https://ukraina.ru/20240130/1052977040.html
"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль
"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль - 30.01.2024 Украина.ру
"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль
Участники российской музыкальной группы "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль. Об этом они сообщили в телеграм-канале группы
2024-01-30T10:35
2024-01-30T10:35
2024-01-30T10:55
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Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.Еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию, отмечает Ynet. Пока неизвестно, куда отправят остальных задержанных, но издание пишет, что, "никого не депортируют в Россию".По информации SHOT, вылететь артисты должны уже 30 января. Часть группы отправится через Израиль в Австралию, а один из музыкантов в США, так как у него есть американский паспорт.Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу.В итоге суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) на каждого и к депортации из страны.Тем временем, в России потребовали задержать участников группы по их возвращению.Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы.Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.* Признан Минюстом РФ иноагентом
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новости, россия, таиланд, израиль, би-2, депортация, мид
Новости, Россия, Таиланд, Израиль, Би-2, депортация, МИД
"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль
10:35 30.01.2024 (обновлено: 10:55 30.01.2024)
Участники российской музыкальной группы "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль. Об этом они сообщили в телеграм-канале группы
"Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена. Единственный источник, обладающий полнотой информации, — это мы. Просим следить за обновлениями на наших официальных ресурсах", - говорится в сообщении.
Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.
По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.
Еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию, отмечает Ynet. Пока неизвестно, куда отправят остальных задержанных, но издание пишет, что, "никого не депортируют в Россию".
По информации SHOT, вылететь артисты должны уже 30 января. Часть группы отправится через Израиль в Австралию, а один из музыкантов в США, так как у него есть американский паспорт.
Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу.
В итоге суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) на каждого и к депортации из страны.
Тем временем, в России потребовали задержать участников группы по их возвращению.
Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".
Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы.
Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.
* Признан Минюстом РФ иноагентом