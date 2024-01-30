Вчера - сантехник, сегодня - врач. Французский наемник пожаловался на украинскую медицину

"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО

Основная задача медика на фронте — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины. Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска