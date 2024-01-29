https://ukraina.ru/20240129/1052963814.html

Авдеевский фронт. ВСУ пытаются обратно отбить укреп "Царская охота" с помощью "Брэдли" и дронов-камикадзе

Авдеевский фронт. ВСУ пытаются обратно отбить укреп "Царская охота" с помощью "Брэдли" и дронов-камикадзе - 29.01.2024 Украина.ру

Авдеевский фронт. ВСУ пытаются обратно отбить укреп "Царская охота" с помощью "Брэдли" и дронов-камикадзе

Российская армия после прорыва украинской обороны на юге Авдеевки продолжает наступление уже внутри города. Враг огрызается контратаками. Но наши стоят насмерть

2024-01-29T16:24

2024-01-29T16:24

2024-01-29T17:27

эксклюзив

сво

спецоперация

авдеевка

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О том, как развивается ситуация на Авдеевском фронте после падения украинского укрепа «Царская охота» на прошлой неделе, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтёр, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин.«Взятие "Царской охоты" — это вообще блестящая операция. Я разговаривал одним из бойцов спецназа отряда "Ветеранов", который принимал в ней участие. Так вот, он мне рассказал, что саму эту заброшенную канализацию обнаружили еще в прошлом году, когда наши рубились за один из мостов под Авдеевкой. Она примерно в длину 2 км, а диаметр трубы — где-то 80 см. То есть по ней надо передвигаться ползком. Сами понимаете, что даже на полусогнутых ее не пройдешь.После обнаружения канализацию стали расчищать — кое-где она была засыпана. Все делали очень осторожно, чтобы не привлечь внимания ВСУ. Потом, когда все было расчищено, вдруг канализацию залило водой. Что поделаешь, погодные условия. Пришлось ждать, пока все просохнет и снова наполнится воздухом. Когда всё было готово к операции, донецкие подразделения и "Ветераны" зашли по канализации в тыл «Царской охоте" — и за сутки-двое она была взята».Оправившись от неожиданности, ВСУ пошли в контратаку. Несколько дней с помощью американского БМП «Брэдли» и применения дронов-камикадзе по нашим позициям остатки украинской 47-й бригады пытаются отбить у российских подразделений «Царскую охоту». Но тщетно — бойцы стоят насмерть.«Царская охота» была превращена украинцами в настоящую крепость. Там были оборудованы скрытые пулеметные и артиллерийские точки, в укрытиях размещалась тяжелая техника, всё в окопах, помещения залиты бетоном, между ними были прорыты подземные тоннели, что позволяло подносить б/к или покидать позиции без потерь личного состава. Тоннели позволяли ВСУ бить в тыл наступающим российским подразделениям в случае, если бы те захватили ту или иную украинскую позицию.«Сейчас наши штурмовые части потихоньку продвигаются по улицам на юге Авдеевки. Идут серьезные бои за часть ПВО, которую называют по-разному: одни — "Зенит", другие — "Радар". Там, говорят, тоже с 2014 года есть подземные коммуникации. Если мы ее возьмем, то украинская оборона на юге Авдеевки фактически падет», — говорит Матюшин.Трудности российского продвижения заключаются в том, что, взяв ту или иную позицию, нашим подразделениям часто приходится отступать: или из-за того, что кончился б/к, или же ВСУ сразу начинают по ним бить.«Да, у ВСУ не хватает снарядов, но они активно используют по нам FPV-дроны. Чтобы не стать жертвой атаки, наши наловчились к следующим нехитрым приемам: например, на САУшки ставят сверху сетки, которые называют мангалами. Детонация происходит во время соприкосновения снаряда, сброшенного с биспилотника на "мангале".Самое слабое место у САУшки было в районе соединения башни с корпуса, но теперь это место на заводе заливают армированной резиной. После этого САУшке уже ничего не страшно», — говорит Матюшин.Продолжаются бои и вокруг Авдеевки. Российские войска продвинулись в населённом пункте Первомайском — 500 метров по улице Ворошилова (старое название), также идут бои за Каменку, село на северо-западе от города.

https://ukraina.ru/20240123/1052828066.html

https://ukraina.ru/20240116/1052711993.html

авдеевка

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, авдеевка