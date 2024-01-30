Учения НАТО в Польше: Евсеев о сигналах для России и о том, как и в чём виновной окажется Варшава - 30.01.2024 Украина.ру
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Учения НАТО в Польше: Евсеев о сигналах для России и о том, как и в чём виновной окажется Варшава
Учения НАТО в Польше: Евсеев о сигналах для России и о том, как и в чём виновной окажется Варшава - 30.01.2024 Украина.ру
Учения НАТО в Польше: Евсеев о сигналах для России и о том, как и в чём виновной окажется Варшава
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, в какие сроки ВС РФ освободят Авдеевку, какую проблему должна решить Россия, чтобы взять Крынки, а также рассказал о том, где ВСУ могут попытаться построить свою "линию Суровикина
2024-01-30T14:37
2024-01-30T14:37
видео
владимир евсеев
вс рф
сво
спецоперация
авдеевка
плацдарм
снаряды
днр
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00:26 – Насколько ВС РФ сейчас необходимо попытаться замкнуть кольцо на авдеевском направлении?08:20 - О безвозвратных потерях ВСУ;12:35 - Когда у ВСУ может упасть мотивация настолько, чтобы они перестали держаться за Авдеевку?15:30 - Почему России пока не удаётся освободить Крынки?20:49 - За счёт чего мы превосходим противника в пять раз по выпускаемым снарядам?23:15 - Способны ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"? 26:20 - О крупнейших в истории НАТО учениях "Стойкий защитник — 2024".
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видео, владимир евсеев, вс рф, сво, спецоперация, авдеевка, плацдарм, снаряды, днр, валерий залужный, артемовск, оборона, наступление, днепр, потери всу, видео, военные учения
Видео, Владимир Евсеев, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Авдеевка, плацдарм, снаряды, ДНР, Валерий Залужный, Артемовск, оборона, наступление, Днепр, потери ВСУ, военные учения

Учения НАТО в Польше: Евсеев о сигналах для России и о том, как и в чём виновной окажется Варшава

14:37 30.01.2024
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, в какие сроки ВС РФ освободят Авдеевку, какую проблему должна решить Россия, чтобы взять Крынки, а также рассказал о том, где ВСУ могут попытаться построить свою "линию Суровикина
00:26 – Насколько ВС РФ сейчас необходимо попытаться замкнуть кольцо на авдеевском направлении?
08:20 - О безвозвратных потерях ВСУ;
12:35 - Когда у ВСУ может упасть мотивация настолько, чтобы они перестали держаться за Авдеевку?
15:30 - Почему России пока не удаётся освободить Крынки?
20:49 - За счёт чего мы превосходим противника в пять раз по выпускаемым снарядам?
23:15 - Способны ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"?
26:20 - О крупнейших в истории НАТО учениях "Стойкий защитник — 2024".
 
ВидеоВладимир ЕвсеевВС РФСВОСпецоперацияАвдеевкаплацдармснарядыДНРВалерий ЗалужныйАртемовскоборонанаступлениеДнепрпотери ВСУвоенные учения
 
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