https://ukraina.ru/20240129/1052970834.html

Зеленский снял Залужного. Ждем подтверждения

Зеленский снял Залужного. Ждем подтверждения - 29.01.2024 Украина.ру

Зеленский снял Залужного. Ждем подтверждения

В соцсетях появилась информация о снятия с должного Главкома ВСУ Валерия Залужного. Официального подтверждения пока нет, но многие украинские политики и эксперты пишут о достоверности информации. Известно также, что главным кандидатом на его место является Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет ГУР. Первые мнения – в обзоре соцсетей.

2024-01-29T21:34

2024-01-29T21:34

2024-01-29T21:41

эксклюзив

украина

эксперты

валерий залужный

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Пятый президент Украины Петр ПорошенкоОтставка Залужного, если это правда, выстрел в десятку по национальному единству, необходимость которого понимаем и мы, и наши партнеры. Единство есть и дальше возможно только вокруг Вооруженных Сил. А их олицетворением стал Валерий Залужный. Подобное решение не мотивировано военно-стратегическими соображениями. Не проанализированы риски и угрозы его принятия. В его основе — эмоции и ревность, которыми нельзя руководствоваться во время войны! Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от слухов. В Москве же захлебываются от радости… Лучшее, что еще можно сделать – немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан. Он не сделает Украину сильнее. А последствия его будут очень негативными.Политтехнолог Карл ВолохЕсть подтверждение. Шашлычник уволил Генерала. Вдогонку к предыдущему посту. Указа еще, судя по всему, нет. Ставки также не было. Был разговор один на один, где Шашлычник огласил Генералу про увольнение. Предварительно Сырский от предложенной должности отказался. Буданов думает. Эта информация по состоянию на 19.00 (по Киеву- ред.). Но скорость событий калейдоскопичная.Политик Леонил ЕмецОшибка. Большая ошибка. Большая цена.Журналист Роман Цимбалюк*У нас новый главнокомандующий. Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного – Кирилла Буданова.Военкор Юрий БутусовПризываю Верховного Главнокомандующего не спешить с назначением К.Буданова на должность главнокомандующего ВСУ, а еще раз взвесить все последствия этого решения, судьбоносного для Украины. Конечно, если сидеть в Киеве в бункере, вдали от донбасских посадок, то молодой человек с генеральскими погонами выглядит симпатично, и сможет давать в три раза больше интервью, чем на своей нынешней должности. И на выборах будет смотреться симпатично. И на возможных переговорах с РФ, может кому-то показаться, будет привлекательным гарантом договоренностей, способным подписать все что угодно. Но до выборов и до переговоров стране и армии нужно воевать, а враг никаких пауз на спектакле нам не дает. Поэтому нельзя ставить главнокомандующим армии человека, никогда в жизни не командовавшего даже взводом. Как руководитель К.Буданов имеет солидный опыт только в должности командира группы спецназа. Мгновенный карьерный лифт не дает человеку понимания как работает система и как строится взаимодействие на разных уровнях. Общевойсковые операции, которые планировал К.Буданов на острове Змеиный и на Энергодаре были на редкость бездарно спланированы и проведены, и масштабировать этот стиль управления на всю действующую армию категорически недопустимо. Подумайте, сколько жизней будет стоить стране такое несистемное назначение. Война – это не шоу.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, эксперты, валерий залужный