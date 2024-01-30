https://ukraina.ru/20240130/1052986592.html
На западе Украины все хорошо, давайте вернем туда беженцев. Депутат из Нидерландов решила проблему Европы
На западе Украины все хорошо, давайте вернем туда беженцев. Депутат из Нидерландов решила проблему Европы - 30.01.2024 Украина.ру
На западе Украины все хорошо, давайте вернем туда беженцев. Депутат из Нидерландов решила проблему Европы
Украинских беженцев из Европы можно оправлять обратно в те части их страны, которые в настоящее время не затронуты войной. С такой инициативой выступила депутат парламента Нидерландов Мона Кейзер 30 января в ходе дебатов по правительственному бюджету, передает DutchNews
2024-01-30T15:32
2024-01-30T15:32
2024-01-30T15:32
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украинские беженцы
депутат
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По словам депутата, Нидерланды не могут разместить всех украинских беженцев."Запад страны кажется мне относительно стабильным. Могут ли украинцы там безопасно разместиться?", - поинтересовалась Кейзер у министра по делам беженцев Эрика ван дер Бурга.Депутат также спросила, какой будет позиция временного кабинета министров, если Киев попросит отправить обратно граждан Украины, которые могут быть призваны на военную службу.Другой депутат парламента Нидерландов Джулиан Бушофф назвал инициативу Кейзер "тревожной". По его словам, недопустимо рассматривать возможность отправки людей обратно в страну, которая находится в состоянии войны.В Нидерландах гражданам Украины разрешено устраиваться на работу без ограничений. По данным национального агентства по статистике, почти половина беженцев с Украины трудоустроена.
https://ukraina.ru/20240105/1052556133.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, нидерланды, украина, беженцы, украинские беженцы, депутат
Новости, Нидерланды, Украина, беженцы, украинские беженцы, депутат
На западе Украины все хорошо, давайте вернем туда беженцев. Депутат из Нидерландов решила проблему Европы
Украинских беженцев из Европы можно оправлять обратно в те части их страны, которые в настоящее время не затронуты войной. С такой инициативой выступила депутат парламента Нидерландов Мона Кейзер 30 января в ходе дебатов по правительственному бюджету, передает DutchNews
По словам депутата, Нидерланды не могут разместить всех украинских беженцев.
"Запад страны кажется мне относительно стабильным. Могут ли украинцы там безопасно разместиться?", - поинтересовалась Кейзер у министра по делам беженцев Эрика ван дер Бурга.
Депутат также спросила, какой будет позиция временного кабинета министров, если Киев попросит отправить обратно граждан Украины, которые могут быть призваны на военную службу.
Другой депутат парламента Нидерландов Джулиан Бушофф назвал инициативу Кейзер "тревожной". По его словам, недопустимо рассматривать возможность отправки людей обратно в страну, которая находится в состоянии войны.
В Нидерландах гражданам Украины разрешено устраиваться на работу без ограничений. По данным национального агентства по статистике, почти половина беженцев с Украины трудоустроена.