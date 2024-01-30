https://ukraina.ru/20240130/1052985076.html

Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО

Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО - 30.01.2024 Украина.ру

Слуцкий предложил "лишать элитку званий" за неприемлемое поведение во время СВО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 30 января во время пленарного заседания предложил депутатам разработать и внести в Госдуму законопроект о возможности лишения российских артистов званий

2024-01-30T14:51

2024-01-30T14:51

2024-01-30T14:51

слуцкий

депутат

российские артисты

госдума

законопроект

новости

звания

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"Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в голых вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками", - сказал политик.Он добавил, что знаком со многими артистами и среди них много "незаурядных" людей. Однако "их поведение непонятно, их поведение неприемлемо, и оно идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры".В конце прошлого года лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов призвал лишить участников "голой вечеринки", организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов.Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в клубе "Мутабор". На праздник пришли звезды шоу-бизнеса в оголяющих тело нарядах. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.

https://ukraina.ru/20240116/1052728002.html

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слуцкий, депутат, российские артисты, госдума, законопроект, новости, звания