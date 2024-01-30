https://ukraina.ru/20240130/1052981138.html

Глубоко наплевать на чувства японцев по Курилам, самураи могут сделать сеппуку - Медведев

Глубоко наплевать на чувства японцев по Курилам, самураи могут сделать сеппуку - Медведев - 30.01.2024 Украина.ру

Глубоко наплевать на чувства японцев по Курилам, самураи могут сделать сеппуку - Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 30 января на своей странице в соцсети "Вконтакте" отреагировал на желание премьер-министра Японии Фумио Кисиды заключить мирный договор с РФ при разрешении территориального вопроса

2024-01-30T14:06

2024-01-30T14:06

2024-01-30T14:06

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Он заявил, что "никто не против мирного договора", однако никаких спорных территорий нет — они все российские."Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории“, это — Россия", — написал Медведев.Он подчеркнул, что Курильские острова являются российскими, согласно Конституции РФ.Ранее Кисида вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. При этом, премьер подчеркнул, что Япония "продолжит решительно продвигать санкционное давление" на Россию из-за ситуации на Украине и "при сотрудничестве с международным сообществом" будет и дальше поддерживать Киев.Япония и Советский Союз после окончания Второй мировой войны не подписали мирный договор из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. Токио требует их возврата и называет "незаконно оккупированными". Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.Весной 2022 года из-за санкций, введенных в ответ на СВО, Москва отказалась продолжать переговоры о мирном договоре с Токио.

https://ukraina.ru/20240119/1052787088.html

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курилы, новости, япония, мир, дмитрий медведев, россия, зарубежье