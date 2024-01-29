На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы - 29.01.2024 Украина.ру
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На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы
На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы - 29.01.2024 Украина.ру
На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы
ВСУ атаковали гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, есть погибшие в районе Ясиноватой, сообщил 29 января мэр Горловки Иван Приходько
2024-01-29T17:39
2024-01-29T17:39
новости
россия
горловка
донецк
донецкая народная республика
всу
погибшие
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Ранее мэр Горловки обратился к горожанам с просьбой не ездить по трассе Горловка-Донецк из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ на гражданские легковые автомобили.29 января один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и "лишь чудом не взорвался", сообщил Приходько.Телеграм-канал "Крупнокалиберный переполох" опубликовал фото сгоревшего автомобиля на трассе. "Также всу атаковали гражданские машины на выезде из Ясиноватой, погибшие лежат возле машин", - подписали фото авторы канала.
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горловка
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новости, россия, горловка, донецк, донецкая народная республика, всу, погибшие
Новости, Россия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, ВСУ, погибшие

На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы

17:39 29.01.2024
 
© Крупнокалиберный переполох телеграм-канал
© Крупнокалиберный переполох телеграм-канал
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ВСУ атаковали гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, есть погибшие в районе Ясиноватой, сообщил 29 января мэр Горловки Иван Приходько

"Блин, ну просим же постоянно - не езжайте по трассе. Увы, есть погибшие на трассе, в районе Ясиноватой", - написал мэр Горловки Иван Приходько.

Ранее мэр Горловки обратился к горожанам с просьбой не ездить по трассе Горловка-Донецк из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ на гражданские легковые автомобили.
29 января один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и "лишь чудом не взорвался", сообщил Приходько.
Телеграм-канал "Крупнокалиберный переполох" опубликовал фото сгоревшего автомобиля на трассе. "Также всу атаковали гражданские машины на выезде из Ясиноватой, погибшие лежат возле машин", - подписали фото авторы канала.
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
14:51
В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля Один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале
 
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