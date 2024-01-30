https://ukraina.ru/20240130/1052988654.html

Был Ford, стал "Новатор". Американцам показали, что делают на секретном заводе на Украине

Был Ford, стал "Новатор". Американцам показали, что делают на секретном заводе на Украине - 30.01.2024 Украина.ру

Был Ford, стал "Новатор". Американцам показали, что делают на секретном заводе на Украине

Американские журналисты ABCNews посетили предприятие "Украинская бронетехника", где американские Ford переделывают в украинские БМП "Новатор"

2024-01-30T16:23

2024-01-30T16:23

2024-01-30T16:23

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Компания "Украинская бронетехника" производит минометные установки и снаряды, а также несколько моделей боевых машин пехоты. Журналистам американского издания ABC Newsпоказали один из промышленных ангаров."Украинская бронетехника" также производит боевые машины пехоты. Модель "Новатор", 5-местный бронетранспортер, построена на усиленном шасси внедорожника Ford и работает от двигателя Ford, пишут журналисты ABC News.Компания утверждает, что "Новатор" может быть изготовлен примерно за 70-80% от стоимости аналогичной модели, произведенной за рубежом. Гендиректор предприятия Владислав Белбас отметил, что преимущество этих БМП в том, что их починкой можно заняться вблизи фронта.Американские журналисты показали на фотографиях превращение американского Ford в украинский "Новатор".Министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале января заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями. По её словам, в бюджете на 2024 год выделено 40 миллиардов гривен. По её предположениям, это позволит обеспечить рост до 1% ВВП.Ранее сообщалось о намерении создать на Украине совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall.

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новости, сша, украина, бмп, производство