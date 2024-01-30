https://ukraina.ru/20240130/1052983756.html

"Я на фронте, нужны деньги". Украинская курсантка выманила 2 млн рублей у девушки на сайте знакомств

"Я на фронте, нужны деньги". Украинская курсантка выманила 2 млн рублей у девушки на сайте знакомств - 30.01.2024 Украина.ру

"Я на фронте, нужны деньги". Украинская курсантка выманила 2 млн рублей у девушки на сайте знакомств

Курсантка одного из правоохранительных вузов Украины обманула жительницу Днепропетровска более чем на 800 тыс. гривен (1 млн. 900 тыс. рублей) притворившись парнем. Об этом 30 января сообщили сотрудники Государственного бюро расследовании и национальной полиции Украины

2024-01-30T14:39

2024-01-30T14:39

2024-01-30T14:39

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Мошенница зарегистрировала фейковую анкету на сайте знакомств под мужским именем. Фотографию она украла у одного из пользователей соцсетей. Познакомившись с другой девушкой, она стала ей писать романтические сообщения от имени вымышленного парня.Потерпевшая, которая не предполагала, что анкета фейковая, дала свой номер телефона и начала активно переписываться в мессенджерах с своим, как она думала, интернет-знакомым.Периодически курсантка даже звонила потерпевшей по телефону. Она придумала историю о том, как ее вымышленный герой в детстве перенес операцию на голосовых связках и поэтому его голос напоминает женский.Через некоторое время "поклонник" написал потерпевшей, что попал в армию и находится в зоне боевых действий. Поэтому в ближайшее время встреча вживую не может состоятся, но зато он периодически через свою племянницу будет передавать девушке подарки.Представившись племянницей воюющего парня, мошенница время от времени сама отвозила потерпевшей подарки.Однажды "боец" сообщил, что вблизи Бахмута он получил серьезное боевое ранение и попросил деньги на операцию. Потерпевшая, которая уже считала интернет-знакомого своим парнем, позаимствовала у знакомых и родственников деньги и отправила их на счет мошенницы.Теперь курсантка правоохранительного вуза находится под стражей. Она подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

https://ukraina.ru/20231017/1050270483.html

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новости, украина, сайт знакомств, мошенничество, деньги