Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ
В Одесской области командир взвода требовал с бойцов ВСУ деньги за предоставление отгулов, сообщили 29 января в Государственном бюро расследований (ГБР)
Командир взвода одной из воинских частей Одесской области требовал с бойцов плату за возможность взять отгул.
"За день отгула чиновник брал с военных по 4 тысячи гривен (9,4 тысяч рублей. – Ред.), а в случае отказа давать деньги — угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - говорится в сообщении ГБР.
Работники украинского ведомства задокументировали 10 фактов получения взяток должностным лицом. Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов, добавили в ГБР.
Его обвиняют в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному. Обвинительный приговор направлен в суд. За эти статьи максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.