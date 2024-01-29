Европол: из-за СВО через Украину не везут наркотики, но что-то в Киеве осталось
16:43 29.01.2024 (обновлено: 16:44 29.01.2024)
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкЭкспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО
Российская специальная военная операция на Украине способствовала изменению моделей незаконного оборота наркотиков – некоторым преступным сетям пришлось искать альтернативные маршруты.
Об этом говорится в докладе "Рынок наркотиков ЕС: героин и другие опиоиды", опубликованном 24 января Агентством ЕС по наркотикам, Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости и Европолом.
В докладе описывается европейский рынок наиболее часто используемого незаконного опиоида – героина, начиная от его производства и оборота до распространения и употребления. Так по данным авторов доклада, героин в Европу поставляется по четырем основным маршрутам: балканскому, южному, кавказскому и северному.
Кавказский маршрут обычно предполагает контрабанду героина через Черное море из Грузии в Болгарию, Румынию и, до недавнего времени, на Украину. Этот маршрут используется для контрабанды больших объемов опиатов из Ирана в Европу через Армению или Азербайджан в Грузию, о чем свидетельствует изъятие несколько крупных партий героина на этом маршруте в последние годы.
Украина исторически использовалась как перевалочный пункт и место хранения героина по Северному и Кавказскому маршрутам, говорится в анализе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости и Европола.
"Поставки героина по маршруту Кавказа исторически направлялись через порт Одесса (Украина), откуда партии либо хранились в стране, либо отправлялись непосредственно в румынские или болгарские порты. В результате конфликта были нарушены паромы в Одессу из Батуми (Грузия), а коммерческая торговля была перенаправлена в Румынию, Молдову и Болгарию. Все эти изменения имеют последствия для торговли героином", — говорится в докладе.
По словам авторов исследования, криминальные сети ищут альтернативы маршрутам торговли людьми, которые ранее проходили через Украину. Это подразумевает и потенциальное перемещение наземных маршрутов героина в страны Балтии, предупреждают они.
Исторически Украина, наряду с Молдавией, использовалась также как пункт для хранения партий героина, отмечается в докладе. Некоторые члены турецких преступных сетей, проживающие в Германии, на Украине и в Молдавии, создали подставные компании для облегчения хранения героина, предназначенного для дальнейшей транспортировки в ЕС.
"Несмотря на российское вторжение, героин, который сейчас хранится на Украине, может быть перевезен в ЕС. Вполне вероятно, что эта транспортировка будет осуществляться по суше, и криминальные сети, действующие в Украине, могут использовать в этом отношении передвижение беженцев и гуманитарной помощи", - подчеркивается в исследовании.
По мнению европейских экспертов, в Европе в настоящее время нет никаких признаков дефицита героина, несмотря на запрет Талибана* на выращивание опийного мака в Афганистане.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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