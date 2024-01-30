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Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей

Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей - 30.01.2024 Украина.ру

Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей

Не секрет, что спецоперация вынесла наверх множество изобретателей и рационализаторов, которые активно начали создавать различные приспособления, облегчающие жизнь нашим военным

2024-01-30T16:11

2024-01-30T16:11

2024-01-30T16:11

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О том, что придумывают и отправляют на фронт российские кулибины, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего в прифронтовом Донецке на базе волонтёров общественного движения "Интербригады".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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