграм-канале сообщил украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.
В ноябре 2023 года на сессии коломийского горсовета Куничак обратился к депутату Галине Беле:
"– Не смотрите на меня так!
– Как?
– Как ведьма!"
В этой истории есть несколько интересных подробностей. В комментарии изданию "Информатор" Куничак рассказал, что испытывал постоянное давление со стороны других депутатов, его увольнение готовилось задолго до перепалки с Белей, а его настоящая причина – противостояние с мэром города Богданом Станиславским.
После конфликта Беля написала петицию об отставке Кунчака, ее подписали 23 депутата (из необходимых 200 голов).
Интересно само выступление Куничака, за которым последовало оскорбление: полную запись заседания в интернете не найти, но на том отрывке, который опубликовали украинские СМИ, прежде, чем сделать Беле некорректное замечание, он говорит следующее:
"… лозунг о том, что мы строим демократическую страну… Это плохой показатель для парней, которые сейчас там [военнослужащих на фронте], вот они вернутся…"
После того как Куничак назвал Белю "ведьмой" в зале раздались громкий смех и аплодисменты.
 
ЭксклюзивХроникиСергей ЛавровУкраинадекоммунизацияЛьвовИвано-Франковская область
 
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