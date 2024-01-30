https://ukraina.ru/20240130/1052988654.html
Был Ford, стал "Новатор". Американцам показали, что делают на секретном заводе на Украине
Был Ford, стал "Новатор". Американцам показали, что делают на секретном заводе на Украине - 30.01.2024 Украина.ру
Был Ford, стал "Новатор". Американцам показали, что делают на секретном заводе на Украине
Американские журналисты ABCNews посетили предприятие "Украинская бронетехника", где американские Ford переделывают в украинские БМП "Новатор"
2024-01-30T16:23
2024-01-30T16:23
2024-01-30T16:23
новости
сша
украина
бмп
производство
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Компания "Украинская бронетехника" производит минометные установки и снаряды, а также несколько моделей боевых машин пехоты. Журналистам американского издания ABC Newsпоказали один из промышленных ангаров."Украинская бронетехника" также производит боевые машины пехоты. Модель "Новатор", 5-местный бронетранспортер, построена на усиленном шасси внедорожника Ford и работает от двигателя Ford, пишут журналисты ABC News.Компания утверждает, что "Новатор" может быть изготовлен примерно за 70-80% от стоимости аналогичной модели, произведенной за рубежом. Гендиректор предприятия Владислав Белбас отметил, что преимущество этих БМП в том, что их починкой можно заняться вблизи фронта.Американские журналисты показали на фотографиях превращение американского Ford в украинский "Новатор".Министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале января заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями. По её словам, в бюджете на 2024 год выделено 40 миллиардов гривен. По её предположениям, это позволит обеспечить рост до 1% ВВП.Ранее сообщалось о намерении создать на Украине совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall.
https://ukraina.ru/20231204/1051717448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, бмп, производство
Был Ford, стал "Новатор". Американцам показали, что делают на секретном заводе на Украине
Американские журналисты ABCNews посетили предприятие "Украинская бронетехника", где американские Ford переделывают в украинские БМП "Новатор"
Компания "Украинская бронетехника" производит минометные установки и снаряды, а также несколько моделей боевых машин пехоты. Журналистам американского издания ABC Newsпоказали один из промышленных ангаров.
"Украинская бронетехника" также производит боевые машины пехоты. Модель "Новатор", 5-местный бронетранспортер, построена на усиленном шасси внедорожника Ford и работает от двигателя Ford, пишут журналисты ABC News.
Компания утверждает, что "Новатор" может быть изготовлен примерно за 70-80% от стоимости аналогичной модели, произведенной за рубежом. Гендиректор предприятия Владислав Белбас отметил, что преимущество этих БМП в том, что их починкой можно заняться вблизи фронта.
Американские журналисты показали на фотографиях превращение американского Ford в украинский "Новатор".
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале января заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями. По её словам, в бюджете на 2024 год выделено 40 миллиардов гривен. По её предположениям, это позволит обеспечить рост до 1% ВВП.
Ранее сообщалось о намерении создать на Украине совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall.