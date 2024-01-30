Обломки Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской области - 30.01.2024 Украина.ру
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Обломки Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской области
Обломки Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской области - 30.01.2024 Украина.ру
Обломки Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой над Белгородской областью, начали вывозить с места крушения. Об этом РИА Новости рассказал 30 января представитель экстренных служб
2024-01-30T10:25
2024-01-30T10:25
новости
ил-76
крушение
белгородская область
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"Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения", - сказал собеседник агентства.Он допустил, что это делается для того, чтобы поместить обломки в специализированном ангаре в целях точного установления причин крушения.Как сообщало издание Украина.ру, ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. В результате катастрофы погибли все военнопленные, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа.Президент России Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о нахождении военнопленных ВСУ на борту Ил-76. Тем не менее они нанесли удар – или по неосторожности, или специально.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ил-76, крушение, белгородская область
Новости, Ил-76, крушение, Белгородская область

Обломки Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской области

10:25 30.01.2024
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
Перейти в фотобанк
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой над Белгородской областью, начали вывозить с места крушения. Об этом РИА Новости рассказал 30 января представитель экстренных служб
"Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения", - сказал собеседник агентства.
Он допустил, что это делается для того, чтобы поместить обломки в специализированном ангаре в целях точного установления причин крушения.
Как сообщало издание Украина.ру, ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. В результате катастрофы погибли все военнопленные, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа.
Президент России Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о нахождении военнопленных ВСУ на борту Ил-76. Тем не менее они нанесли удар – или по неосторожности, или специально.
25 января, 10:53
Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76На месте крушения Ил-76 в Белгородской области обнаружены оба черных ящика, сообщили 25 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
 
НовостиИл-76крушениеБелгородская область
 
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