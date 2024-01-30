Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей - 30.01.2024 Украина.ру
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Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей
Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей - 30.01.2024 Украина.ру
Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей
Не секрет, что спецоперация вынесла наверх множество изобретателей и рационализаторов, которые активно начали создавать различные приспособления, облегчающие жизнь нашим военным
2024-01-30T16:11
2024-01-30T16:11
видео
волонтеры
изобретение
изображения
изобретатели
россия
сво
спецоперация
фронт
армия
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О том, что придумывают и отправляют на фронт российские кулибины, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего в прифронтовом Донецке на базе волонтёров общественного движения "Интербригады".
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видео, волонтеры, изобретение, изображения, изобретатели, россия, сво, спецоперация, фронт, армия, украина, снабжение, военные, видео
Видео, волонтеры, изобретение, изображения, изобретатели, Россия, СВО, Спецоперация, фронт, Армия, Украина, снабжение, военные

Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей

16:11 30.01.2024
 
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Не секрет, что спецоперация вынесла наверх множество изобретателей и рационализаторов, которые активно начали создавать различные приспособления, облегчающие жизнь нашим военным
О том, что придумывают и отправляют на фронт российские кулибины, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего в прифронтовом Донецке на базе волонтёров общественного движения "Интербригады".
 
ВидеоволонтерыизобретениеизображенияизобретателиРоссияСВОСпецоперацияфронтАрмияУкраинаснабжениевоенные
 
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