"Только бабло в голове": украинцы пожаловались на засилье рекламы в приложении "еТревога" - 30.01.2024 Украина.ру
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"Только бабло в голове": украинцы пожаловались на засилье рекламы в приложении "еТревога"
"Только бабло в голове": украинцы пожаловались на засилье рекламы в приложении "еТревога" - 30.01.2024 Украина.ру
"Только бабло в голове": украинцы пожаловались на засилье рекламы в приложении "еТревога"
Украинцы пожаловались на обилие рекламы в приложении "еТревога"
2024-01-30T15:58
2024-01-30T15:58
новости
украина
воздушная тревога
тревога
реклама
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Пользователи украинского мобильного приложения "еТревога" жалуются на неуместные рекламные ролики при запуске. При запуске приложения необходимо просмотреть три рекламных ролика, в частности, про акции в местной сети супермаркетов и онлайн-казино. Приложение оповещает пользователей о воздушной тревоге."Засилие рекламы. В тот момент когда включается сирена, открываешь приложение, что бы посмотреть причину тревоги, а вываливается реклама. Зачем нужно такое приложение?"; "Реклама во время открытия приложения, от которого зависят жизни- абсолютно не совместимая функция. Босоножки я точно не буду покупать, когда собираю близких в укрытие"; "Обнова кривая, очень поздно раздупляется, наверное занята [большой] кучей рекламы загрузкой а тревога подождет", "А этим только бабло в голове со своей рекламой", - пишут пользователи в Google Play.Разработчики приложения в комментариях наличие рекламы объясняют необходимостью зарабатывать деньги."Мы два года [...] 24/7 работали в волонтерском режиме, но в дальнейшем так продолжать не в состоянии - это выбор между жизнью и смертью проекта", - ответили разработчики.
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новости, украина, воздушная тревога, тревога, реклама
Новости, Украина, воздушная тревога, тревога, реклама

"Только бабло в голове": украинцы пожаловались на засилье рекламы в приложении "еТревога"

15:58 30.01.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Украинцы пожаловались на обилие рекламы в приложении "еТревога"
Пользователи украинского мобильного приложения "еТревога" жалуются на неуместные рекламные ролики при запуске. При запуске приложения необходимо просмотреть три рекламных ролика, в частности, про акции в местной сети супермаркетов и онлайн-казино.
Приложение оповещает пользователей о воздушной тревоге.
"Засилие рекламы. В тот момент когда включается сирена, открываешь приложение, что бы посмотреть причину тревоги, а вываливается реклама. Зачем нужно такое приложение?"; "Реклама во время открытия приложения, от которого зависят жизни- абсолютно не совместимая функция. Босоножки я точно не буду покупать, когда собираю близких в укрытие"; "Обнова кривая, очень поздно раздупляется, наверное занята [большой] кучей рекламы загрузкой а тревога подождет", "А этим только бабло в голове со своей рекламой", - пишут пользователи в Google Play.
© скриншот
© скриншот
Разработчики приложения в комментариях наличие рекламы объясняют необходимостью зарабатывать деньги.
"Мы два года [...] 24/7 работали в волонтерском режиме, но в дальнейшем так продолжать не в состоянии - это выбор между жизнью и смертью проекта", - ответили разработчики.
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