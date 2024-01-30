"Я в Брюсселе, здесь все в шоке" - Порошенко о слухах про Залужного - 30.01.2024 Украина.ру
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"Я в Брюсселе, здесь все в шоке" - Порошенко о слухах про Залужного
"Я в Брюсселе, здесь все в шоке" - Порошенко о слухах про Залужного - 30.01.2024 Украина.ру
"Я в Брюсселе, здесь все в шоке" - Порошенко о слухах про Залужного
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
2024-01-30T15:21
2024-01-30T15:21
новости
петр порошенко
валерий залужный
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Выстрелом в десятку по национальному единству Украины назвал возможную отставку Залужного Порошенко. Так экс-президент прокомментировал слухи об увольнении главкома ВСУ. Об этом он написал из Брюсселя, хотя еще до нового 2024 года его не выпускали с Украины. "Я в Брюсселе. У наших партнёров шок от слухов", - написал Порошенко в соцсети. Порошенко считает, что возможное увольнение Залужного "не мотивировано военно-стратегическими соображениями… В его основе - эмоции и ревность". По его словам, Залужный олицетворяет единство Украины, а последствия указа об отставке будут негативными. Экс-президент Украины посоветовал опровергнуть слухи, не подписывать указ об отставке Залужного, если уже есть проект, и порвать его, если подписан. Напомним, 1 декабря 2023 года Порошенко не выпустили за границу. Он опубликовал видео в своём телеграм-канале, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. Позже спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил, что Верховная Рада отменила выписанную командировку Порошенко, именно поэтому его не выпускали с Украины.
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новости, петр порошенко, валерий залужный
Новости, Петр Порошенко, Валерий Залужный

"Я в Брюсселе, здесь все в шоке" - Порошенко о слухах про Залужного

15:21 30.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд в Киеве избрал меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Суд в Киеве избрал меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Выстрелом в десятку по национальному единству Украины назвал возможную отставку Залужного Порошенко. Так экс-президент прокомментировал слухи об увольнении главкома ВСУ. Об этом он написал из Брюсселя, хотя еще до нового 2024 года его не выпускали с Украины.
"Я в Брюсселе. У наших партнёров шок от слухов", - написал Порошенко в соцсети.
Порошенко считает, что возможное увольнение Залужного "не мотивировано военно-стратегическими соображениями… В его основе - эмоции и ревность". По его словам, Залужный олицетворяет единство Украины, а последствия указа об отставке будут негативными.
Экс-президент Украины посоветовал опровергнуть слухи, не подписывать указ об отставке Залужного, если уже есть проект, и порвать его, если подписан.
Напомним, 1 декабря 2023 года Порошенко не выпустили за границу. Он опубликовал видео в своём телеграм-канале, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. Позже спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил, что Верховная Рада отменила выписанную командировку Порошенко, именно поэтому его не выпускали с Украины.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
12:14
Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - БезуглаяПрезидент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предложил ему подать в отставку, сообщили 30 января журналисты украинского издания "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента и окружении Залужного
 
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