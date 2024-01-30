https://ukraina.ru/20240130/1052988264.html
Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей
Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей - 30.01.2024 Украина.ру
Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей
Не секрет, что спецоперация вынесла наверх множество изобретателей и рационализаторов, которые активно начали создавать различные приспособления, облегчающие жизнь нашим военным
2024-01-30T16:11
2024-01-30T16:11
2024-01-30T16:11
видео
волонтеры
изобретение
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изобретатели
россия
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спецоперация
фронт
армия
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О том, что придумывают и отправляют на фронт российские кулибины, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего в прифронтовом Донецке на базе волонтёров общественного движения "Интербригады".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, волонтеры, изобретение, изображения, изобретатели, россия, сво, спецоперация, фронт, армия, украина, снабжение, военные, видео
Видео, волонтеры, изобретение, изображения, изобретатели, Россия, СВО, Спецоперация, фронт, Армия, Украина, снабжение, военные
Народные снабженцы: какие необычные устройства получают наши военные от изобретателей
Не секрет, что спецоперация вынесла наверх множество изобретателей и рационализаторов, которые активно начали создавать различные приспособления, облегчающие жизнь нашим военным
О том, что придумывают и отправляют на фронт российские кулибины, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего в прифронтовом Донецке на базе волонтёров общественного движения "Интербригады".