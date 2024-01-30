Глубоко наплевать на чувства японцев по Курилам, самураи могут сделать сеппуку - Медведев - 30.01.2024 Украина.ру
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Глубоко наплевать на чувства японцев по Курилам, самураи могут сделать сеппуку - Медведев
Глубоко наплевать на чувства японцев по Курилам, самураи могут сделать сеппуку - Медведев - 30.01.2024 Украина.ру
Глубоко наплевать на чувства японцев по Курилам, самураи могут сделать сеппуку - Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 30 января на своей странице в соцсети "Вконтакте" отреагировал на желание премьер-министра Японии Фумио Кисиды заключить мирный договор с РФ при разрешении территориального вопроса
2024-01-30T14:06
2024-01-30T14:06
курилы
новости
япония
мир
дмитрий медведев
россия
зарубежье
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Он заявил, что "никто не против мирного договора", однако никаких спорных территорий нет — они все российские."Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории“, это — Россия", — написал Медведев.Он подчеркнул, что Курильские острова являются российскими, согласно Конституции РФ.Ранее Кисида вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. При этом, премьер подчеркнул, что Япония "продолжит решительно продвигать санкционное давление" на Россию из-за ситуации на Украине и "при сотрудничестве с международным сообществом" будет и дальше поддерживать Киев.Япония и Советский Союз после окончания Второй мировой войны не подписали мирный договор из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. Токио требует их возврата и называет "незаконно оккупированными". Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.Весной 2022 года из-за санкций, введенных в ответ на СВО, Москва отказалась продолжать переговоры о мирном договоре с Токио.
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курилы, новости, япония, мир, дмитрий медведев, россия, зарубежье
Курилы, Новости, Япония, мир, Дмитрий Медведев, Россия, Зарубежье

Глубоко наплевать на чувства японцев по Курилам, самураи могут сделать сеппуку - Медведев

14:06 30.01.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 30 января на своей странице в соцсети "Вконтакте" отреагировал на желание премьер-министра Японии Фумио Кисиды заключить мирный договор с РФ при разрешении территориального вопроса
Он заявил, что "никто не против мирного договора", однако никаких спорных территорий нет — они все российские.
"Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории“, это — Россия", — написал Медведев.
Он подчеркнул, что Курильские острова являются российскими, согласно Конституции РФ.
"А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки…", - сыронизировал политик.
Ранее Кисида вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. При этом, премьер подчеркнул, что Япония "продолжит решительно продвигать санкционное давление" на Россию из-за ситуации на Украине и "при сотрудничестве с международным сообществом" будет и дальше поддерживать Киев.
Япония и Советский Союз после окончания Второй мировой войны не подписали мирный договор из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. Токио требует их возврата и называет "незаконно оккупированными". Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.

Весной 2022 года из-за санкций, введенных в ответ на СВО, Москва отказалась продолжать переговоры о мирном договоре с Токио.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 13:58
Позиция самураев. Японцы не готовы воевать за КурилыВ Японии опубликованы данные социологического опроса, проведенного по заказу правительства этого государства, чтобы изучить реальное отношение японского общества к так называемой проблеме северных территорий
 
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