Европол: из-за СВО через Украину не везут наркотики, но что-то в Киеве осталось - 29.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240129/1052964719.html
Европол: из-за СВО через Украину не везут наркотики, но что-то в Киеве осталось
Европол: из-за СВО через Украину не везут наркотики, но что-то в Киеве осталось - 29.01.2024 Украина.ру
Европол: из-за СВО через Украину не везут наркотики, но что-то в Киеве осталось
Российская специальная военная операция на Украине способствовала изменению моделей незаконного оборота наркотиков – некоторым преступным сетям пришлось искать альтернативные маршруты.
2024-01-29T16:43
2024-01-29T16:44
новости
наркотики
контрабанда
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101826/19/1018261952_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_1d9946285afe27e4134252fb3476bd82.jpg
Об этом говорится в докладе "Рынок наркотиков ЕС: героин и другие опиоиды", опубликованном 24 января Агентством ЕС по наркотикам, Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости и Европолом.В докладе описывается европейский рынок наиболее часто используемого незаконного опиоида – героина, начиная от его производства и оборота до распространения и употребления. Так по данным авторов доклада, героин в Европу поставляется по четырем основным маршрутам: балканскому, южному, кавказскому и северному.Кавказский маршрут обычно предполагает контрабанду героина через Черное море из Грузии в Болгарию, Румынию и, до недавнего времени, на Украину. Этот маршрут используется для контрабанды больших объемов опиатов из Ирана в Европу через Армению или Азербайджан в Грузию, о чем свидетельствует изъятие несколько крупных партий героина на этом маршруте в последние годы.Украина исторически использовалась как перевалочный пункт и место хранения героина по Северному и Кавказскому маршрутам, говорится в анализе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости и Европола."Поставки героина по маршруту Кавказа исторически направлялись через порт Одесса (Украина), откуда партии либо хранились в стране, либо отправлялись непосредственно в румынские или болгарские порты. В результате конфликта были нарушены паромы в Одессу из Батуми (Грузия), а коммерческая торговля была перенаправлена ​​в Румынию, Молдову и Болгарию. Все эти изменения имеют последствия для торговли героином", — говорится в докладе.По словам авторов исследования, криминальные сети ищут альтернативы маршрутам торговли людьми, которые ранее проходили через Украину. Это подразумевает и потенциальное перемещение наземных маршрутов героина в страны Балтии, предупреждают они.Исторически Украина, наряду с Молдавией, использовалась также как пункт для хранения партий героина, отмечается в докладе. Некоторые члены турецких преступных сетей, проживающие в Германии, на Украине и в Молдавии, создали подставные компании для облегчения хранения героина, предназначенного для дальнейшей транспортировки в ЕС."Несмотря на российское вторжение, героин, который сейчас хранится на Украине, может быть перевезен в ЕС. Вполне вероятно, что эта транспортировка будет осуществляться по суше, и криминальные сети, действующие в Украине, могут использовать в этом отношении передвижение беженцев и гуманитарной помощи", - подчеркивается в исследовании.По мнению европейских экспертов, в Европе в настоящее время нет никаких признаков дефицита героина, несмотря на запрет Талибана* на выращивание опийного мака в Афганистане.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ukraina.ru/20231227/1052421634.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101826/19/1018261952_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_fad9b91c74e55e23a6b15fd64662398b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наркотики, контрабанда, украина
Новости, наркотики, контрабанда, Украина

Европол: из-за СВО через Украину не везут наркотики, но что-то в Киеве осталось

16:43 29.01.2024 (обновлено: 16:44 29.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкЭкспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО
Экспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская специальная военная операция на Украине способствовала изменению моделей незаконного оборота наркотиков – некоторым преступным сетям пришлось искать альтернативные маршруты.
Об этом говорится в докладе "Рынок наркотиков ЕС: героин и другие опиоиды", опубликованном 24 января Агентством ЕС по наркотикам, Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости и Европолом.
В докладе описывается европейский рынок наиболее часто используемого незаконного опиоида – героина, начиная от его производства и оборота до распространения и употребления. Так по данным авторов доклада, героин в Европу поставляется по четырем основным маршрутам: балканскому, южному, кавказскому и северному.
Кавказский маршрут обычно предполагает контрабанду героина через Черное море из Грузии в Болгарию, Румынию и, до недавнего времени, на Украину. Этот маршрут используется для контрабанды больших объемов опиатов из Ирана в Европу через Армению или Азербайджан в Грузию, о чем свидетельствует изъятие несколько крупных партий героина на этом маршруте в последние годы.
Украина исторически использовалась как перевалочный пункт и место хранения героина по Северному и Кавказскому маршрутам, говорится в анализе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости и Европола.
"Поставки героина по маршруту Кавказа исторически направлялись через порт Одесса (Украина), откуда партии либо хранились в стране, либо отправлялись непосредственно в румынские или болгарские порты. В результате конфликта были нарушены паромы в Одессу из Батуми (Грузия), а коммерческая торговля была перенаправлена ​​в Румынию, Молдову и Болгарию. Все эти изменения имеют последствия для торговли героином", — говорится в докладе.
По словам авторов исследования, криминальные сети ищут альтернативы маршрутам торговли людьми, которые ранее проходили через Украину. Это подразумевает и потенциальное перемещение наземных маршрутов героина в страны Балтии, предупреждают они.
Исторически Украина, наряду с Молдавией, использовалась также как пункт для хранения партий героина, отмечается в докладе. Некоторые члены турецких преступных сетей, проживающие в Германии, на Украине и в Молдавии, создали подставные компании для облегчения хранения героина, предназначенного для дальнейшей транспортировки в ЕС.
"Несмотря на российское вторжение, героин, который сейчас хранится на Украине, может быть перевезен в ЕС. Вполне вероятно, что эта транспортировка будет осуществляться по суше, и криминальные сети, действующие в Украине, могут использовать в этом отношении передвижение беженцев и гуманитарной помощи", - подчеркивается в исследовании.
По мнению европейских экспертов, в Европе в настоящее время нет никаких признаков дефицита героина, несмотря на запрет Талибана* на выращивание опийного мака в Афганистане.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Акция в Киеве за легализацию марихуаны - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря 2023, 04:30
Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафикаЛегализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России и облегчит его. Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
 
НовостинаркотикиконтрабандаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:18В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин
17:12Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января
16:50Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ
16:43Европол: из-за СВО через Украину не везут наркотики, но что-то в Киеве осталось
16:24Авдеевский фронт. ВСУ пытаются обратно отбить укреп "Царская охота" с помощью "Брэдли" и дронов-камикадзе
16:17Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер
15:58Аннексия Бессарабии. Как Румыния прибрала к рукам российскую губернию
15:54Это - конец. В Европе начался делёж Украины
15:52ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр
15:37Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года
15:31В Кремле заявили, что на Украине не с кем вести переговоры
15:22За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества
14:53Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo
14:51В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
14:50Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью
14:34Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса
14:32"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру
14:07Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев
13:41Украина пожертвовала частью суверенитета для того, чтобы победить коррупцию - депутат Рады
13:40Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной
Лента новостейМолния