https://ukraina.ru/20240130/1052984031.html

Учения НАТО в Польше: Евсеев о сигналах для России и о том, как и в чём виновной окажется Варшава

Учения НАТО в Польше: Евсеев о сигналах для России и о том, как и в чём виновной окажется Варшава - 30.01.2024 Украина.ру

Учения НАТО в Польше: Евсеев о сигналах для России и о том, как и в чём виновной окажется Варшава

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, в какие сроки ВС РФ освободят Авдеевку, какую проблему должна решить Россия, чтобы взять Крынки, а также рассказал о том, где ВСУ могут попытаться построить свою "линию Суровикина

2024-01-30T14:37

2024-01-30T14:37

2024-01-30T14:37

видео

владимир евсеев

вс рф

сво

спецоперация

авдеевка

плацдарм

снаряды

днр

валерий залужный

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00:26 – Насколько ВС РФ сейчас необходимо попытаться замкнуть кольцо на авдеевском направлении?08:20 - О безвозвратных потерях ВСУ;12:35 - Когда у ВСУ может упасть мотивация настолько, чтобы они перестали держаться за Авдеевку?15:30 - Почему России пока не удаётся освободить Крынки?20:49 - За счёт чего мы превосходим противника в пять раз по выпускаемым снарядам?23:15 - Способны ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"? 26:20 - О крупнейших в истории НАТО учениях "Стойкий защитник — 2024".

авдеевка

днр

артемовск

днепр

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