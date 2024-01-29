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Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ

Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру

Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ

В Одесской области командир взвода требовал с бойцов ВСУ деньги за предоставление отгулов, сообщили 29 января в Государственном бюро расследований (ГБР)

2024-01-29T16:50

2024-01-29T16:50

2024-01-29T16:50

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гбр

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Командир взвода одной из воинских частей Одесской области требовал с бойцов плату за возможность взять отгул.Работники украинского ведомства задокументировали 10 фактов получения взяток должностным лицом. Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов, добавили в ГБР.Его обвиняют в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному. Обвинительный приговор направлен в суд. За эти статьи максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

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новости, украина, одесская область, воинские части, коррупция, взятка, гбр