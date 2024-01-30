https://ukraina.ru/20240130/1052986592.html

На западе Украины все хорошо, давайте вернем туда беженцев. Депутат из Нидерландов решила проблему Европы

На западе Украины все хорошо, давайте вернем туда беженцев. Депутат из Нидерландов решила проблему Европы - 30.01.2024 Украина.ру

На западе Украины все хорошо, давайте вернем туда беженцев. Депутат из Нидерландов решила проблему Европы

Украинских беженцев из Европы можно оправлять обратно в те части их страны, которые в настоящее время не затронуты войной. С такой инициативой выступила депутат парламента Нидерландов Мона Кейзер 30 января в ходе дебатов по правительственному бюджету, передает DutchNews

2024-01-30T15:32

2024-01-30T15:32

2024-01-30T15:32

новости

нидерланды

украина

беженцы

украинские беженцы

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101572/95/1015729550_0:119:3077:1850_1920x0_80_0_0_5f74b88eb7a486ddc05472113ce44dc7.jpg.webp

По словам депутата, Нидерланды не могут разместить всех украинских беженцев."Запад страны кажется мне относительно стабильным. Могут ли украинцы там безопасно разместиться?", - поинтересовалась Кейзер у министра по делам беженцев Эрика ван дер Бурга.Депутат также спросила, какой будет позиция временного кабинета министров, если Киев попросит отправить обратно граждан Украины, которые могут быть призваны на военную службу.Другой депутат парламента Нидерландов Джулиан Бушофф назвал инициативу Кейзер "тревожной". По его словам, недопустимо рассматривать возможность отправки людей обратно в страну, которая находится в состоянии войны.В Нидерландах гражданам Украины разрешено устраиваться на работу без ограничений. По данным национального агентства по статистике, почти половина беженцев с Украины трудоустроена.

https://ukraina.ru/20240105/1052556133.html

нидерланды

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нидерланды, украина, беженцы, украинские беженцы, депутат