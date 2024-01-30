https://ukraina.ru/20240130/1052835218.html

На купянском направлении и в прифронтовой полосе

На купянском направлении и в прифронтовой полосе - 30.01.2024 Украина.ру

На купянском направлении и в прифронтовой полосе

Линия боевого соприкосновения на этом направлении в последнее время часто попадает в сводки официальных представителей МО РФ. И пусть на некоторых участках фронта идут бои, которые не носят масштабного характера, но значение оперативно-тактического характера возрастает с каждым днем

2024-01-30T05:10

2024-01-30T05:10

2024-01-30T05:10

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свр

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харьковская область

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Нельзя не учитывать и активность противника на Белгородском пограничье, особенно при неоднократных попытках вести ракетные обстрелы областного центра региона — Белгорода.Купянск, который многие называют "ключами от Харькова", находится пока под контролем ВСУ. Враг нервничает, пытается контратаковать российские войска на этом направлении, но терпит поражения и медленно отступает. Украинское командование полагает, что именно Купянск станет основным направлением удара армии РФ. Российский Генштаб планов не раскрывает, но видно, что идёт серьезная подготовка.В первую очередь активизировались тактическая и армейская авиация, артиллеристы и ракетчики. Практически каждый день наносятся мощные огневые удары по военным объектам противника, как на линии фронта, в тыловых районах, а также по расположениям ВСУ в серой зоне между Белгородом и Харьковом. Видимой "движухи" российских войск из группировки "Запад" здесь, на первый взгляд, нет. Но это лишь на первый — поступательное движение присутствует, а ещё идёт накопление сил и резервов. И ощущается это не только в увеличении личного состава, а и в появлении новой техники, в том числе тяжелой, артиллерии, авиации и прочего — вплоть до тыловых служб.Тактика действий российской армии носит характер от обороны к наступлению. То есть, выдержав некое подобие штурма со стороны ВСУ, которое разбивается о российскую оборону, подразделения ВС РФ буквально на плечах противника заходит на его позиции. Продвижение может быть и по двести метров, и по паре километров. Но обязательно вперед. Например, подразделениям российской армии удалось взять под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Там проходит важная трасса по линии Купянск-Сватово-Кременная, рядом — железнодорожный узел Берестовая. Это позволит в дальнейшем развить наступательные действия южнее Купянска, прижать противника на левобережном плацдарме реки Оскол.Харьковская область в целом, и Купянское направление в частности, в плане обороны ВСУ были слабым звеном. Это не значит, что противник оголил этот участок фронта, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на том же запорожском направлении. Сейчас Киев предпринимает меры для ротации, чтобы закрыть эту дыру в своей обороне.Командование украинской армии, пусть и несколько запоздало, сейчас старается превратить Купянск в некий “адский огонь”, как они это пытались сделать с обороной Бахмута. И будет бросать в это пекло всё новые и новые резервы, а они не безграничны, и, самое главное — слабо подготовлены и не мотивированы. Здесь многое зависит от задействованных резервов. При этом надо понимать, что украинские военные не намерены отступать даже с ослабленными силами. Всё зависит от того, какую тактику использует наше командование, какие силы задействует, чтобы выбить ВСУ из Купянска.Западные аналитики и командование ВСУ бьются в догадках о сроках и направлениях предстоящего российского наступления. То ли это произойдет, когда подморозит, то ли, когда окончательно потеплеет. Пока противник гадает на кофейной гуще, российская армия методично, не форсируя событий, но уверенно и эффективно проводит наступательные действия — при активной поддержке авиации и артиллерии.В связи с этим несколько странно читать западный анализ и перспективы боевых действий на Украине, в которых прогноз строится исключительно исходя из погодных условий и времени года. Да, учитывать сезонный фактор, конечно, нужно. Но придавать ему исключительное значение — как-то не по-русски. Российская армия всегда решала задачи, не оглядываясь на время года: умеем действовать и зимой, и летом. Поэтому то, что мы сейчас видим на разных участках линии боевого соприкосновения, вполне вписывается в концепцию "активной обороны", которую системно проводят российские вооруженные силы.Судя по поступающей информации, в том числе и от официальных украинских источников, Харьков готовится к обороне. Главный полицейский области заявил, что 800 сотрудников готовы уйти на фронт. Говорят, что их обещают выставить на блокпосты вокруг Харькова, а несущих там службу бойцов теробороны отправят воевать. С осложнением ситуации и они уйдут в окопы.В полицейские батальоны Харькова собрали как постовых, так и опытных следователей, в том числе из уголовного розыска. В своей работе они, скорее всего, были достаточно профессиональны, имели опыт борьбы с организованной преступностью или уличной "гопотой". Но говорить о военной подготовке новых бойцов не приходится. Стрелять из пистолета умеют, возможно, что многие умеют стрелять и из автомата, но на этом всё и заканчивается. Проку от таких бойцов будет не больше, чем от возрастных мобилизованных, которых научили отличать ствол автомата от приклада.Украинские полицейские по причине слабой подготовки массово погибают на передовой. Черниговская полиция только на Артёмовском направлении за 2023 год недосчиталась массы своих сотрудников. Полк специального назначения "Сафари" на конец прошлого года недосчитался под Клещеевкой 103-х полицейских, сейчас их, вероятно, ещё больше. Это лишь отдельные цифры, среди погибших — сотни украинских полицейских. К своим прямым обязанностям они больше не приступят.К слову, в том же Харькове на место убывающих на передовую полицейских решено поставить бывших военнослужащих ВСУ. От фронта украинских военных могут освободить лишь тяжелые ранения и увечья. Надо понимать, что в ХУР (харьковский уголовный розыск) теперь наберут уж совсем убогих — без ноги или руки, после тяжелой контузии, травм позвоночника. Будут гоняться за преступниками на инвалидных колясках? Да кто же потом поедет в Харьков, где-либо кошелек "подрежут", либо на "гоп-стоп" поставят?В Харькове местные власти приняли решение образовать "Центр подготовки населения к общенациональной обороне “. В городе молодежи не осталось. Это будет „клуб для тех, кому за пятьдесят“. И еще, экс-министр обороны Украины Резников объявил о наличии в стране 50 000 комплектов военной формы и бронежилетов для женщин. Есть такое дело. Форму женскую, кстати, шьют на харьковской зоне, где отбывала срок Юлия Тимошенко, экс-премьер Украины. В некоторых районных центрах Харьковской области расклеены листовки, призывающие население в армию с обещанием выплаты 50 тыс. гривен единовременно. Чуть более 100 тыс. рублей по официальному курсу. Записались пока 2 человека.Мобилизация на Украине откровенно буксует — бегут все, кто только может. А кто не может? Это касается в первую очередь инвалидов, которым на костылях бегать несподручно. Вот их-то и мобилизуют сейчас едва ли не в первую очередь, и не на тыловые должности определяют, а гонят прямо на передовую. Некоторых, как выяснилось, даже повторно. "Потерял ногу? Ползи, отдай за Украину вторую или сдохни в окопе", — это нынешняя реальность ТЦК (аналог военкоматов).Как выясняется, существует уже целая практика повторного использования инвалидов в ВСУ. Мне приходится общаться с харьковчанами, понятно, что не напрямую, так они поведали много интересных деталей. В частности, что на улицах Харькова очень мало безногих инвалидов, а ведь с характером ранений украинских солдат и проводимыми операциями по ампутации их должно быть гораздо больше. „Так таких из украинской армии просто не отпускают, держат в военных городках, которые не совсем воинские части, и там идет постоянная ротация — новых привозят в больничных пижамах, а выписывают уже в военной форме и отправляют в неизвестном направлении“, — рассказал один из знакомых, бывший советский офицер. И мы пришли к выводу, что таких „вылеченных“ отправляют прямо на фронт. Такая вот диспозиция по Харькову с инвалидами.На Украине идёт настоящая охота на военнообязанных — с облавами на улицах, в квартирах. Сотрудники военкоматов переодеваются в гражданскую одежду, чтобы не вспугнуть "жертву", а потом подоспевает полиция. Кому-то повестки вручают под подпись, кого-то сразу заталкивают в машину и увозят в центры комплектования ВСУ. Тех, кто пытается прятаться от мобилизации, ищут через государственные реестры. Ловят тех, кто решил трудоустроиться, зарегистрировать предприятие, прописаться, жениться, получить свидетельство о рождении ребёнка. Это тотальная охота. И инвалиды в ней тоже жертвы. Доходит уже до того, что во время похорон вручают повестки родственникам умерших.Киеву, в котором сейчас при власти по большей части сидят выходцы из западной Украины, плевать на русский город Харьков. Киевский режим осознает, что город ментален к русскому образу жизни, а вскоре будет русским и по административному делению. Поэтому утилизируют всё, что представляет ценность, вывезли на запад Украины оборудование наиболее ценных предприятий, теперь избавляются от полицейских, которые готовы остаться на своих местах после освобождения Харькова. И все это происходит на фоне даже оперативно-тактических успехов российской армии на Купянско-Харьковском направлении.

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