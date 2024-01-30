https://ukraina.ru/20240130/1052990642.html

"Не хочу в костюме полуобнаженного зайца": украинская певица покончила с карьерой

"Не хочу в костюме полуобнаженного зайца": украинская певица покончила с карьерой - 30.01.2024 Украина.ру

"Не хочу в костюме полуобнаженного зайца": украинская певица покончила с карьерой

Украинская певица и экс-солистка группы "NikitA" Дарья Астафьева рассказала, почему прекратила творческую деятельность и когда сможет к ней вернуться. Об этом 30 января сообщили журналисты украинского издания "УНИАН Lite"

2024-01-30T17:56

2024-01-30T17:56

2024-01-30T17:56

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украинская певица

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Астафьева рассказала, что вопросы о её возвращении на сцену, поступают "чуть ли не каждый день". Певица объяснила, что "с разбитым сердцем" выступать она не хочет. "Представьте, утром обстрел, а вечером я в костюме полуобнаженного зайца пою свое: "Аво-авокадо, ммм", - написала певица.При этом она не стала осуждать коллег, которые во время военного положения продолжили выступать.Певица добавила, что, возможно, вернётся к карьере после окончания боевых действий.Дарья Астафьева известна своими откровенными образами в клипах. Так, например, в клипе к песне "Авокадо" участницы группы "NikitA" танцуют в чулках и нижнем белье.

https://ukraina.ru/20230928/1049755453.html

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новости, украина, певица, украинская певица