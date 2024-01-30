https://ukraina.ru/20240130/1052975565.html

Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов

Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов - 30.01.2024 Украина.ру

Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов

Европейский союз, поддерживая конфликт на Украине, загоняет себя в тупик. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 30 января РИА Новости

2024-01-30T09:33

2024-01-30T09:33

2024-01-30T09:43

жозеп боррель

владимир константинов

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украина

тупик

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По его словам, даже верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю "становится очевидно, что украинский тоннель никуда не ведет: потому и нет в его конце просвета"."А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз", - сказал Константинов.По его словам, выход из украинского тупика — там же, где и вход.Ранее Боррель заявил, что военные действия на Украине нарастают, в Евросоюзе "не видят свет в конце туннеля".

https://ukraina.ru/20240130/1052973217.html

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жозеп боррель, владимир константинов, новости, украина, тупик