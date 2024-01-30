https://ukraina.ru/20240130/1052985076.html
Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО
Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО - 30.01.2024 Украина.ру
Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 30 января во время пленарного заседания предложил депутатам разработать и внести в Госдуму законопроект о возможности лишения российских артистов званий
2024-01-30T14:51
2024-01-30T14:51
2024-01-30T14:51
слуцкий
депутат
российские артисты
госдума
законопроект
новости
звания
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"Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в голых вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками", - сказал политик.Он добавил, что знаком со многими артистами и среди них много "незаурядных" людей. Однако "их поведение непонятно, их поведение неприемлемо, и оно идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры".В конце прошлого года лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов призвал лишить участников "голой вечеринки", организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов.Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в клубе "Мутабор". На праздник пришли звезды шоу-бизнеса в оголяющих тело нарядах. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.
https://ukraina.ru/20240116/1052728002.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
слуцкий, депутат, российские артисты, госдума, законопроект, новости, звания
Слуцкий, депутат, российские артисты, Госдума, законопроект, Новости, звания
Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 30 января во время пленарного заседания предложил депутатам разработать и внести в Госдуму законопроект о возможности лишения российских артистов званий
"Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в голых вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками", - сказал политик.
Он добавил, что знаком со многими артистами и среди них много "незаурядных" людей. Однако "их поведение непонятно, их поведение неприемлемо, и оно идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры".
"Поэтому эта публика должна быть лишена званий народный артист, заслуженный артист. Мы должны поддерживать тех, кто действительно составляет сегодня соль российской культуры", – обратился к депутатам Слуцкий.
В конце прошлого года лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов призвал лишить участников "голой вечеринки", организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов.
Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в клубе "Мутабор". На праздник пришли звезды шоу-бизнеса в оголяющих тело нарядах. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.