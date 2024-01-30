Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов - 30.01.2024 Украина.ру
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Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов
Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов - 30.01.2024 Украина.ру
Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов
Европейский союз, поддерживая конфликт на Украине, загоняет себя в тупик. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 30 января РИА Новости
2024-01-30T09:33
2024-01-30T09:43
жозеп боррель
владимир константинов
новости
украина
тупик
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По его словам, даже верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю "становится очевидно, что украинский тоннель никуда не ведет: потому и нет в его конце просвета"."А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз", - сказал Константинов.По его словам, выход из украинского тупика — там же, где и вход.Ранее Боррель заявил, что военные действия на Украине нарастают, в Евросоюзе "не видят свет в конце туннеля".
https://ukraina.ru/20240130/1052973217.html
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жозеп боррель, владимир константинов, новости, украина, тупик
Жозеп Боррель, Владимир Константинов, Новости, Украина, тупик

Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов

09:33 30.01.2024 (обновлено: 09:43 30.01.2024)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Европейский союз, поддерживая конфликт на Украине, загоняет себя в тупик. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 30 января РИА Новости
По его словам, даже верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю "становится очевидно, что украинский тоннель никуда не ведет: потому и нет в его конце просвета".
"А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз", - сказал Константинов.
По его словам, выход из украинского тупика — там же, где и вход.

"Одним словом, пора поворачивать оглобли. Возможно, еще успеют ноги унести", - предположил глава парламента.

Ранее Боррель заявил, что военные действия на Украине нарастают, в Евросоюзе "не видят свет в конце туннеля".
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Жозеп БоррельВладимир КонстантиновНовостиУкраинатупик
 
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Заголовок открываемого материала
09:33Евросоюз загоняет себя в тупик - Константинов
09:00Слухи об отставке Залужного, продвижение ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 30 января
08:31Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"
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