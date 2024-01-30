Вчера - сантехник, сегодня - врач. Французский наемник пожаловался на украинскую медицину - 30.01.2024 Украина.ру
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Вчера - сантехник, сегодня - врач. Французский наемник пожаловался на украинскую медицину
Вчера - сантехник, сегодня - врач. Французский наемник пожаловался на украинскую медицину - 30.01.2024 Украина.ру
Вчера - сантехник, сегодня - врач. Французский наемник пожаловался на украинскую медицину
На Украине военная медицина находится на катастрофическом уровне, а медработниками становятся люди без медицинского образования. Об этом изданию Liberation 30 января рассказал французский наемник Арсен Сабанеев
2024-01-30T12:17
2024-01-30T12:17
новости
украина
медицина
доктор
иностранные наемники
французы
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"С точки зрения медицины, несмотря на присутствие на местах крайне компетентных людей, общий уровень довольно катастрофичный", - сказал Сабанеев.По словам наемника, потребность в медработниках усугубилась тем, что часть украинцев покинула страну. Многие учатся оказывать помощь по ходу дела, не обладая при этом знаниями из области военной медицины."Есть сантехники и специалисты по отоплению, которые в одночасье оказались медработниками!" – рассказал он.Низкий уровень подготовки специалистов иногда приводит к ошибкам, которые приводят к гибели пациента, добавил Сабанеев.Также он указал на то, что медицинские ресурсы уходят в военную сферу, поэтому их не хватает для оказания помощи мирным жителям. "В больнице приоритет отдается военным", - сказал наемник.Ранее украинские СМИ сообщили о том, что мужчин призывного возраста в медучреждениях страны отказываются лечить без справки из военкомата.
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новости, украина, медицина, доктор, иностранные наемники, французы
Новости, Украина, медицина, доктор, иностранные наемники, французы

Вчера - сантехник, сегодня - врач. Французский наемник пожаловался на украинскую медицину

12:17 30.01.2024
 
© CC0, PixabayВрач операция
Врач операция
© CC0, Pixabay
Читать в
На Украине военная медицина находится на катастрофическом уровне, а медработниками становятся люди без медицинского образования. Об этом изданию Liberation 30 января рассказал французский наемник Арсен Сабанеев
"С точки зрения медицины, несмотря на присутствие на местах крайне компетентных людей, общий уровень довольно катастрофичный", - сказал Сабанеев.
По словам наемника, потребность в медработниках усугубилась тем, что часть украинцев покинула страну. Многие учатся оказывать помощь по ходу дела, не обладая при этом знаниями из области военной медицины.
"Есть сантехники и специалисты по отоплению, которые в одночасье оказались медработниками!" – рассказал он.
Низкий уровень подготовки специалистов иногда приводит к ошибкам, которые приводят к гибели пациента, добавил Сабанеев.
Также он указал на то, что медицинские ресурсы уходят в военную сферу, поэтому их не хватает для оказания помощи мирным жителям. "В больнице приоритет отдается военным", - сказал наемник.
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что мужчин призывного возраста в медучреждениях страны отказываются лечить без справки из военкомата.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 06:00
"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВООсновная задача медика на фронте — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины. Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
 
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