https://ukraina.ru/20240129/1052969631.html

Удар по Донецку, визит Сийярто, сигналы из Молдавии. Итоги 29 января на Украине

Удар по Донецку, визит Сийярто, сигналы из Молдавии. Итоги 29 января на Украине - 29.01.2024 Украина.ру

Удар по Донецку, визит Сийярто, сигналы из Молдавии. Итоги 29 января на Украине

Украинские военные нанесли ракетный удар по Донецку, погибли люди. Украину посетил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Украинские и молдавские СМИ сообщают о попытках склонить руководство Молдавии к началу военной операции против Приднестровья

2024-01-29T19:09

2024-01-29T19:09

2024-01-29T19:09

эксклюзив

хроники

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Об ударе по столице Донецкой Народной Республики стало известно днём 29 января."В результате обстрела противником Калининского района Донецка из РСЗО "Град" по предварительным данным погибли три человека. Ещё три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести – женщины 1963 и 1999 года рождения, мужчина 1999 годов рождения Им оказывается медицинская помощь. Повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктур", - написал в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.В сети появились видео с места удара украинских военных."Люди в маршрутке, ехавшей в Калининском районе при прилёте ракет ВСУ, не могли поверить своим глазам. И это - при почти десяти годах непрерывного ада обстрелов и смертей. Привыкнуть к этому невозможно", - подписал видео телеграм-канал "Донбасс решает".При обстреле Калининского района было повреждено здание республиканского врачебно-физкультурного диспансера, сообщил позднее и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.Одним Калининском районом Донецка ВСУ не ограничились. Они также нанесли удар по Петровскому району столицы ДНР, а также по Макеевке.Визит СийяртоМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатье и встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и главой Закарпатской областной военной администрации Виктором Микитой."Ужгород. Начали важный визит венгерской делегации. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто с командой. Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы", - написал Ермак в своём телеграм-канале.Примечательно, что в его канала также была совместная фотография с Сийярто и Кулебой, под которой были эмодзи с флагами Венгрии и Украины и рукопожатием. Однако эту запись с фото Ермак удалил.Члены делегаций посетили также военное кладбище в Ужгороде."Всё больше и больше погибших на поле боя, мы не должны допустить, чтобы ещё больше погибло! Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром", - подписал видео с кладбища Сийярто у себя в соцсетях.Также он выложил фото и видео с переговоров с Ермаком и Кулебой."Можем просто сказать, что хотим: венгры вернут свои права в Украине до 2015 года. Это основа всего", - подчеркнул Сийярто.В начале переговоров венгерский министр напомнил украинским чиновникам, что предложение, которое он сделал в начале СВО, остаётся в силе."Когда мы разговаривали с вами через три дня после начала войны, я сказал, что Венгрия готова принять у себя любые переговоры, направленные на достижение мира. Это предложение остается в силе", - подчеркнул он.Отдельно Сийярто похвалил участие в переговорах губернатора Закарпатья. По словам главы МИД Венгрии, Микита "принёс в Закарпатье совершенно новый подход: культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить рядом в мире и согласии"."Мы хотели бы улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией, поэтому хорошо, что глава ОВА присоединился к украинской делегации на границе в Захони", - подчеркнул Сийярто.Выступая на пресс-конференции после встречи глава МИД Венгрии также прокомментировал позицию Будапешта по поводу выделению Украине €50 млрд помощи от ЕС."Относительно разблокирования €50 млрд для Украины - это не двусторонний вопрос. Поэтому мы это будем обсуждать не здесь, а в Брюсселе", - отметил Сийярто.В свою очередь Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут совместную комиссию, которая через 10 дней представит полный список нерешенных вопросов, касающихся венгров, живущих на Украине."Мы не просим ничего больше, кроме возвращения прав венгров Закарпатья, которые они имели до 2015 года. Это включает в себя возможность обучения и сдачи экзаменов на родном языке. Сегодня я здесь, чтобы восстановить доверие в наши двусторонние отношения", - прокомментировал это заявление Сийярто.Ранее издание Financial Times сообщило о том, что ЕС разрабатывает плану по обрушению венгерской экономики в случае, если Будапешт продолжит блокировать выделение пакета помощи в €50 млрд Украине.Сигналы из МолдавииПосол по специальным поручениям Украины, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей на брифинге в Кишинёве заявил, что Украина будет "оперативно реагировать" на любую попытку Приднестровья "спровоцировать диверсии либо другие провокации на границе". При этом именно Украина ранее устраивала провокации на границах с ПМР."Я очень чётко отметил и в Тирасполе, и в Кишиневе, что Украина - за мирное урегулирование этого конфликта и будет очень быстро реагировать в случае попыток провокаций со стороны левого берега Днестра, фактически, теми, кто контролирует ситуацию. Не позволим вовлечение Левобережья в войну, которую ведет Россия на Украине, несмотря на то, что есть попытки. Мы сделаем всё возможное для нейтрализации. Мы будем очень оперативно реагировать на любую попытку Левобережья спровоцировать диверсии либо другие провокации на границе", - отметил Роговей.В Молдавии усмотрели в этом желание Украины начать военную операцию в отношении Приднестровской Молдавской Республики."Украина продолжает прогревать тему Приднестровья, никого в Киеве не волнует кто организует провокацию, главное получить добро от Санду", - прокомментировал слова Роговея молдавский телеграм-канал Insider Moldova.Популярные на Украине телеграм-каналы со своей стороны сообщили, что не только украинское руководство давит на руководство Молдавии."Вопрос с Приднестровьем не снят с повестки, на Банковой готовы в любой момент организовать провокацию и ввести войска в ПМР, но пока британская разведка не может продавить Санду. Сейчас американцам не выгодна эскалация, вот почему вопрос завис, вопрос только насколько долго", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ещё один популярный в стране канал - "Легитимный" - связал заявления Роговея с негласными торгами, которые ведут власти Молдавии и Украины."Украина также включилась в публичные торги через дипломатию. Передали Кремлю, косвенное послание, через публичную дипломатию, что при необходимости Украина начнёт войну с Приднестровьем с молчаливого согласия Кишинева для расширения конфликта. Эти заявления делаются не просто так. Значит в кулуарах идут глобальные торги и кто-то хочет, что-то выторговать. Санду не просто так ранее посещала в Киев. Мы много раз писали, что риск расконсервации Приднестровского кейса будет постоянно велик, так как, это выгодно Киеву, а Санду может этим воспользоваться в тот момент, когда осознает, что власть на выборах она потеряет (её поставило румынское лобби управлять Молдовой только с одной целью: "Майя должна затащить Кишинев в Румынию, как дополнительные территории/колонию. Война ускорит данный процесс. Повод найдут.). Наблюдаем, год будет шумный на события…", - указывалось в публикации канала.Примечательно, что 29 января СМИ также распространили заявление одного из лидеров Альянса за союз румын (AUR) Клаудиу Тарзиу, который заявил о территориальных претензиях Румынии на земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также Молдавию и Приднестровье."Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, Южная Бессарабия, Герца, Закарпатье, всё, что принадлежало и принадлежит румынской нации, должно вернуться в границы государства. Это идеал, о котором мы не должны забывать. Молдавия Штефана (Стефан III Великий, Штефан чел Маре ши Сфынт - правитель Молдавского княжества) должна быть дома, в Румынии", – добавил он.Он заявил, что в интересах его политсилы, "чтобы Румыния была одним из первых государств в мире". AUR – одна из популярных политсил Румынии с рейтингом 20%. В этом году в стране должны пройти парламентские и президентские выборы.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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