https://ukraina.ru/20240129/1052966324.html

На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы

На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы - 29.01.2024 Украина.ру

На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы

ВСУ атаковали гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, есть погибшие в районе Ясиноватой, сообщил 29 января мэр Горловки Иван Приходько

2024-01-29T17:39

2024-01-29T17:39

2024-01-29T17:39

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донецкая народная республика

всу

погибшие

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Ранее мэр Горловки обратился к горожанам с просьбой не ездить по трассе Горловка-Донецк из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ на гражданские легковые автомобили.29 января один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и "лишь чудом не взорвался", сообщил Приходько.Телеграм-канал "Крупнокалиберный переполох" опубликовал фото сгоревшего автомобиля на трассе. "Также всу атаковали гражданские машины на выезде из Ясиноватой, погибшие лежат возле машин", - подписали фото авторы канала.

https://ukraina.ru/20240129/1052961811.html

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