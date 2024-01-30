"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль - 30.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240130/1052977040.html
"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль
"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль - 30.01.2024 Украина.ру
"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль
Участники российской музыкальной группы "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль. Об этом они сообщили в телеграм-канале группы
2024-01-30T10:35
2024-01-30T10:55
новости
россия
таиланд
израиль
би-2
депортация
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103120/97/1031209734_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_981f9fdbcf89ede72f3c0cda912c72c4.jpg
Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.Еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию, отмечает Ynet. Пока неизвестно, куда отправят остальных задержанных, но издание пишет, что, "никого не депортируют в Россию".По информации SHOT, вылететь артисты должны уже 30 января. Часть группы отправится через Израиль в Австралию, а один из музыкантов в США, так как у него есть американский паспорт.Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу.В итоге суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) на каждого и к депортации из страны.Тем временем, в России потребовали задержать участников группы по их возвращению.Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы.Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.* Признан Минюстом РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20240130/1052976476.html
россия
таиланд
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103120/97/1031209734_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_b9c791f7281891567934412638ef7e37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, таиланд, израиль, би-2, депортация, мид
Новости, Россия, Таиланд, Израиль, Би-2, депортация, МИД

"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль

10:35 30.01.2024 (обновлено: 10:55 30.01.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФестиваль "Нашествие". День первый
Фестиваль Нашествие. День первый - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Участники российской музыкальной группы "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль. Об этом они сообщили в телеграм-канале группы
"Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена. Единственный источник, обладающий полнотой информации, — это мы. Просим следить за обновлениями на наших официальных ресурсах", - говорится в сообщении.
Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.
По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.
Еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию, отмечает Ynet. Пока неизвестно, куда отправят остальных задержанных, но издание пишет, что, "никого не депортируют в Россию".
По информации SHOT, вылететь артисты должны уже 30 января. Часть группы отправится через Израиль в Австралию, а один из музыкантов в США, так как у него есть американский паспорт.
Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу.
В итоге суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) на каждого и к депортации из страны.
Тем временем, в России потребовали задержать участников группы по их возвращению.
Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".
Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы.
Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.
* Признан Минюстом РФ иноагентом
Лёва Би-2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
10:25
Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИЧетырех музыкантов российской группы "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию, сообщает израильское издание Ynet
 
НовостиРоссияТаиландИзраильБи-2депортацияМИД
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке
11:40Недоотставка Залужного: что это было
11:37ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник
11:11Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан
10:56Time: Зеленский идет на большой риск, когда атакует на цели внутри России
10:35"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль
10:25Обломки Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской области
10:25Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ
10:02В Киевской области после взрывов загорелось предприятие
10:00ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр
09:33Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов
09:00Слухи об отставке Залужного, продвижение ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 30 января
08:31Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"
08:20Хроника энергетической войны: США используют сжиженный газ как глобальное оружие
08:09Главное за ночь 30 января
08:03Как Порошенко с помощью российских СМИ Залужного снимает
05:10На Купянском направлении и в прифронтовой полосе
05:00Армен Гаспарян: Если заруба в Техасе оставит "хутор" в одиночестве, Зеленский переедет в "Черный дельфин"
04:50Обреченный плацдарм: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ размолотят правый берег ВСУ и освободят Крынки
04:45"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ
Лента новостейМолния