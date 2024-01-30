Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО - 30.01.2024 Украина.ру
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Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО
Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО - 30.01.2024 Украина.ру
Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 30 января во время пленарного заседания предложил депутатам разработать и внести в Госдуму законопроект о возможности лишения российских артистов званий
2024-01-30T14:51
2024-01-30T14:51
слуцкий
депутат
российские артисты
госдума
законопроект
новости
звания
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"Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в голых вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками", - сказал политик.Он добавил, что знаком со многими артистами и среди них много "незаурядных" людей. Однако "их поведение непонятно, их поведение неприемлемо, и оно идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры".В конце прошлого года лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов призвал лишить участников "голой вечеринки", организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов.Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в клубе "Мутабор". На праздник пришли звезды шоу-бизнеса в оголяющих тело нарядах. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.
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слуцкий, депутат, российские артисты, госдума, законопроект, новости, звания
Слуцкий, депутат, российские артисты, Госдума, законопроект, Новости, звания

Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО

14:51 30.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 30 января во время пленарного заседания предложил депутатам разработать и внести в Госдуму законопроект о возможности лишения российских артистов званий
"Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в голых вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками", - сказал политик.
Он добавил, что знаком со многими артистами и среди них много "незаурядных" людей. Однако "их поведение непонятно, их поведение неприемлемо, и оно идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры".
"Поэтому эта публика должна быть лишена званий народный артист, заслуженный артист. Мы должны поддерживать тех, кто действительно составляет сегодня соль российской культуры", – обратился к депутатам Слуцкий.
В конце прошлого года лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов призвал лишить участников "голой вечеринки", организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов.
Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в клубе "Мутабор". На праздник пришли звезды шоу-бизнеса в оголяющих тело нарядах. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 17:41
"Уже не будешь без штанов прыгать". Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой При подготовке кадров следует обращать внимание на участников СВО. С таким заявлением выступил на форуме "Малая Родина – Сила России" 16 января президент РФ Владимир Путин
 
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