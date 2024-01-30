https://ukraina.ru/20240130/1052987993.html
ЕС угрожает Венгрии "Армагеддоном", если она не согласится на выделение помощи Украине – Орбан
ЕС угрожает Венгрии "Армагеддоном", если она не согласится на выделение помощи Украине – Орбан - 30.01.2024 Украина.ру
ЕС угрожает Венгрии "Армагеддоном", если она не согласится на выделение помощи Украине – Орбан
Евросоюз готовит меры, направленные против экономики Венгрии, в случае если Орбан не одобрит пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро. Об этом 30 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point
2024-01-30T16:11
2024-01-30T16:11
2024-01-30T16:11
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По словам Орбана, Европейский совет составил план, "похожий на руководство для шантажистов", который поставит Венгрию под "массированную финансовую блокаду", в случае если она не одобрит пакет помощи Украине."Тогда Венгрию постигнет Армагеддон", - сказал Орбан.Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна выступает против пакета помощи Украине, который привлечет деньги из бюджета Евросоюза и что в этом смысле позиция Будапешта не менялась."Они пытаются убедить нас, затем оказывают на нас давление, затем шантажируют нас, чтобы заставить присоединиться к ним. В этой семье очень трудно оставаться одному", - прокомментировал Орбан давление, которое по этому вопросу испытывает венгерское руководство со стороны Брюсселя.Ранее СМИ сообщили о существовании документа Европейского совета, в котором изложены экономические меры, направленные против Венгрии, в случае если она на предстоящем саммите лидеров ЕС заблокирует пакет помощи Украине. Виктор Орбан заявил, что он не сомневается в подлинности этого документа. "Зная Брюссель, они способны на это", - сказал премьер Венгрии.Венгрия предложила разделить финансирование для Украины на ежегодные транши. Тем не менее, в Брюсселе не согласны с этой инициативой, так как это дало бы Будапешту возможность каждый год блокировать финансирование Евросоюза Украине.
https://ukraina.ru/20240130/1052980982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, ес, украина, помощь, шантаж, венгрия
ЕС угрожает Венгрии "Армагеддоном", если она не согласится на выделение помощи Украине – Орбан
Евросоюз готовит меры, направленные против экономики Венгрии, в случае если Орбан не одобрит пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро. Об этом 30 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point
По словам Орбана, Европейский совет составил план, "похожий на руководство для шантажистов", который поставит Венгрию под "массированную финансовую блокаду", в случае если она не одобрит пакет помощи Украине.
"Тогда Венгрию постигнет Армагеддон", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна выступает против пакета помощи Украине, который привлечет деньги из бюджета Евросоюза и что в этом смысле позиция Будапешта не менялась.
"Они пытаются убедить нас, затем оказывают на нас давление, затем шантажируют нас, чтобы заставить присоединиться к ним. В этой семье очень трудно оставаться одному", - прокомментировал Орбан давление, которое по этому вопросу испытывает венгерское руководство со стороны Брюсселя.
Ранее СМИ сообщили о существовании документа Европейского совета, в котором изложены экономические меры, направленные против Венгрии, в случае если она на предстоящем саммите лидеров ЕС заблокирует пакет помощи Украине. Виктор Орбан заявил, что он не сомневается в подлинности этого документа. "Зная Брюссель, они способны на это", - сказал премьер Венгрии.
Венгрия предложила разделить финансирование для Украины на ежегодные транши. Тем не менее, в Брюсселе не согласны с этой инициативой, так как это дало бы Будапешту возможность каждый год блокировать финансирование Евросоюза Украине.