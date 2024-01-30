https://ukraina.ru/20240130/1052987362.html

"Я в Брюсселе, здесь все в шоке" - Порошенко о слухах про Залужного

"Я в Брюсселе, здесь все в шоке" - Порошенко о слухах про Залужного - 30.01.2024 Украина.ру

"Я в Брюсселе, здесь все в шоке" - Порошенко о слухах про Залужного

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

2024-01-30T15:21

2024-01-30T15:21

2024-01-30T15:21

новости

петр порошенко

валерий залужный

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Выстрелом в десятку по национальному единству Украины назвал возможную отставку Залужного Порошенко. Так экс-президент прокомментировал слухи об увольнении главкома ВСУ. Об этом он написал из Брюсселя, хотя еще до нового 2024 года его не выпускали с Украины. "Я в Брюсселе. У наших партнёров шок от слухов", - написал Порошенко в соцсети. Порошенко считает, что возможное увольнение Залужного "не мотивировано военно-стратегическими соображениями… В его основе - эмоции и ревность". По его словам, Залужный олицетворяет единство Украины, а последствия указа об отставке будут негативными. Экс-президент Украины посоветовал опровергнуть слухи, не подписывать указ об отставке Залужного, если уже есть проект, и порвать его, если подписан. Напомним, 1 декабря 2023 года Порошенко не выпустили за границу. Он опубликовал видео в своём телеграм-канале, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. Позже спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил, что Верховная Рада отменила выписанную командировку Порошенко, именно поэтому его не выпускали с Украины.

https://ukraina.ru/20240130/1052978908.html

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новости, петр порошенко, валерий залужный