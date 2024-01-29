Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру
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Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ
Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру
Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ
В Одесской области командир взвода требовал с бойцов ВСУ деньги за предоставление отгулов, сообщили 29 января в Государственном бюро расследований (ГБР)
2024-01-29T16:50
2024-01-29T16:50
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одесская область
воинские части
коррупция
взятка
гбр
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Командир взвода одной из воинских частей Одесской области требовал с бойцов плату за возможность взять отгул.Работники украинского ведомства задокументировали 10 фактов получения взяток должностным лицом. Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов, добавили в ГБР.Его обвиняют в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному. Обвинительный приговор направлен в суд. За эти статьи максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20240129/1052956935.html
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новости, украина, одесская область, воинские части, коррупция, взятка, гбр
Новости, Украина, Одесская область, воинские части, коррупция, взятка, ГБР

Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ

16:50 29.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В Одесской области командир взвода требовал с бойцов ВСУ деньги за предоставление отгулов, сообщили 29 января в Государственном бюро расследований (ГБР)
Командир взвода одной из воинских частей Одесской области требовал с бойцов плату за возможность взять отгул.

"За день отгула чиновник брал с военных по 4 тысячи гривен (9,4 тысяч рублей. – Ред.), а в случае отказа давать деньги — угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - говорится в сообщении ГБР.

Работники украинского ведомства задокументировали 10 фактов получения взяток должностным лицом. Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов, добавили в ГБР.
Его обвиняют в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному. Обвинительный приговор направлен в суд. За эти статьи максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.
- РИА Новости, 1920, 29.01.2024
11:58
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